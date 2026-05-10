La vida de Gemma Mengual fuera de la natación: su franquicia de cannabis terapéutico factura 200.000 €

No es arriesgado afirmar que son pocos los deportistas de élite que, una vez finalizada su carrera profesional, logran consolidarse en el mundo empresarial. Restaurantes, tiendas de moda, gimnasios e incluso bodegas forman parte de las inversiones habituales con las que muchos intentan mantener su nivel económico.

Sin embargo, el éxito en estos ámbitos suele ser la excepción más que la norma. Entre los pocos casos que destacan y merecen análisis se encuentra el de Gemma Mengual.

La medallista olímpica de natación sincronizada ha sabido reinventarse como empresaria de éxito, ampliando su presencia en distintos negocios con resultados notablemente positivos.

No solo ha dejado una huella imborrable en el deporte, sino que también ha sabido reinventarse tras su retirada oficial de la competición profesional, impulsando distintos proyectos empresariales.

Entre ellos destaca la apertura de su propio restaurante japonés en Sant Cugat del Vallès, así como el lanzamiento de la marca 'Cannabity Healthcare', una línea de productos terapéuticos con cannabis orientados al deporte y al bienestar general.

Gemma Mengual.

Además, desempeña el papel de embajadora de Vitae Health Innovation, una firma especializada en complementos alimenticios naturales que la propia deportista incorpora en su rutina diaria.

Algo con lo que la nadadora olímpica de natación sincronizada Gemma Mengual ha sabido lidiar con sencillez y pragmatismo. "Me asesoré muy bien para entrar en el mundo de los negocios y me he rodeado de los mejores", señala como fórmula de éxito.

Su negocio

Mengual ha apostado también por la innovación con su participación en el proyecto Cannabity Healthcare, su última iniciativa empresarial, que hace dos años facturaba alrededor de 200.000 euros según El País.

Un negocio posible desde que la Agencia Mundial Antidopaje autorizó en 2020 el uso del CBD con fines medicinales. "Con Gemma el negocio ha duplicado las ventas", aseguró su socio, David Fayos.

Pero la deportista no era una recién llegada a la gestión empresarial. Ya contaba con una trayectoria consolidada en el sector de la hostelería y la restauración a través de su grupo Sugoi. "Al principio quería controlarlo todo y me costaba delegar. Fui aprendiendo a confiar", reconocía.

La deportista aplica lo que le han enseñado 20 años en la competición: "Tener iniciativa, método, equipo, un objetivo claro y nunca perder el foco".

Y, a diferencia del deporte, "no me tomo la empresa como una competición, sino como un crecimiento que exige análisis y mente fría para dar buen servicio, hacer funcionar al equipo, sentir que te valoran y dar valor a tu gente".

Mengual añadía: "En la empresa no vas a por el oro, esto es la suma de todos. No hay éxito sin humildad y siempre hay que respirar, para no ahogarse".