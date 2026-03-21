Los hermanos Van Steenis y Franco Tenaglia reinan en la gran noche de PFL en España frente a medio Real Madrid

Había algo distinto en el aire del Palacio Vistalegre este viernes 20 de marzo. Era el peso de la historia. Madrid vivió la primera gran noche de las MMA internacionales en suelo español, y quien abrió esta puerta, Costello van Steenis, la cerró como campeón.

Días antes, entrevistado por EL ESPAÑOL durante una semana en la que la ciudad se rindió a la Professional FIghters League (PFL), The Spaniard había lanzado una promesa con la calma de quien sabe que va a cumplirla: "Vamos a hacer algo espectacular; la vamos a liar mucho, pero en el buen sentido [...] Te lo digo aquí y ahora: España va a ser uno de los países más grandes dentro de las MMA".

El Vistalegre, casi con cada butaca ocupada y una energía que rozaba la histeria, fue su mejor argumento. La velada comenzó a las seis de la tarde, con los preliminares abriendo boca en una cartelera que incluía ocho españoles.

👊 Evento histórico de @PFLMMA en Madrid.



👉 Cositas que nos ha dejado: los hermanos Van Steenis -Costello y Gino-, reyes de la noche; locura con Tenaglia y medio Real Madrid presente.



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Nacho Campos, Mattia Giordano y Borja García -en un ruidoso duelo entre compatriotas frente a Rafael Calderón- se llevaron sus combates a los puntos, añadiendo capas de orgullo local a una noche ya cargada de simbolismo. Pero el primero en romper el techo fue el más joven de los Van Steenis.

Gino enciende la pólvora

Gino van Steenis salió a la jaula como underdog. Las casas de apuestas no creían en él ante el escocés Mark Ewen, y probablemente eso lo libró de cualquier presión que no fuera la propia.

El caso es que el hermano pequeño tardó menos de un asalto en silenciar las dudas: un KO explosivo en el primer round hizo que el Vistalegre estallara. El recinto, que durante toda la semana había aprendido a pronunciar el nombre de su hermano mayor, descubrió que los Van Steenis vienen en pareja y en modo encendido.

GINO VAN STEENIS WITH THE RIGHT HAND! 😱#PFLMadrid | 📺LIVE NOW on the ESPN app | 📍Palacio Vistalegre pic.twitter.com/NzmkgJlXYD — PFL (@PFLMMA) March 20, 2026

Tenaglia, el cariño de los suyos

Antes de que la noche llegara a su cima, el Vistalegre tuvo otro momento para la emoción: la salida de Franco Tenaglia al octágono. El argentino de Burzaco, afincado en Alicante desde hace años y adoptado con fervor por la afición española, recibió una ovación que poco tenía que envidiar a la que se reserva para los grandes del fútbol en estadios mucho más grandes.

Franco Tenaglia y su pose tras su victoria en PFL Madrid PFL

El combate, ante el veterano francomarroquí Yassin Najid, de 40 años, no fue el más vistoso de la noche. El primer asalto sorprendió con un Najid sólido en la lucha, incómodo para el 'Rey de la Calle', que tuvo que reajustar.

En el segundo round, Tenaglia impuso su potencia, derribó a su rival y lo castigó en el suelo hasta que una lesión en el hombro dejó al veterano sin posibilidad de continuar: victoria por nocaut técnico antes del tercer asalto.

Franco Tenaglia sobre el estado de las MMA Españolas:



“Que los españoles no se dejen follar, que tienen el mejor país del mundo” 🤣🇪🇸😎@PFLMMA @PFLEurope #pfl #pflmadrid pic.twitter.com/u2sJ0kvCdL — MMARC (@marcmma_) March 20, 2026

No fue su mejor actuación, y Tenaglia fue el primero en reconocerlo con la honestidad que lo caracteriza. Pero en zona mixta, ante los periodistas acreditados, el 'Rey de la Calle' fue mucho más allá del resultado deportivo. Mezcló la jaula con la calle y la lucha con el mensaje:

"El nivel de MMA en España es de los más altos del mundo, por algo tienen al mejor peleador del mundo. A España le gustan las peleas y necesita, por el momento en el que está pasando, de esto: ver hombría, valor y honor, y necesita ver a la gente peleando por la libertad y con el respeto que se merece. Esto es lo que queremos transmitir y decirle a los españoles que despierten y no se dejen follar porque tienen el mejor país del mundo para vivir y lo tienen que cuidar un montón".

El Vistalegre, que ya lo quería antes de entrar, lo quiso aún más después de salir.

La noche de Costello

El plato fuerte llegó a última hora, con el estadio aún entero y la adrenalina acumulada durante seis horas buscando una salida. Fabian Edwards, hermano del ex campeón de la UFC Leon Edwards, era el retador: un peleador de nivel mundial, con 16 victorias y el pedigrí suficiente para que nadie le regalara nada al campeón.

Costello le había ganado ya en 2020, en una decisión dividida que ambos llevaban años queriendo reescribir.

La entrada de Costello van Steenis, acompañado de su hermano Gino, en PFL Madrid PFL

Esta vez no hubo dudas. El nacido en Róterdam y criado en La Nucía tomó el control del combate con su versatilidad característica, alternando el golpeo con el juego de lucha que tanto le distingue en el peso medio mundial.

En el tercer asalto, con el Vistalegre en pie, llegó el momento decisivo: un KO a codos en el minuto 1:48 que dejó a Edwards sin respuesta y a España con un campeón vigente.

AND STILL! 💥



COSTELLO VAN STEENIS RETAINS HIS PFL MIDDLEWEIGHT TITLE 🏆#PFLMadrid | 📺LIVE NOW on the ESPN app | 📍Palacio Vistalegre pic.twitter.com/86Xyz1Li7e — PFL (@PFLMMA) March 20, 2026

Costello van Steenis cogió el cinturón, lo miró, miró a su gente y soltó lo que llevaba guardando toda la semana: "¡Esto es nuestro y esto se queda aquí! Los mejores luchadores del mundo están en este país". No era un discurso de campeón al uso. Era una declaración.

Medio Real Madrid en primera fila

El espectáculo dentro de la jaula habría bastado. Pero el que se desarrolló en las gradas añadió una dimensión inesperada a la noche. A 48 horas del derbi, casi media plantilla del Real Madrid decidió que la mejor forma de desconectar era rodearse de una jaula, miles de aficionados y golpes de KO.

El primero en llegar fue Fede Valverde y el último en irse también. El uruguayo aguantó las seis horas enteras del evento con la misma entrega con la que presiona en el centro del campo del Bernabéu.

Los jugadores del Real Madrid hacen 'piña' en el evento de PFL en Vistalegre a 48 horas del derbi

Después fueron apareciendo, uno a uno: Rüdiger, Güler, Ceballos, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Mastantuono, Brahim, Courtois, Huijsen, Bellingham y Vinicius. Fue un desfile que no pasó desapercibido para nadie.

Los gestos dijeron más que cualquier declaración. Fede Valverde se abrazó con el uruguayo Luciano Pereira, otro de los ganadores de la noche en los preliminares. Franco Mastantuono buscó a su tocayo y compatriota Tenaglia con la misma calidez con la que los argentinos siempre se encuentran.

Jude Bellingham, con la guantilla de PFL PFL

Jude Bellingham, en cambio, vivió con tensión el main event: el inglés Fabian Edwards era, obviamente, su candidato, y el KO de Costello no le sentó bien. Tampoco a Vinicius, cuyo favorito, el brasileño José Azevedo, cayó ante Vassell por nocaut técnico en el peso pesado .

El mapa cambia

Al final, el Palacio Vistalegre se vació despacio, como quien no quiere que la fiesta termine. Seis horas de combates, ocho españoles en acción, cinco victorias nacionales, dos KO de los hermanos Van Steenis, el calor de Tenaglia y medio Real Madrid en primera fila dibujaron una velada que ya tiene hueco en la historia de las MMA en España.

La PFL sabe lo que ha encontrado aquí y apunta a volver más pronto que tarde. Cage Warriors ya tiene en el horizonte su propio asalto al mercado español, y la UFC -que observa- sabe que Madrid no es una ciudad que se pueda ignorar por mucho tiempo.

Plano general del Palacio Vistalegre durante PFL Madrid PFL

La promesa de Costello se cumplió en una noche: España está en el mapa mundial de las MMA, y lo está para quedarse