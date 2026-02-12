Echan de los JJOO de Invierno al abanderado ucraniano por su casco con imágenes de atletas muertos en la invasión rusa

Vladyslav Heraskevych con su casco con los rostros de los atletas ucranianos muertos en la invasión rusa Reuters

El esqueletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych ha sido descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno después de insistir en competir con un casco decorado con las imágenes de deportistas de su país muertos desde el inicio de la invasión rusa.

La decisión, anunciada tras la inspección de material previa a la prueba, culmina varios días de pulso entre el atleta y el Comité Olímpico Internacional (COI) en torno a los límites de la expresión en el gran escaparate del deporte mundial.

El casco, que Heraskevych bautizó como "casco de memoria", muestra los rostros de 24 deportistas ucranianos fallecidos en la guerra, algunos de ellos antiguos olímpicos y compañeros de entrenamiento del propio piloto.

Я пропоную завершити цей скандал.

I propose to end this scandal.



Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які… pic.twitter.com/EX0kkQ13oy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

El COI sostuvo desde el inicio que ese diseño vulneraba las normas que prohíben cualquier forma de manifestación política, religiosa o de propaganda en las sedes olímpicas, y advirtió de que, si lo utilizaba en competición, se exponía a sanciones disciplinarias, incluida la expulsión del torneo.

Lejos de dar marcha atrás, el corredor de skeleton mantuvo su decisión de tomar la salida con ese casco, después de usarlo ya en varias sesiones de entrenamiento oficiales en la pista.

El COI le ofreció alternativas, como llevar un brazalete negro en señal de duelo, pero el ucraniano rechazó el gesto al considerar que no hacía justicia a la memoria de los deportistas caídos.

Tras constatar que Heraskevych acudía a la revisión de equipamiento sin modificar el diseño, los jueces técnicos aplicaron el reglamento y decretaron su descalificación, una medida que deja fuera de la competición al abanderado de Ucrania en los Juegos.

🚨IOC statement 1/3



Skeleton pilot Vladylsav Heraskevych not allowed to participate at Milano Cortina 2026 after refusing to adhere to the IOC athlete expression guidelines



Having been given one final opportunity, skeleton pilot Vladylsav Heraskevych from Ukraine will not be… — IOC MEDIA (@iocmedia) February 12, 2026

La resolución provoca un nuevo choque simbólico entre el COI y el deporte ucraniano en plena guerra, y abre un debate incómodo sobre hasta qué punto el mensaje de neutralidad olímpica puede llegar a silenciar gestos de recuerdo hacia quienes ya no podrán volver a competir.

La decisión llega además después de que Heraskevych se haya convertido en una de las caras más visibles del deporte ucraniano en estos Juegos, tanto por su papel como abanderado en la ceremonia de apertura como por su historial de gestos públicos contra la guerra en anteriores citas olímpicas.

El piloto ya había saltado a los titulares en Pekín 2022 al exhibir un mensaje de apoyo a Ucrania en plena competición, lo que consolidó su imagen de atleta dispuesto a aprovechar el escaparate olímpico para denunciar la invasión rusa.

El COI, por su parte, argumenta que la descalificación responde exclusivamente a la necesidad de garantizar la neutralidad política del evento y evitar que la cita se convierta en un escenario de confrontación entre Estados o bloques.

Vladyslav Heraskevych, durante los Juegos de Invierno Reuters

El organismo insiste en que el reglamento se aplica por igual a todas las delegaciones y sostiene que el recuerdo a las víctimas puede canalizarse por otras vías, como homenajes institucionales o actos fuera del programa competitivo.

Sin embargo, la sanción alimenta la sensación de agravio en Ucrania, donde federaciones y autoridades deportivas consideran que recordar a atletas muertos en el frente no debería equipararse a propaganda política, sino a un acto de memoria básica.