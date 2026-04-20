Los robots toman el mando: cuando las máquinas en desarrollo ponen en jaque a los mejores atletas del mundo

A un lado de la valla 12.000 humanos. En el lado contrario, a escasos centímetros y recibiendo las miradas de miles de curiosos, 100 robots. Por delante, el reto de cubrir los 21 kilómetros de una media maratón cuanto antes. ¿Adivinan quiénes salieron ganadores?

Por primera vez en la historia quedó registrado el momento en el que un robot corrió una media maratón más rápido que el hombre. La máquina doblegando al humano en el cuerpo a cuerpo, y se puede decir que de forma contundente.

El culpable de esta revolución tiene nombre. 'Qitian Dasheng', un prototipo ideado por la compañía Honor que se proclamó campeón de la segunda edición de la media maratón de Pekín que mezcla a humanos y robots.

This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec.



This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei… pic.twitter.com/HflDC0rInX — Kyle Chan (@kyleichan) April 19, 2026

50 minutos y 26 segundos empleó este androide autónomo en completar los 21 kilómetros del recorrido. Incluso hubo otro dispositivo más rápido, 'Lightning', que terminó en 48 minutos y 19 segundos, pero al estar manejado por control remoto se le aplicó una pequeña penalización.

Para poner en perspectiva, el hombre más rápido del mundo en esta disciplina es, desde el pasado mes de marzo, el ugandés Jakob Kiplimo. En Lisboa se anotó una marca de 57 minutos y 20 segundos, lo que supone estar ya considerablemente por debajo de estas máquinas que todavía están en fase de desarrollo.

Cada vez más expectación

El distrito tecnológico de Yizhuang esconde algunos de los secretos que en los próximos tiempos revolucionarán la manera que tenemos de entender el mundo. Conocida como la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, este ensanche de la capital china acoge un puñado de empresas innovadoras que avanzan a pasos agigantados.

Por sus calles transcurrió este pasado fin de semana la segunda edición de la media maratón de Pekín que mezcla a humanos y robots. Si en la primera edición los ganadores fueron los de carne y hueso, apenas un año después las tornas han cambiado y son los cables y los metales quienes pueden presumir ya de estar por encima.

Uno de los robots cruza la línea de meta. REUTERS

Al margen de los 12.000 atletas apuntados a la prueba, fueron muchos los curiosos que se apostaron en las cunetas para ver este evento que ya ha servido para pulverizar todos los récords humanos.

Aficionados que incluso portaban cartulinas con los nombres de algunos de los robots participantes. Unos entusiasmados por poder presenciar en vivo el avance de la tecnología, otros trabajadores de las propias marcas desarrolladoras de las máquinas, algunos incrédulos que registraban con su móvil un momento histórico...

Los robots arrasan

Las estrellas indiscutibles fueron esta vez los androides. En concreto dos. Uno ganador oficioso con un tiempo que asusta, y otro oficial, con un registro acorde a las reglas de la prueba.

El robot más rápido de todos fue 'Lightning'. Fabricado por la marca Honor, conocida por diseñar teléfonos móviles, este prototipo completó los 21 kilómetros en un tiempo récord de 48 minutos y 19 segundos. No ha nacido humano que sea capaz de hacer tal hazaña.

Sin embargo, a 'Lightning' se le aplicó una penalización acorde al reglamento. Se trataba de un androide controlado por control remoto, lo que suponía multiplicar el tiempo por 1,2 de cara a la clasificación final, por lo que su tiempo 'oficial' fue de 50:56.

50:26. Let that sink in — a humanoid just won the Beijing half marathon at a pace faster than the human world record. 🤯



The winner, “Lightning” from the Monkey King team, didn’t just finish — it ran a sub-51 minute race, while the human record sits at 56:42.



This one is built… https://t.co/GVGycitEd2 pic.twitter.com/vi3f0vV99q — RoboHub🤖 (@XRoboHub) April 19, 2026

El campeón, pese a ser algo más lento, fue 'Qitian Dasheng'. Este robot autónomo llegó a la meta tras 50 minutos y 26 de trayecto, y eso le hizo llevarse la medalla de oro. Otro prototipo creado por la marca Honor.

El podio lo completó 'Xinghuo Liaoyuan', también de Honor, que acabó con un crono de 53:01.

Por encima del hombre

Estos registros impresionan y, sin duda, dan lugar a la reflexión e incluso abren paso al dilema ético. Los tres robots mencionados pulverizaron el mejor tiempo jamás firmado por un humano en la media maratón.

El pasado mes de marzo Jakob Kiplimo, atleta ugandés, batió el récord del mundo de esta disciplina en la media maratón de Lisboa. El africano dejó anonadado al planeta entero con su marca de 57 minutos y 20 segundos, algo nunca antes visto.

Ahora bien, esto supone que el humano más perfecto jamás visto en esta modalidad es notablemente inferior a un robot que apenas se encuentra en fase de desarrollo y que seguirá mejorando sus prestaciones con el paso del tiempo.

Varios atletas filman a uno de los robots participantes. REUTERS

De los 57:20 de Kiplimo, además con condiciones y un recorrido favorable, a los 48:19 oficiosos de 'Lightning'. 9 minutos de diferencia y una brecha de velocidad abismal entre uno y otro.

Pese a todo, los robots están todavía lejos de ser máquinas perfectas. Durante el trayecto quién más quién menos tuvo sus percances. Ataviados con sus zapatillas de correr y algunos con atuendos simpáticos, hubo momentos para la zozobra.

Uno de los robots accidentados es evacuado en camilla por los operarios. REUTERS

Los androides fueron tomando la salida en solitario con una separación de un minuto. Siempre acompañados de un equipo de soporte para tratar de resolver cualquier incidencia, la mayoría tuvieron que cambiar su batería en varias ocasiones.

Hubo caídas, momentos en los que el robot se detenía, confusiones en la dirección, choques incluso con los vehículos de soporte... Llamativa fue la imagen del androide ganador, que perdió la noción de dónde estaba el camino y se estrelló directamente contra las vallas de forma violenta antes de entrar en meta.

Un salto gigantesco

Pese a todos estos episodios, el salto que estas máquinas han dado en el pequeño lapso de tiempo de apenas un año es para llevarse las manos a la cabeza.

En 2025 se celebró la primera edición de la media maratón de humanos y robots en Pekín, y entonces las cosas fueron muy diferentes.

El año pasado ganaron los humanos por goleada, y el primer androide fue capaz de cruzar la meta con un tiempo de 2 horas y 40 minutos. 'Tiangong Ultra' fue el robot más rápido, una máquina que este año, por cierto, ha sido capaz de hacer la media maratón de forma completamente autónoma.

Aquel registro se quedó muy lejos de lo que los humanos son capaces de hacer, pero apenas un año después los robots han podido rebajar su propia marca en 2 horas. Un salto gigantesco que abre la duda a qué serán capaces de hacer en 2027 si se celebra la tercera edición de esta media maratón.