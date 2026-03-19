Costello van Steenis: "Un perro me desfiguró la cara con 2 años. La cicatriz es ahora mi mejor amiga, mi firma como luchador"

La Gran Vía de Madrid acogió esta semana una estampa inédita: el rostro de Costello van Steenis (Róterdam, País Bajos; 1992) proyectado en las pantallas gigantes del histórico Cine Capitol durante la presentación oficial de PFL Madrid.

'The Spaniard' posó como protagonista indiscutible de un evento que, este viernes 20 de marzo en el Palacio de Vistalegre, escribirá una página nueva en la historia de las artes marciales mixtas en España.

La Professional Fighters League, segunda organización de MMA más importante del mundo por detrás de la UFC, llega por primera vez a territorio español con un cartel de primera categoría. Y lo hace de la mano de quien, en buena medida, lo ha hecho posible: el peleador nacido en Róterdam que lleva toda su vida sintiéndose español hasta la médula.

Costello ganó el cinturón del peso medio de PFL en julio del año pasado, cuando durmió al hasta entonces invicto Johnny Eblen con una sumisión en los últimos diez segundos del quinto asalto. Desde ese momento, y con el cinturón ya en su poder, no descansó hasta convencer a la organización de traer el espectáculo a España.

Las MMA españolas viven un momento de explosión sin precedentes, impulsadas por el fenómeno de Ilia Topuria y ahora consolidadas por la llegada de una gran promotora internacional.

Costello van Steenis, en acción durante el open workout previo a PFL Madrid Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Costello, que lleva repitiendo desde hace años que España tiene potencial para ser uno de los países referentes del deporte a nivel mundial, tendrá este viernes la oportunidad de demostrarlo desde el interior de la jaula.

Le esperará Fabian Edwards, hermano del excampeón de la UFC Leon Edwards, en una revancha muy esperada tras la victoria dividida que el español certificó hace seis años en Bellator. Esta es su historia.

El cara a cara entre Costello van Steenis y Fabian Edwards previo al PFL Madrid Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P.- Para empezar a conocer más a nuestro campeón de PFL, apodado 'The Spaniard'. El mote ya te define por sí mismo como "español", pero tu apellido dirige hacia Holanda. ¿Cómo se construye tu identidad entre estos dos países y qué sientes que te hace español cuando peleas?

R.- Yo me siento muy español porque tengo toda mi infancia aquí, aunque nací en Holanda. Mi padre es holandés y mi madre es filipina, si bien sus abuelos eran medio españoles. Pero nada, mi juventud y toda mi vida siempre ha sido en España. He crecido en España, he estado en colegios e institutos españoles. He vivido en España hasta los 20-21 años.

Y claro, yo no estaba haciendo nada con mi vida y con 20 años, hablando con mi padre y me dijo: "¿Qué vas a hacer con tu vida? No estás haciendo nada, ni trabajas, solo estás entrenando. Y si estás entrenando tanto, ¿por qué no intentas llegar a algo con tu vida en el deporte?" Y eso es lo que hice.

Mi entrenador, Gerardo López -que aún estoy entrenando con él- me dijo: "Mira, eres muy bueno en lo que haces; si quieres llegar más lejos, tienes que mudarte a otro país. ¿Por qué? Porque tú eres muy grande y no hay mucha gente aquí de tu nivel y de tu tamaño". Así que me marché.

"Aunque nací en Holanda, tengo toda mi infancia en España"

Contacté a mi padrino en Holanda, donde vivía, y le dije: "Mira, ¿puedo ir contigo? Por favor, te limpio la casa, cocino, hago todo lo que quieras, si yo puedo dedicarme al deporte". Y eso es lo que hice. Cogí mis maletas, me monté en el autobús de Benidorm y me fui para Róterdam. Y así es como construí mi vida profesional.

P.- Sobre tu infancia. Si bien cada vez es más normal ver niños y chavales que se apuntan a practicar deportes de contacto, como boxeo o MMA, no era tan común hace 10-15 años. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a probar?

R.- Bueno, empecé con el gimnasio. Siempre veía culturistas, gente grande, y decía: "Buah, esa gente da miedo, yo también quiero ser así". Yo soy un poquito mulato, parezco diferente, de fuera, aunque mi corazón es de España. Y eso me hacía distinto a los demás en el colegio.

Siempre he querido defenderme, ser un poquito macho; quería saber cómo defenderme. Con 16 años empecé en el gimnasio y con los 17 empecé las MMA porque un amigo de mi padre dijo: "Mira, tenemos un entrenador, un chico que trabaja para mí, que es portero de discotecas pero también da clases de MMA. ¿Quieres ser uno de los más fuertes del barrio?".

Costello van Steenis, de perfil Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Yo le dije que sí. Hombre, es un sueño para cualquier crío. Y empecé a entrenar con Gerardo. No tenía ni idea de qué eran las MMA. Yo pensaba que era pelear en la calle. Fui allí, empecé a hacer MMA, hice un par de peleas, a veces varias en una noche, gané y perdí, y sin tener ni idea me estaba gustando mucho.

Gerardo me enseñó lo que son las MMA, quiénes eran los profesionales. Me llevó a su casa y vimos peleas, miramos todo The Ultimate Fighter. Me enseñó a Rampage Jackson, a Jon Jones en sus principios, a Anderson Silva que estaba peleando allí, a Shogun Rua...

Ahí me fui motivando y me dediqué más a estudiar qué eran las MMA y de ahí dije: "Hostia, yo quiero ser uno de ellos." Y aquí estamos. No quiero compararme con ellos porque para mí son legendarios, pero quiero trabajar lo máximo posible para ser uno de ellos.

Gino, otro Van Steenis en PFL Costello tiene un hermano pequeño que también es peleador de MMA y compite en PFL. Gino van Steenis (Altea, 1998) compartirá cartelera con 'The Spaniard', que es seis años mayor que él. "Es la primera vez que vamos a pelear en la misma velada, incluso en el mismo mes", dice a EL ESPAÑOL. Los dos han construido sus carreras pegados el uno al otro, compartiéndolo todo dentro y fuera del gimnasio. Pero para esta ocasión han tomado una decisión inusual: separar los campamentos de preparación. Costello se ha entrenado en Orlando mientras Gino lo ha hecho en Altea. Lejos de vivir esa distancia como una carga, Gino la interpreta como combustible adicional. "No lo veo como presión, lo veo como motivación", asegura. Cuando visualiza su pelea, le da vueltas a un pensamiento recurrente: que su hermano escuche desde el vestuario que él ha ganado antes de salir a defender el cinturón. Para Gino, pelear en Vistalegre en la misma noche que Costello no es solo otro combate. "Formo parte de esta historia", dice, consciente de que los Van Steenis empezaron esta aventura sin nada y ahora están en lo más alto. Gino van Steenis, retratado por la cámara de EL ESPAÑOL Diego Radamés EL ESPAÑOL

P.- Tu camino se ligó después al de tu hermano pequeño, Gino. También es luchador de MMA y también peleará este viernes en Vistalegre. Me contó que es la primera vez que compartís cartelera. ¿Cómo es la dinámica de dos hermanos peleadores?

R.- Es lo mejor que te puede pasar en una carrera profesional, con cualquier carrera, porque muchas veces el camino es muy solitario cuando das el 100% por una cosa. Sabiendo que tienes a tu hermano al lado, que le puedes preguntar cositas y él a ti, y os ayudáis uno al otro, puedes ir más rápido y más lejos.

Encima, cuando vas entrenando, estudiáis juntos las peleas y luego dices: "Mira, vamos a hacer esto en las manoplas". Eso es lo mejor que te puede pasar.

Tienes un hermano que no pesa lo mismo que tú, tenemos diferencia de edad, pero la altura es casi la misma. Es todo lo que puedes soñar, es perfecto.

"Tener a mi hermano es lo mejor que me puede pasar en mi carrera profesional. El camino es muy solitario cuando das el 100% por una cosa"

Estos meses han sido un poquito diferente: yo tuve que irme al gimnasio Kill Cliff, a Estados Unidos, para empezar mi training camp, y Gino se quedó en Alicante, en Altea, donde ha nacido, porque no podemos distraernos; él tiene que concentrarse 100% en su combate y yo 100% en el mío.

P.- Centrándonos de nuevo en ti. Hay un elemento que forma parte de tu identidad y es la cicatriz que tienes en la cara. Fue por el ataque de un perro cuando eras pequeño. ¿Cómo has convivido con esa marca desde niño?

R.- Todos los niños son muy cabrones: te ven algo diferente y te hacen bullying directamente. A mí me han dicho de todo de pequeño.

Claro, esto [se señala la cicatriz] era mi peor enemigo cuando era pequeño, porque tienes una raja en la cara siendo niño pequeño, los demás lo ven y dicen: "¿Qué te ha pasado? Seguramente eras tan feo que tu madre cogió un cuchillo y te rajó la cara porque te quería matar de lo feo que eres". Te dicen de todo.

Retrato de Costello van Steenis por la cámara de EL ESPAÑOL Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Pero al final se convirtió en mi mejor amiga. Mi peor enemiga de pequeño y mi mejor amiga de ahora, porque ahora es mi firma. Estoy muy orgulloso de la cicatriz y cuenta su historia.

Me mordió un perro. Claro, ahora parece un poquito más pequeña, pero en el momento tenía un agujero aquí, tenía la nariz colgando, me tuvieron que operar. También tengo cicatrices aquí [apunta más abajo en su rostro]. Nada, es lo que me representa ahora.

P.- En tu cuerpo sí que habrá heridas o marcas de guerra de tu carrera profesional. ¿Cuál ha sido el momento más difícil al te hayas tenido que enfrentar?

R.- Buah, era mi primera derrota. Iba 6-0 en el momento y estaba peleando por cacahuetes -ganaba apenas 350 libras- y tenía 23 años. Peleé contra un tío, Jake Bostwick, que en ese momento llevaba 10 peleas ganadas seguidas, y me rompí el pómulo, el ojo.

Me fui al médico porque no podía ver y me dijeron: "Suerte que no has tardado ni medio día más, porque te hubieras quedado ciego casi seguro". Me tuvieron que operar y primero me preguntaron: "¿Vas a seguir con el deporte, sí o no? Porque si no vas a seguir, te ponemos una placa de metal. Si sigues, te ponemos un hueso de tu cadera".

Yo dije que iba a seguir. Y me quitaron un hueso de la cadera para metérmelo aquí. Me recuperé muy bien, pero los primeros seis meses me jodió bastante. Los dos primeros no podía ver bien, tenía el ojo medio colgando.

"Me quitaron un hueso de la cadera para ponérmelo en la órbita del ojo"

Al tiempo se recuperó bien, pero me daba miedo porque si me pasa otra vez, vaya mierda. Era la primera vez que me operaban de algo y eso te marca. Luego me operé la rodilla, el ligamento cruzado, y dos hernias de estómago, entre otras cosas. Pero la primera operación siempre te marca.

P.- Y llega PFL Madrid, que estelarizas con la defensa de tu título mundial. Es el primer gran evento internacional de MMA que vamos a tener aquí en España, en el Palacio Vistalegre. Llegas como campeón y como el español de la compañía. ¿Qué significa para ti a nivel emocional?

R.- Mucho, muchísimo. Mi sueño siempre ha sido conquistar el cinturón de PFL -bueno, en el momento era Bellator, pero se cambió a PFL y la misión siguió igual: conquistar el cinturón. Ahora tengo el cinturón y no me lo puedo creer, por fin después de tantos años de sacrificio lo hemos conseguido.

Pero después me dicen: "Mira, por ti queremos ir a España." Y se me puso la piel de gallina, tío. Digo: "Joder, ni lo habría podido soñar. Esto es más grande que conseguir el cinturón. Que le den al cinturón, vamos a llevar una de las organizaciones más grandes del mundo a España".

Costello van Steenis, con su cinturón de campeón de PFL, frente a los fans en Gran Vía Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Yo siempre he dicho que Ilia Topuria es una puta máquina, que ha cambiado las MMA en España, que es el más grande. Ojalá pudiera conseguir algo parecido; sé que no voy a poder hacer lo que ha hecho él, pero a lo mejor algo pequeñito. Y coño, lo estamos haciendo: vamos a llevar una de las organizaciones más grandes del mundo a España. Y eso es porque hemos ganado el cinturón.

P.- La del viernes será una noche para la historia. ¿Crees que dentro de 10 años, igual, se seguirá hablando de la noche de PFL Madrid?

R.- 100%. Ya verás, esa noche vamos a hacer algo espectacular, lo vamos a liar mucho, pero en el buen sentido. Como país, lo vamos a explotar muy grande, encima en Madrid y en Vistalegre. El 20 de marzo va a ser algo muy legendario y nadie se va a olvidar de ese día.

Es la primera vez que viene una organización tan grande y que pelean tantos españoles en una organización así de grande en una sola noche. Y ya verás: después de esa noche, yo creo que a final de año van a venir otra vez, y en 2027 va a explotar.

"Lo digo aquí y ahora: España va a ser uno de los países más grandes dentro de las MMA"

Van a venir más y más organizaciones. Mira, Cage Warriors creo que también va a venir a España. El siguiente seguramente va a ser la UFC viniendo a España. Te lo digo aquí y ahora: España va a ser uno de los países más grandes dentro de las MMA.