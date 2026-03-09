Audrey Pascual, campeona paralímpica: consigue un histórico oro para España 12 años después

Doce años después del último oro de Jon Santacana en Sochi, España vuelve a lo más alto de unos Juegos Paralímpicos de Invierno gracias a Audrey Pascual.

La esquiadora madrileña, abanderada en Milán-Cortina 2026 y una de las grandes esperanzas del equipo, se ha coronado campeona paralímpica en el supergigante sentado y firma una gesta que trasciende la nieve.

Pascual llegaba lanzada a estos Juegos tras dominar la Copa del Mundo y estrenar el medallero con una plata en el descenso, donde se quedó a tan solo cinco centésimas de la alemana Anna-Lena Forster, su gran rival.

Aquella carrera, que ya la había convertido en la primera esquiadora española con discapacidad física en subir a un podio paralímpico, fue el preludio perfecto. "Iba a por el oro, así que esto me da aún más ganas de darlo todo en el supergigante", avisó entonces, casi dibujando el guion de un desenlace histórico.

En la prueba reina de velocidad técnica, Audrey no dejó lugar a las dudas. Fue la más rápida en una pista exigente, donde la combinación de pericia en el trazo y control del sit-ski marcaba la diferencia, y convirtió en oro el estado de forma que ha mostrado toda la temporada.

El contraste con lo ocurrido en el descenso resultó simbólico: esta vez fue Forster quien no logró completar el recorrido, mientras la española ejecutaba una bajada limpia, agresiva y sin concesiones.

El título paralímpico redondea un palmarés que ya impresionaba antes de llegar a Italia. A sus 21 años, Pascual suma dos medallas en Mundiales y tres Globos de Cristal -dos en gigante y uno en supergigigante-, además de un dominio casi absoluto en la Copa del Mundo esta temporada.

La historia de Audrey

Nacida sin ambos pies, se formó en la Fundación También y entrena habitualmente en Sierra Nevada, donde ha pulido una técnica que la ha llevado a convertirse en referencia mundial en la clase LW10.5, para esquiadoras que compiten sentadas.

Su historia es también la de una vocación tardía pero fulgurante. Antes de centrarse en la nieve probó múltiples deportes -natación, ciclismo, bici, incluso equitación- hasta que, con 11 años, descubrió el esquí en La Pinilla.

Lo que al principio fue una prueba más se transformó pronto en pasión por la autonomía y la sensación de velocidad que encontraba en la montaña. Desde entonces, su progresión ha sido constante: promesa del año en 2015 y 2016, primer oro nacional en 2017 y campeona de la Copa de Europa con solo 15 años.

En Milán-Cortina, Audrey no solo suma medallas: también ejerce como rostro visible de una delegación en la que recae buena parte de las expectativas españolas.

"Voy con mucha ilusión y lo que quiero es aprovechar la oportunidad y también ser consciente, con mi equipo, de que solo llegar hasta aquí es ganar ya", decía antes de la ceremonia de inauguración.

El oro en supergigante convierte esa prudencia en realidad: España vuelve a escuchar su himno en unos Juegos de Invierno y lo hace con una esquiadora que todavía tiene por delante varias pruebas más en el programa paralímpico.

El ciclo que inició Santacana en la nieve se renueva ahora con nombre de mujer, en una generación que crece mirando a Audrey como el espejo donde comprobar que también en invierno España puede aspirar a lo máximo.