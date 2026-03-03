Fermín Cacho, hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento en su casa: ha pasado 24 horas en la UCI

Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona 92 y uno de los grandes iconos del atletismo español, se recupera en un hospital tras sufrir un desvanecimiento en su domicilio el pasado fin de semana.

El exatleta, de 57 años, llegó a pasar 24 horas en la UCI antes de ser trasladado a planta, donde permanece en observación y con evolución favorable. El susto ha sacudido especialmente a Soria y a su localidad natal, Ágreda, muy vinculadas a la figura del campeón olímpico.

La noticia del ingreso fue confirmada posteriormente por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de tranquilidad.

"Se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente", explicó el regidor, que aprovechó para trasladar el cariño de la ciudad a uno de sus vecinos más ilustres.

Los primeros informes apuntan a que Cacho sufrió un desvanecimiento en su casa, lo que obligó a su traslado urgente al hospital más cercano. En un primer momento llegó a temerse que pudiera tratarse de un infarto, extremo que después fue descartado por su entorno, que ha pedido prudencia y respeto a la intimidad del exatleta mientras continúa sometido a pruebas y seguimiento médico.

Tras su estabilización y el paso por la UCI durante una jornada, los médicos consideraron que su evolución permitía el traslado a planta, donde continúa recuperándose.

El ingreso de Cacho ha generado una ola de mensajes de apoyo desde el mundo del atletismo y del deporte español en general.

Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público.



Dicho esto espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años.



Mucho ánimo @fermin_cacho92 ❤️ pic.twitter.com/ZU2rtVVMOh — Abel Antón (@AbelAntonRun) March 2, 2026

Su amigo y también exatleta Abel Antón recurrió a las redes sociales para romper el silencio y enviarle fuerzas: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años", escribió el doble campeón mundial de maratón.

La figura de Fermín Cacho sigue muy presente en el imaginario deportivo español más de tres décadas después de su oro olímpico en Barcelona.

En su palmarés destacan también la plata en los Juegos de Atlanta 1996, varias medallas en campeonatos del mundo y de Europa y una larga trayectoria como referente del medio fondo internacional.

En la provincia de Soria, su legado se celebra cada verano con una carrera popular que lleva su nombre en Ágreda y que reúne a cientos de corredores, ejemplo del vínculo que mantiene con su tierra.

Mientras se espera una evolución completa y que pueda abandonar el hospital en los próximos días, los mensajes de apoyo se multiplican desde instituciones, compañeros de generación y aficionados.

El deseo es unánime: ver pronto a Fermín Cacho plenamente recuperado y de vuelta a la vida pública, convertido de nuevo en el rostro sonriente de uno de los momentos más recordados del deporte español