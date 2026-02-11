La exnovia de Laegreid, el atleta noruego que confesó su infidelidad ante las cámaras, responde: "Es difícil perdonar..."

La historia personal más famosa de los Juegos Olímpicos de Invierno parece que ya tiene desenlace. En las últimas horas se hizo viral la declaración de arrepentimiento del atleta Sturla Holm Laegreid, que confesó el error de haberle sido infiel a su expareja y echarla de menos.

Sus imágenes, llorando ante la cámara de televisión visiblemente afectado, no han cambiado sin embargo ni un ápice la actitud de su expareja.

De hecho, su exnovia remitió una carta al medio de comunicación danés VG a modo de respuesta: "Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", comentó la exnovia de Laegreid.

Sturla Holm Laegreid ha dejado unas declaraciones jamás escuchadas tras ganar una medalla olímpica.



Tras su bronce en biatlón, el noruego se lo dedicó a “la persona que engañó hace tres meses, el mayor error de su vida”#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/5OxarwAlaL — Teledeporte (@teledeporte) February 10, 2026

"No elegí estar en esta situación, y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto", lamentó la expareja del esquiador, que demostró no estar a gusto al sentirse tan expuesta de forma tan repentina.

"Estoy agradecida a mi familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy", finalizó la joven, que prefirió mantenerse en el anonimato.

La historia más personal

Sturla Holm Laegreid conmovió este pasado martes al mundo entero con sus declaraciones ante las cámaras de televisión.

El danés se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 20 kilómetros de biatlón, y cuando entró a valorar las emociones que le dejaba esta presea soltó un discurso íntimo y personal confesando una infidelidad a su expareja hace un tiempo.

Después de un gran esfuerzo físico y con la medalla colgada al cuello, Lagreid contó su historia humana: "Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron", comenzó diciendo el deportista.

Acto seguido, sus palabras más emotivas: "Hay alguien con la que quiero compartir esta medalla, que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida, la persona más guapa, más amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, le fui infiel".

Su rostro, ya desencajado y al borde de las lágrimas, lo decía absolutamente todo: "Se lo conté hace una semana, y ha sido la peor semana de mi vida", confesó del medallista olímpico, ya en pleno llanto.

Todavía quiso entonar unas disculpas públicas más para asumir su error: "Tuve una medalla de oro en mi vida, y probablemente muchos me miran con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella", dijo. "El deporte ha ocupado un lugar un poco diferente en mi vida estos últimos días. Sí, me encantaría poder compartirlo con ella. Sólo espero que este 'suicidio social' demuestre lo que la quiero".