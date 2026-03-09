Ni Madrid, ni Barcelona: la ciudad de España que acogerá La Velada del Año 6 de Ibai Llanos en un gran estadio

Ibai Llanos y el estadio de La Cartuja, en un montaje EE

Ibai Llanos ha vuelto a agitar el verano español con un anuncio muy esperado: la sexta edición de La Velada del Año no se irá ni a Madrid ni a Barcelona, sino que repetirá en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, convertido ya en el gran templo de sus veladas de boxeo entre creadores de contenido.

El streamer bilbaíno ha confirmado que el show se celebrará el sábado 25 de julio a las 19:00, en un recinto con capacidad para unas 80.000 personas que se ha ganado un papel central en el mapa del entretenimiento digital.

La elección no pilla completamente por sorpresa, pero sí rompe con la lógica de los grandes eventos masivos, históricamente asociados a los estadios de la capital o de la ciudad condal.

Tras el éxito de la quinta edición en el mismo escenario, Ibai buscaba un estadio que permitiera subir un peldaño más la apuesta: necesitaba aforo gigante, buena conectividad y, sobre todo, libertad horaria para mantener un espectáculo que empieza de día y termina ya entrada la madrugada.

Ese factor, el del reloj, es clave para entender por qué el evento se escapa de los grandes focos tradicionales.

Ibai ha insistido en varias ocasiones en que la Velada tiene que vivirse de noche, tanto por estética -el juego de luces, pantallas y fuegos artificiales gana fuerza en la oscuridad- como por conveniencia para la audiencia de Latinoamérica, que representa una parte esencial de su comunidad.

Según él mismo ha detallado, la mayoría de estadios españoles fijan el cierre en torno a las 23:30, una limitación incompatible con un formato que encadena conciertos, shows y hasta diez combates oficiales antes de los dos main events.

Ibai Llanos, durante La Velada del Año 4

Sevilla, en cambio, ofrece una combinación difícil de igualar. La Cartuja cuenta con grandes accesos, experiencia en partidos de la selección y finales de Copa del Rey, y un entorno preparado para absorber decenas de miles de personas antes y después del evento.

Para la ciudad, la confirmación de la Velada VI supone también un espaldarazo a su estrategia de atraer macroconciertos, festivales y citas de primer nivel, con un impacto económico considerable en hoteles, restauración y transporte en pleno julio.

En lo estrictamente digital, la Velada del Año 6 aspira a romper sus propios récords de audiencia y producción.

La presentación oficial del cartel está prevista para este mismo 9 de marzo a las 19:00, en un directo especial en el que se anunciarán los combates, las actuaciones musicales y el inicio de la venta de entradas.

La organización ya ha adelantado que habrá más combates que nunca y que el despliegue técnico será aún mayor que en las anteriores ediciones, consolidando la cita como el gran escaparate donde el streaming se fusiona con el deporte-espectáculo y la lógica de los grandes festivales.

Con la sede despejada, La Cartuja se consolida como el estadio de referencia del universo Ibai. En un país en el que casi todo pasa por Madrid o Barcelona, la Velada elige de nuevo Sevilla para demostrar que también desde el sur se puede organizar el evento digital más grande del año