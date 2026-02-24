Confirmado: Mayweather sale del retiro y volverá a verse las caras con Pacquiao 11 años después

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a cruzar los guantes. Lo harán el próximo 19 de septiembre en Las Vegas 11 años después de protagonizar 'La pelea del siglo'.

Un evento que será retransmitido en Netflix y donde Mayweather, que cumple 49 años este 24 de febrero, regresará del retiro dispuesto a poner en juego su inmaculado 50-0, con 27 victorias antes del límite.

Su último combate profesional fue en agosto de 2017, cuando noqueó Conor McGregor en Las Vegas, antes de dedicarse a una ruta de exhibiciones frente a rivales como Logan Paul o John Gotti III.

En los últimos meses, el estadounidense ya había anunciado una exhibición con Mike Tyson para primavera, preludio perfecto para medir sensaciones antes de este nuevo reto.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

En la esquina opuesta se situará un Manny Pacquiao de 47 años, todavía obsesionado con cambiar la narrativa de su rivalidad con Mayweather. El filipino se retiró inicialmente en 2021 tras perder ante Yordenis Ugás, pero volvió en 2025 para empatar por decisión mayoritaria con Mario Barrios en pelea por el título wélter del WBC.

Antes de septiembre, tiene programada una exhibición frente a Ruslan Provodnikov el 18 de abril en Las Vegas, otra prueba para calibrar su estado real.

"Quiero que Floyd viva con una derrota en su récord profesional y que siempre recuerda quién se la dio", dijo Pacquiao. Mayweather respondió fiel a su personaje: "Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado".

Entre ambos, Netflix vende el duelo como un acontecimiento global, heredero directo del PPV que arrasó hace más de una década.

2015 en el recuerdo

Ahora, todo vuelve, inevitablemente, a la noche del 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena. Después de más de cinco años de negociaciones y cruces de acusaciones, Mayweather y Pacquiao se encontraron por fin con los cinturones wélter de la WBA, WBC y WBO en juego.

Ganó el estadounidense por decisión unánime, con tarjetas de 118-110, 116-112 y 116-112, en un combate táctico en el que impuso su defensa y su contragolpe ante un Pacquiao que nunca encontró la llave definitiva. Las estadísticas de Compubox reflejan esa superioridad: 148 golpes conectados por Mayweather frente a 81 del filipino.

El resultado, sin embargo, quedó marcado por la polémica. Días después se supo que Pacquiao había peleado con una lesión en el hombro derecho y que la Comisión Atlética de Nevada le negó una inyección antiinflamatoria de última hora, algo que su entorno demostró determinante.

La etiqueta de "fiasco" se impuso entre muchos aficionados, pese a que el evento destrozó todos los récords: más de 4,4 millones de compras de pay-per-view en Estados Unidos y unos 500-520 millones de dólares de ingresos totales, lo que la consolidó como la pelea más lucrativa de la historia.

Ahora, con ambos cerca de la cincuentena, sin cinturones en juego pero con el orgullo intacto, Mayweather y Pacquiao se citan en el Sphere para ofrecer la secuela de un combate que marcó una generación. La revancha del siglo ya tiene fecha, escenario y narrativa.