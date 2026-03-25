La nueva vida de Lydia Valentín: se alía con CrossFit España para impartir 4 exclusivas clases magistrales de halterofilia

Lydia Valentín, la triple medallista olímpica de halterofilia, doble campeona del mundo y cuatro veces de Europa, ha estrenado una nueva faceta en su vida profesional, y está directamente ligada al CrossFit.

La leyenda del deporte ha comenzado a impartir el primero de los cuatro talleres sobre halterofilia que realizará en cuatro gimnasios afiliados de CrossFit España. Unos seminarios altamente exclusivos donde los participantes aprenden a mover la barra con control, precisión y progresión.

"El objetivo es enseñar buena técnica, que disfrutéis más de la halterofilia en los entrenamientos de Crossfit, así como evitar lesiones", comentó Valentín en el primer seminario celebrado el pasado sábado en CrossFit Cobeña, un box situado en el norte de la Comunidad de Madrid.

Durante el seminario en CrossFit Cobeña, la leonesa trabajó con un reducido grupo de 20 personas enseñando y corrigiendo técnica, desgranando cada detalle de la arrancada o dos tiempos, así como trasladando muchos de sus trucos y claves que la llevaron a lo más alto del deporte internacional. Todo con un detalle personalizado que permitió a los asistentes corregir los fallos que cometen directamente con una eminencia del deporte.

Lydia Valentín durante el seminario en CrossFit Cobeña. Jéssica García

La sesión, que se extendió más de cuatro horas, no se centró sólo en teoría, práctica y correcciones, sino que también permitió el desarrollo de sentar las bases sobre las que entrenar cada día mejor. Desde la posición de pies, agarre, trayectoria de la barra o fases del tirón.

El objetivo es crear “un CrossFit más técnico y más fuerte” apoyándose en la halterofilia como pilar de rendimiento, explicó Valentín, que se mostró muy cercana, detallista e implicada en este entrenamiento único. También comentó estar especialmente "ilusionada y agradecida" por el contacto directo con la comunidad de CrossFit, asegurando que "lo que más ilusión me hace, es que os llevéis aprendizajes que podáis aplicar en cada entrenamiento".

Además del entrenamiento, durante la jornada también se realizaron regalos y sorteos de productos Velites, Paleobull, así como se expidieron certificados de asistencia al seminario.

Valentín también quiso expresar su agradecimiento a CrossFit Cobeña, el box elegido para hacer el primero de estos seminarios. Destacó no sólo la comodidad y acogida del centro deportivo, sino también de la buena disposición del grupo "tanto técnicamente como personalmente".

Por su parte, Salvador Fernández Lizana y Álvaro Magnusson, dueños y head coaches de CrossFit Cobeña, también quedaron encantados con el seminario y la oportunidad de disfrutar de la clase magistral de Lydia Valentín en su box.

“Ha superado completamente mis expectativas. El seminario ha aportado muchísimo tanto a nivel básico como a los más avanzados. Tener a toda una campeona olímpica delante corrigiéndote es algo impagable. Me ha resultado muy práctico para seguir aprendiendo y formándome como coach”, ha explicado Magnusson.

Fernández Lizana por su parte destacó que “Lo que más me ha sorprendido es la cercanía. Poder charlar con ella directamente y recibir correcciones tan precisas y personalizadas es un lujo. Ha sido una oportunidad única aprender de una campeona olímpica como Lydia. Nos llevamos consejos muy útiles para mejorar”.

Tras su paso por Cobeña, Lydia Valentín repetirá la experiencia en otros tres boxes e irá publicando un vídeo mensual con consejos prácticos sobre movimientos olímpicos. Una dinámica de trabajo que se puede desarrollar aún más con HERA, el plan de entrenamientos personalizados de Valentín.