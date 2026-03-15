Ilia Topuria, en la Casa Blanca: el regalo de cumpleaños para Donald Trump que le costará 60 millones de dólares a la UFC

Ilia Topuria será el cabeza de cartel del evento de la UFC en la Casa Blanca, el próximo 14 de junio Deportes EE

Ilia Topuria llegará a la Casa Blanca convertido en algo más que el campeón de moda de la UFC: será la cara de un experimento político-deportivo único, pensado como regalo de cumpleaños para Donald Trump.

Un escaparate global por el que la compañía está dispuesta a gastarse alrededor de 60 millones de dólares sin esperar beneficios inmediatos.

Un octágono en la casa Blanca

El 14 de junio, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Trump y en pleno calendario de actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el jardín sur de la Casa Blanca se transformará en un recinto de combate a cielo abierto bautizado como Freedom Fights 250.

Será el primer evento deportivo profesional celebrado en ese espacio, un gesto que mezcla simbología patriótica, show televisivo y voluntad de marcar un hito en la historia de la UFC.

Dana White lo vende internamente como el proyecto más ambicioso que han afrontado nunca, por encima incluso del desembarco en el Sphere de Las Vegas.

La estructura central será una arena temporal levantada sobre el césped del South Lawn, con graderíos modulares para unos 3.000-6.000 asistentes presenciales alrededor del octágono y un despliegue de pantallas y sonido orientado también hacia el Ellipse, el parque que se abre entre la Casa Blanca y el National Mall.

Ahí se organizará una suerte de fan fest masivo, con zonas de visionado, activaciones de patrocinadores y un ambiente más de festival patriótico que de pay-per-view cerrado.

En paralelo, los pesos pesados de la cartelera harán entrenamientos abiertos y pesajes ceremoniales en escenarios icónicos como el Lincoln Memorial.

Regalo político e inversión a pérdidas

Nada de esto es barato. Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings, ha puesto una cifra sobre la mesa: el presupuesto estimado ronda los 60 millones de dólares, con el aviso de que "difícilmente bajará" y podría incluso crecer conforme se cierren detalles de bolsas, producción y fan experience.

La propia compañía reconoce que aspira a recuperar aproximadamente la mitad vía patrocinio, acuerdos corporativos y el paquete audiovisual con CBS y Paramount+, asumiendo el resto como inversión en imagen y alcance global.

Dentro de esa factura mastodóntica, hay partidas casi simbólicas de lo exagerado de la apuesta. Solo sustituir y resembrar el césped del South Lawn tras desmontar la estructura está tasado en unos 700.000 dólares, una cifra que Dana White ha repetido varias veces como ejemplo de que el contribuyente no pagará un dólar.

Dana White, durante su discurso en la celebración de Donald Trump tras su victoria electoral en 2024 Reuters

"Nosotros cubrimos todo, el gobierno no paga nada", ha insistido el dirigente, que lleva años haciendo campaña pública por Trump y ahora ve recompensada esa lealtad con el permiso para llevar el octágono al corazón del poder estadounidense.

El encaje político es evidente. El evento forma parte del programa America250, los actos oficiales por los 250 años de la independencia, y se sitúa como pieza central de la narrativa que la Casa Blanca quiere proyectar: fuerza, patriotismo, espectáculo y una conexión directa con una base electoral que consume UFC como parte de su cultura popular.

No es casual que la fecha coincida con el cumpleaños del presidente ni que Trump haya promocionado el show en mítines como "la noche más grande en la historia de la UFC", prometiendo una lluvia de cinturones y apariciones especiales.

Entradas gratis, control máximo

Otro síntoma de que el objetivo no es la caja sino el impacto: la gran mayoría de las entradas serán gratuitas.

White ha anunciado que se emitirán unos 85.000 tickets sin coste para el público, destinados al Ellipse y la zona de visionado exterior, mientras que el acceso al propio jardín sur estará reservado a un aforo mucho más reducido, con prioridad para militares, invitados institucionales y VIPs de la órbita política y corporativa.

Desde el punto de vista de seguridad y protocolo, el evento se aproxima más a una convención política que a un PPV deportivo estándar.

Habrá varios anillos de control alrededor de la Casa Blanca, zonas de acceso escalonadas y un dispositivo coordinado entre el Servicio Secreto, la Policía del Capitolio y equipos privados contratados por la UFC.

La escenografía también está pensada al milímetro: se han filtrado ideas de pasarelas que conecten el interior de la residencia con el octágono para que algunos protagonistas -incluido el propio Trump- puedan hacer entradas teatrales, caminando desde el Despacho Oval hacia la jaula con las cámaras siguiendo cada paso.

Cómo se gestó el "sí" de Topuria

En este contexto, la elección de Ilia Topuria como cabeza de cartel tiene más que ver con estrategia que con romanticismo.

Desde que se confirmó que habría velada en la Casa Blanca, la UFC buscaba un campeón con proyección internacional, bilingüe y con aura de imbatible que sirviera para vender el evento en Europa y Latinoamérica sin perder tirón en Estados Unidos.

Ilia Topuria, durante la pelea contra Charles Oliveira en la que se proclamó campeón de UFC del peso ligero Reuters

El hispano-georgiano encajaba todas esas casillas: invicto, recién coronado en el peso ligero y con una narrativa de ascenso meteórico que trasciende el nicho del MMA.

El proceso, sin embargo, no fue lineal. Durante meses se especuló con un 'plan A' todavía más grande que el Topuria-Gaethje que finalmente se ha anunciado.

Lo que se habló fue un posible duelo entre Topuria e Islam Makhachev, campeón del peso wélter -la división superior-, en una especie de choque de monarcas que habría roto cualquier escala.

Dana White salió al paso de ese relato: "Eso no es cierto, nunca fue Islam contra Topuria", aseguró, antes de explicar que sí existió un main event que se cayó a última hora y que obligó a rehacer la parte alta del cartel en una sola noche.

Según ha reconocido el propio presidente de la UFC, su equipo de casamenteros pasó la madrugada en la oficina tras la caída de esa pelea hasta cerrar dos decisiones clave: Justin Gaethje sería el candidato ideal para acompañar a Topuria en un escenario tan simbólico y el español acabaría entrando en la cartelera cuando, inicialmente, ni siquiera estaba previsto que peleara en Washington.

El propio Gaethje ha contado que 48 horas antes le llamaron para decirle que no estaría en la Casa Blanca, y que al día siguiente recibió otra llamada informándole de que sí entraba y que podía escuchar su nombre en el anuncio oficial.

Por qué Gaethje es el rival perfecto

Elegir a Gaethje no es solo una decisión deportiva. Para el mercado estadounidense, el de Arizona es uno de los peleadores más queridos: estilo agresivo, discurso de chico de clase trabajadora y una imagen de 'patriota' que encaja como un guante en un evento cargado de banderas y retórica nacional.

En un jardín sur presidido por Trump y con decenas de miles de aficionados vestidos de barras y estrellas, la figura del aspirante local funciona como contrapunto perfecto a la del campeón extranjero que llega a 'asaltar' la Casa Blanca.

Para la UFC, el reparto de papeles es claro: Topuria aporta la condición de campeón invicto y la expansión de marca hacia Europa y América Latina; Gaethje pone el corazón americano de la velada y garantiza una pelea violenta, casi asegurada en highlights.

Ilia Topuria y Justin Gaethje, en el cartel promocional de UFC 250 Freedom UFC

Si el español gana delante de ese público, su estatus en el mercado estadounidense se disparará. Si cae ante el ídolo local, el relato que quedará para los fans norteamericanos será el de una noche en la que el 'guerrero americano' defendió el jardín de casa en el cumpleaños de su presidente.

El escaparate sobre el balance

En el fondo, lo que está en juego para la UFC con este experimento no son las ventas de un evento concreto, sino la capacidad de colocarse en la conversación política y mediática de Estados Unidos a un nivel inédito.

Shapiro ha hablado de "inversión a largo plazo en notoriedad y alcance" más que de rentabilidad inmediata, y White ha llegado a afirmar que quiere que lo del Sphere "parezca calderilla" al lado de la noche de la Casa Blanca.

Para Topuria, el escenario es tan irresistible como peligroso. El campeón se convierte en la cara internacional de un espectáculo que mezcla deporte y campaña política, con un riesgo evidente: su imagen quedará inevitablemente asociada al proyecto personal de Trump y a un evento que muchos verán como un acto más de la guerra cultural estadounidense.

Pero si sale bien, si vence a Gaethje en el césped del South Lawn y levanta el cinturón con el Capitolio de fondo, habrá dado un salto que va más allá de la UFC: será, por un día, uno de los protagonistas de la gran función que el poder político norteamericano ha organizado para celebrarse a sí mismo.