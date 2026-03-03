Confirmado por la organización: el automovilismo, la última víctima del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El conflicto que se desató el pasado fin de semana entre Estados Unidos e Israel con Irán sigue afectando seriamente al deporte. Los países cercanos siguen pagando las consecuencias de la inestabilidad en la zona y ahora es el Mundial de Resistencia el que se ve obligado a cambiar los planes.

La primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de automovilismo (WEC) de 2026, prevista del 26 al 28 de marzo, quedó oficialmente aplazada hasta más adelante por el conflicto bélico en Oriente Medio.

De esta manera, el inicio del Mundial que estaba marcado para ese fin de semana se retrasará dos semanas más y todo arrancará del 17 al 19 de abril en el circuito italiano de Imola.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

Los organizadores informaron de que habían "mantenido un diálogo constante con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar (QMMF) a la luz de la actual y cambiante situación geopolítica en Oriente Medio".

Viendo el riesgo que había para la burbuja de la competición en unas fechas tan cercanas y con el conflicto todavía muy candente, se decidió posponer la carrera. "Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar la prueba que debía celebrarse del 26 al 28 de marzo".

Confían en que todo mejore

La carrera en Qatar, sin embargo, no ha quedado definitivamente cancelada. La organización tiene confianza en que la situación mejore, así que guarda esperanzas de poder devolver la prueba en la segunda parte de la temporada.

"Tras nuevas conversaciones con nuestros colegas del Circuito Internacional de Lusail (LIC), donde se celebra la carrera, se fijará una nueva fecha para los 1.812 km de Qatar durante la segunda mitad de la campaña, que se comunicará a su debido tiempo", agregó el WEC.

El deporte, en vilo por el nuevo conflicto EEUU-Irán

Asimismo han decidido que la primera prueba de la temporada será ahora las 6 Horas de Imola, en la región italiana de Emilia-Romaña, del 17 al 19 de abril.

Una situación inestable

El grave conflicto en Oriente Próximo sigue sacudiendo al mundo del deporte. Son muchos los grandes eventos deportivos que están en el aire o que han sido cancelados en las últimas horas.

El fútbol en Irán ha tenido que parar por completo ante la delicada situación del país, mientras que en Qatar ha sucedido exactamente lo mismo.

Una de los grandes eventos que están en el aire es la Finalissima. El partido que debía enfrentar a España y a Argentina el próximo 27 de marzo tiene todos los visos de ser movido de sede, y ya se habla de Londres o incluso Miami como posibles destinos.

También los Grandes Premios de F1 o MotoGP que tienen lugar en toda la zona de Oriente Medio están en vilo, esperando ver cómo se suceden los acontecimientos en este conflicto por si tienen que modificar los planes.

El mundo vive una nueva etapa convulsa que afecta también directamente al mundo del deporte.