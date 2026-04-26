Sebastian Sawe destroza el récord del mundo de maratón y se convierte en el primero de la historia en bajar de las 2 horas

El keniano Sabastian Sawe se convirtió este domingo en el primer hombre en romper de forma oficial la barrera de las dos horas en un maratón, deteniendo el cronómetro en un tiempo estratosférico de 1:59:30 en Londres.

Con esta marca, Sawe no solo arrebata el récord mundial al fallecido Kelvin Kiptum, sino que clausura un debate histórico sobre la capacidad fisiológica del corredor de fondo. Pulverizó su registro en un minuto 1 minuto y 5 segundos, escribiendo una hora dorada en la historia del atletismo.

La carrera comenzó bajo unas condiciones climatológicas idóneas en la capital británica, con una temperatura de 12 grados y una humedad que favoreció el despliegue físico de la élite.

History rewritten in London for Sebastian Sawe 🤯



Back-to-back London Marathon champion 🏆

First man race the marathon in under two hours 🔥



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Desde el pistoletazo de salida en Blackheath, el grupo de cabeza, guiado por liebres de primer nivel y la tecnología de guiado láser, mantuvo un ritmo vertiginoso. Sawe pasó por el medio maratón en 59:40, un tiempo que ya presagiaba que el asalto al muro de las dos horas era, por primera vez, una posibilidad real en una competición abierta.

A partir del kilómetro 30, el corredor keniano decidió que ya no necesitaba escoltas. Con una zancada fluida y una determinación inquebrantable, lanzó un ataque definitivo que dejó atrás a sus compatriotas y competidores directos.

Su entrada en The Mall, con el Palacio de Buckingham de fondo y miles de aficionados en un grito unánime, fue la culminación de un sueño que el atletismo llevaba persiguiendo desde que Eliud Kipchoge lograra la gesta en un entorno no homologado en 2019.

Récord femenino

La exhibición de Sawe no eclipsó una jornada que fue histórica por partida doble. En la categoría femenina, la etíope Tigst Assefa revalidó su dominio absoluto sobre el asfalto londinense. Assefa cruzó la meta en 2:15:41, estableciendo un nuevo récord del mundo.

La etíope tuvo que batallar en un final de infarto contra las kenianas Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei, resolviendo la prueba con un cambio de ritmo demoledor en los últimos metros que dejó claro que Londres es, hoy por hoy, el circuito más rápido y exigente del planeta.

La atleta etíope Tigst Assefa logra batir el récord del mundo en la maratón de Londres por 10 segundos, con una marca de 2 horas, 15 minutos y 40 segundos.#Atletismo #MaratónLondres



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Con este doble hito, el Maratón de Londres de 2026 se consagra como la edición de los récords imposibles. La victoria de Sawe no es solo un triunfo individual; es el éxito de una generación que ha sabido combinar la ciencia deportiva, el calzado de última generación y un talento natural desbordante.

Tras la trágica pérdida de Kiptum, el mundo del atletismo se preguntaba quién sería capaz de recoger el testigo. Hoy, Sabastian Sawe ha respondido a esa pregunta de la forma más contundente posible: corriendo más rápido que cualquier otro ser humano en la historia. rebajar las dos horas ya no es una frontera teórica, sino una realidad grabada en el asfalto de Londres.