La Policía Nacional detiene en Madrid a dos expertos en MMA por su vinculación con el terrorismo yihadista Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes en Madrid a dos individuos relacionados con la ideología radical yihadista que compartían un perfil poco habitual en este tipo de operaciones: ambos eran expertos de las artes marciales mixtas (MMA).

La operación, dirigida por la Audiencia Nacional y ejecutada por la Comisaría General de Información, ha permitido desmontar una red dedicada a la producción y difusión de propaganda extremista a través de internet.

Uno de los arrestados había alcanzado notoriedad en redes sociales gracias a su actividad como instructor de MMA en varios gimnasios de la Comunidad de Madrid, y llegó a participar en competiciones internacionales representando a una federación deportiva.

Tras esa fachada deportiva, los investigadores descubrieron un proceso de radicalización en estado muy avanzado.

El sospechoso mostraba una firme adhesión a la yihad armada global y un marcado discurso antisemita que alimentaba tanto en plataformas abiertas como en canales cerrados de difícil acceso para las fuerzas de seguridad.

A través de esas vías digitales, el detenido difundía contenidos que glorificaban el martirio y abogaban por la imposición de la sharía en las sociedades occidentales, configurando lo que los agentes han calificado como una estructura orientada a captar y radicalizar a terceros.

Propaganda y documentación falsa

El segundo arrestado cumplía un rol complementario pero igualmente relevante: se encargaba de hacer circular material de propaganda yihadista entre otras personas, ampliando así el alcance del mensaje extremista más allá del entorno inmediato de la célula.

Además, la investigación destapó un presunto delito de falsedad documental vinculado al uso de documentación ucraniana obtenida por cauces irregulares, un elemento que añade una dimensión adicional al caso.

Los cargos que se imputan a los detenidos abarcan desde el autoadoctrinamiento y el adoctrinamiento de terceros hasta la distribución de material destinado a la radicalización, además del mencionado delito de falsificación.

Registros, un arma simulada y prisión

Durante la operación se practicaron dos registros domiciliarios en los que los agentes incautaron un arma simulada y abundante documentación que permanece en fase de análisis.

Las pesquisas fueron coordinadas por el Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial durante la mañana del viernes, y el magistrado decretó su ingreso inmediato en prisión, lo que apunta a la gravedad de los indicios reunidos por la Comisaría General de Información.

Una amenaza latente

La operación pone de relieve la capacidad de la ideología yihadista para penetrar en ámbitos aparentemente ajenos al extremismo, como el deporte de competición.

Las fuerzas de seguridad han insistido en que el objetivo de las detenciones no era solo neutralizar la actividad de los arrestados, sino también impedir que su radicalización escalase hacia fases operativas y cortar la propagación de contenidos terroristas en el entorno digital.

El caso evidencia que la amenaza del terrorismo islamista sigue activa en España y que la vigilancia de los canales de difusión en línea resulta clave para anticiparse a posibles atentados.