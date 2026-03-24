Irán cambia los planes de Ilia Topuria: la asociación arruinada junto a su rival Volkanovski de camino a la Casa Blanca

Alexander Volkanovski e Ilia Topuria, durante su careo en la UFC en 2024 UFC

La guerra en Oriente Medio ha frustrado uno de los contenidos más esperados que nunca llegaron a rodarse: Alexander Volkanovski en España, entrenando y cocinando junto al hombre que le arrebató el cinturón, Ilia Topuria.

Hace un año, Topuria y Volkanovski volvieron a coincidir en Sidney, con motivo del UFC 312. El campeón hispanogeorgiano acudió a hacer esquina de su hermano Aleksandre en su debut en la UFC, y Volkanovski hizo lo propio con su pupilo Colby Thicknesse.

Lo que podría haber sido un reencuentro tenso entre el verdugo y su víctima se convirtió en todo lo contrario: saludos, sonrisas y conversación. Algo que, visto en retrospectiva, sembró la semilla de un plan mucho más ambicioso.

Desde entonces, los dos campeones habían dejado apalabrada una visita. Volkanovski viajaría a España para reunirse con Topuria, compartir unos días de entrenamiento y grabar contenido juntos.

El australiano, que además de peleador se ha labrado una fiel comunidad en YouTube y TikTok a través de su faceta culinaria -más de 600.000 suscriptores bajo el nombre Cocinando con Volk-, tenía pensado llevar las cámaras y sacar partido de la ocasión también en los fogones.

El propio Volkanovski lo ha desvelado esta semana en su canal de YouTube, sin ocultar su frustración. "Ahora mismo debería estar en España con Ilia. Íbamos a ponernos al día, entrenar un poco juntos, hacer algún contenido de comida para mi canal", confesó el australiano.

La guerra en Irán

El motivo del contratiempo es tan ajeno al deporte como global: el conflicto bélico desatado en Irán y su impacto en el tráfico aéreo internacional.

El cierre de espacios aéreos, la cancelación de vuelos y la inestabilidad en las rutas de conexión han convertido los desplazamientos de larga distancia en una odisea logística, también para los deportistas de élite.

Volkanovski, sin embargo, no cerró la puerta a que la colaboración se produzca en algún momento.

"Como ya sabéis, tengo un gran respeto y cierta amistad con mis oponentes. Entre ambos, existe un gran respeto, y me hubiera podido encantar hacer esto. Hubiera sido guay y seguro que habrían salido un par de contenidos virales. Vamos a guardarlo para más adelante, pasará seguro y nos divertiremos juntos en el futuro. Es un momento loco para el mundo, y viajar está difícil y lo complica mucho todo".

Ilia Topuria y Justin Gaethje, en el cartel promocional de UFC 250 Freedom UFC

La relación entre ambos ha recorrido un camino singular. Topuria noqueó a Volkanovski en febrero de 2024 para convertirse en campeón del peso pluma, lo que supuso el primer gran título de un legado que no ha parado de crecer.

Lejos de generar rencor, aquel nocaut forjó un vínculo de respeto genuino. El propio Topuria ha reconocido en repetidas ocasiones la magnitud de su exrival: "Volkanovski es el tipo más duro al que me he enfrentado. Es muy inteligente dentro del octágono, sabe pelear", afirmó hace unas semanas en un streaming con Adin Ross.

Mientras tanto, las agendas de ambos peleadores siguen caminos paralelos y exigentes. Topuria se prepara para el evento más histórico de la UFC en lo que va de siglo: el 14 de junio defenderá su cinturón del peso ligero ante el campeón interino Justin Gaethje en el jardín sur de la Casa Blanca.

Por su parte, Volkanovski apunta a defender su corona del peso pluma ante el daguestano Movsar Evloev o el brasileño Jean Silva, tras igualar con sus últimas victorias el récord histórico de defensas del título en las 145 libras.