Attaoui consigue la medalla de bronce en los 800 metros del Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

Mohamed Attaoui logró la medalla de bronce este domingo en la final de los 800 metros en el Mundial de pista cubierta que se disputa en Polonia con una marca de 1:44.66.

El español quedó tercero, por detrás del belga Crestan que consiguió la medalla de plata con un tiempo de 1:44.38 y del estadounidense Lutkenhaus, que ganó la carrera con una marca de 1:44.24.

Sin embargo, Attaoui logró su segunda mejor marca de su vida, una actuación que ha provocado que aumente el palmarés de España en estos Mundiales de Atletismo de pista cubierta.

El español comentó antes de la carrera: "Sé que puedo ganar a cualquiera que se me ponga delante. Si me preguntas si firmo un bronce, te diría que no". Una respuesta que dejó claro la gran ambición del atleta y su objetivo de llevarse el oro.

En esta ocasión no logró el oro, pero el bronce es una gran recompensa para todo el trabajo que realizó el español para llegar a tan buen nivel para esta carrera.

Attaoui comenzó la carrera en la última posición de la carrera, una táctica que ya se esperaba, de esta forma logró no gastar toda su energía al principio y reservársela para los últimos metros y poder adelantar.

La táctica tuvo un gran resultado y el español consiguió adelantar a varios oponentes hasta colocarse en la cuarta posición quedando solo dos vueltas para que finalizase.

El español tuvo que emplearse a fondo para adelantar al australiano Bol, que intentó cerrar el paso de Attaoui y así poder mantener la tercera posición. Pero no lo consiguió y terminó cuarto con un tiempo de 1:45.14.

Sin embargo, Attaoui no tuvo la suficiente velocidad como para adelantar a los dos primeros que mantuvieron un ritmo muy elevado durante toda la carrera y no perdieron la posición en ningún momento, a pesar de los intentos del español.