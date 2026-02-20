Oriol Cardona, el oro olímpico de invierno español a ojos de su mentor Kilian Jornet: "Solo él sabe todo lo que le ha costado"

Han pasado 54 años desde que España celebró su primer oro olímpico en unos Juegos de Invierno. El único hasta la fecha. Paquito Fernández Ochoa escribió una de las páginas más heroicas del deporte nacional tras vencer en la prueba de slalom. Aquella luz que brilló con fuerza en Sapporo 1972 ha permanecido huérfana en el firmamento hasta este jueves 19 de febrero de 2026.

Un día que pasará a la historia y que llevará para siempre el nombre de Oriol Cardona, 'Uri' (pronunciado en catalán) para sus amigos. El de Banyoles, a sus 31 años, ha tocado a la puerta del Olimpo, esa que le ha abierto el propio Paquito, para hacerle compañía y contemplar juntos desde allí como, poco a poco, los deportes de invierno siguen creciendo en España.

Como ya sucedió en los Juegos de Pyeonchang 2018, España ha cosechado por segunda vez en su historia dos medallas en la misma edición olímpica. Y es que al oro de Oriol se ha sumado el bronce de una irreductible Ana Alonso. Sí, ellos son los María Pérez y Álvaro Martín de la nieve y el frío. Las dos estrellas que han puesto el esquí de montaña en el foco mundial.

Sin embargo, para vivir días tan gloriosos como este, y como los que están por venir porque aún pueden conseguir juntos la medalla en la prueba de relevos mixtos este sábado, hay que superar también días de dolor, de sufrimiento, de cansancio y de miedo. Y si alguien sabe de enfrentarse a sus miedos ese es Oriol Cardona, un chico de "cualidades atléticas excelentes".

Estas palabras de incalculable valor las pronuncia Kilian Jornet, uno de los mentores de Oriol, a quien conoce "desde que era un niño que empezaba a subir montañas" y la persona que le hizo hacer click. Antes de pasar por sus manos, Cardona era un joven con unas condiciones increíbles. Pero después, se convirtió en el atleta más completo física y mentalmente. Y es que era ahí precisamente, en su psique, donde un superior Oriol podía encontrar el muro que le separara del ansiado oro.

Buena parte de la recta final de su preparación para llegar a Milan y Cortina d'Ampezzo en las mejores condiciones posibles ha pasado por buscar sus límites, pero no solo sobre la nieve, sino en la vida. Y conociendo ese límite, ser capaz de enfrentarse cara a cara con él durante la competición. Como quien repite pantalla en un videojuego una y otra vez hasta cargarse al monstruo final.

Ese 'monstruo' para Oriol ha sido Kilian Jornet, conocido por ser el atleta de ultra trail más grande de todos los tiempos y uno de los impulsores del esquí de montaña en todo el mundo. Por ello, este oro olímpico ha hecho una incalculable ilusión por partida doble al de Sabadell. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Kilian para conocer de primera mano cómo ha vivido, y celebrado, la importancia de este éxito de su pupilo.

El oro de un buen tipo

La preparación de los atletas de súper élite ha cambiado mucho en los últimos años. Da igual la disciplina que sea, todos están obligados a ir varios pasos más allá de lo que era costumbre. Por ello, no solo tienen que ser súper deportistas, también necesitan ser súper hombres. O súper mujeres, como en el caso de Ana Alonso, quien hace solo unos meses sufría un grave atropello mientras entrenaba en bicicleta y que ahora es medallista olímpica.

En el caso de Oriol, un súper dotado en lo físico como pocas veces se ha visto en el olimpismo nacional, su mayor freno iba a estar en el miedo que podía generarle su propia superioridad. Uno, cuando se acostumbra a ganar, a veces se olvida que puede perder. Y es cuando se ve perdedor, cuando no es capaz de remontar.

Por ello, Oriol necesitó ponerse al límite para conocer esa situación y, sobre todo, para sentirse lo suficientemente cómodo como para subsistir. Y hasta en eso ha demostrado ser el mejor. Para vivir esa experiencia recurrió a otra súper estrella, Kilian Jornet, quien además de desafiar a la física y a la ciencia con sus hazañas por medio mundo también forma parte del equipo técnico del nuevo y primer campeón olímpico de esquí de montaña.

En su caso, su labor sería hacer la cabeza de Cardona tan fuerte como sus piernas. Para ello lo puso nada más y nada menos que al borde de un precipicio. El pasado verano, Kilian se llevó a Oriol a uno de sus habituales entrenamientos por las montañas de Noruega. Allí, Oriol se vio a centímetros de la muerte. "El objetivo era sacarlo de la zona de confort. Está muy fuerte, pero necesitaba un poco de 'trabajo de esfínter'", decía Jornet mientras juntos grababan un documental de su aventura para TV3.

El reto era llevar al de Banyoles a un miedo comparable a verse perdiendo una medalla de oro olímpica histórica y aun así ser capaz de superarlo para darle la vuelta a la situación. "En Milán tiene que afrontar momentos difíciles y tiene que salir de su zona de confort para buscar la victoria. Y hacer ejercicios como estos le dan la resiliencia para darse cuenta que él puede superarlo".

Y tanto que si lo ha superado. Sin tener que escalar montañas de cientos de metros de altitud y con una superioridad aplastante, Oriol se ha colgado el oro exhibiéndose como el súper hombre que Kilian forjó durante aquellos días. Por ello, este triunfo ha tenido un sabor especial también para Jornet: "Ha sido brutal ver a Oriol ganar este oro olímpico". Un oro que se suma a sus dos títulos mundiales (2023 y 2025) y a sus tres Europeos (2022, 2024 y 2024).

La estrella del trail mundial se ha mostrado muy contento por el Oriol deportista, pero también por el chico al que ha acogido bajo su manto como si fuera un miembro de su familia: "Como persona es realmente un muy buen tipo". De hecho, se podría decir que el propio Kilian se ve, de alguna forma, reflejado en sus pasos y en su capacidad para superarse en cualquier entorno.

Tanto es así que Cardona también compite en trail donde en 2019 fue bronce mundial en larga distancia en Argentina. "Lleva trabajando muy duro durante muchos años y realmente creo que hoy se merecía esta victoria como nadie más. Solo él sabe lo que cuesta estar años ahí delante, ser el favorito y rendir en unas condiciones difíciles. Parece que lo hace muy fácil, pero realmente es muy difícil lo que ha conseguido".

Nace el esquí de montaña

El nombre de Oriol Cardona y el de Ana Alonso figura ya entre los elegidos del olimpismo invernal junto a los de Paquito y Blanca Fernández, Regino Hernández, Javier Fernández y Queralt Castellet. Solo ellos habían conseguido colgarse un metal en unos Juegos de Invierno y celebrarlo con la bandera de España ondeando en el podio.

Sin embargo, los triunfos de Oriol y Ana van incluso mucho más allá que los de sus compatriotas por un hecho, y es que el esquí de montaña se ha estrenado en estos Juegos de Milán y Cortina. Y lo ha hecho con España como súper potencia gracias a estos dos pioneros.

Por ello, Kilian Jornet, gran impulsor de esta modalidad a nivel mundial, confesaba el gran valor y la trascendencia que tiene un día histórico: "También yo creo que es una victoria para todo el esquí de montaña, a nivel global". Unos éxitos que no solo harán crecer a esta disciplina, sino a todos los deportes de nieve en nuestro país. Y quizás incluso impulsen ese viejo sueño del COE y de su presidente, Alejandro Blanco, de organizar unos Juegos de Invierno en nuestro país.

Jornet es un gran conocedor de este universo y por eso reafirma el mensaje: "Desde hace muchos, muchos años se trabaja para llegar a este nivel y en este escenario". Un hito que se ha cumplido, sobre todo, gracias a la victoria de un Oriol Cardona que a partir de ahora será el referente de las futuras generaciones.

"Desde los inicios con el centro de tecnificación, con todo el trabajo que ha hecho la FEC, la FEDME, todos sus técnicos, seleccionadores, entrenadores, fisios, 'esquímans', todos los corredores y corredoras que han ido empujando para que hoy Oriol pueda estar ganando esta medalla y este oro olímpico".