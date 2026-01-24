'Asalto al octágono', la historia de la UFC y el siguiente capítulo que el Gaethje vs. Pimblett escribirá en el futuro de Topuria

Álvaro Colmenero presenta el libro 'Asalto al octágono' (HarperCollins, 2026) en un momento que define como clave para las artes marciales mixtas en España.

El periodista y divulgador, una de las voces más reconocidas del país en materia de MMA, considera que el deporte vive "un momento de consolidación, un momento espectacular, un momento dulce", aunque advierte de que "todavía no hemos tocado techo".

Ese techo, según explica, llegará cuando la UFC aterrice por fin en España. Para Colmenero, hoy el gran motor del crecimiento es Ilia Topuria, cuya figura ha trascendido el nicho de los deportes de combate y se ha instalado en el imaginario deportivo general.

A su juicio, el campeón hispano-georgiano ya se ha convertido en una superestrella nacional "a la altura de Carlos Alcaraz o Fernando Alonso". Sin embargo, el especialista cree que el fenómeno sigue demasiado "personalizado" en él y que el impacto será aún mayor cuando la marca UFC como industria desembarque con un evento propio.

En ese contexto se inscribe 'Asalto al octágono', un libro que Colmenero llevaba "diez años queriendo escribir", aunque solo pudo materializar en cuatro o cinco meses, cuando una editorial se le acercó con una propuesta clara: contar la historia de la UFC a través de combates icónicos.

De la primera idea de recoger solo diez peleas, el autor pasó a plantear veinte, consciente de que con menos se quedaba una parte importante fuera, pero también de que un volumen demasiado grueso podría espantar a lectores poco acostumbrados a libros extensos.

El resultado son veinte capítulos que recorren desde el UFC 1 hasta hitos más recientes, con dos primeros apartados dedicados a los eventos fundacionales y al momento en que se introducen las normas modernas.

El periodista Álvaro Colmenero sujetando su libro 'Asalto al octágono'

Colmenero admite que la selección fue "dolorosa", porque se han quedado fuera leyendas y auténticos combatazos, pero defiende el enfoque: "Son todos los que están, pero no están todos los que son".

Aun así, sostiene que el lector puede entender perfectamente la evolución de la UFC a partir de ese ramillete de noches históricas.

El 'efecto Topuria'

Dentro de ese viaje, Topuria ocupa un lugar central. El autor lo presenta como la gran figura del presente y le dedica tres capítulos -las peleas contra Charles Oliveira, Alexander Volkanovski y Max Holloway- porque, en su opinión, esas victorias "marcan la historia de las MMA en España y de manera internacional también, por noquear a tres leyendas".

No es casual que el campeón firme el prólogo, acompañado por un epílogo de Georges St-Pierre, otro icono del deporte.

Colmenero explica que inicialmente solo iba a contar con el texto del canadiense, pero que, cuando llegó a tiempo la colaboración de Topuria, fue evidente que tenía que encabezar el libro como gran reclamo para el público hispano.

Vídeo | Álvaro Colmenero, periodista y escritor, sobre el regreso de Ilia Topuria

La pelea Gaethje - Pimblett

El presente inmediato del peso ligero de la UFC pasa por el duelo entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, un combate que Colmenero sitúa en el centro del tablero porque, salvo giro de guion, definirá el próximo rival de Ilia Topuria.

Lejos de sumarse a las voces que minusvaloran al británico, el analista es tajante: "Paddy Pimblett es un peleador élite, eso es indudable", recuerda, subrayando su condición de invicto en la compañía con un 7-0.

Aun así, coloca tanto a Gaethje como a Pimblett "uno o dos escalones por debajo" de Topuria, al que define como "el mejor luchador del mundo en su peso y el número dos libra por libra".

El estadounidense, explica, es un noqueador temible, con una larguísima experiencia en combates de cinco asaltos y peleas por título, respaldado por una sólida base de lucha que, paradójicamente, usa poco en MMA.

Pimblett, por su parte, es un grappler de élite, con un striking desordenado y caótico, pero sorprendentemente eficaz en determinados escenarios.

Vídeo | Álvaro Colmenero, periodista y escritor, sobre la pelea Gaethje vs. Pimblett

En su análisis del duelo, Colmenero ve un choque muy abierto, pero ligeramente inclinado hacia el británico: "Le doy un 55% de posibilidades de victoria a Paddy y un 45% a Justin Gaethje".

Su razonamiento se apoya en dos factores: el gran momento de forma de Pimblett y la sensación de que Gaethje entra ya en la fase de salida de su carrera. Aun así, advierte de que en ningún momento deja de ver la posibilidad de que el estadounidense encuentre el nocaut.

La clave, en su opinión, estará en la capacidad del británico para sobrevivir a las embestidas iniciales, neutralizar las patadas bajas y la derecha de Gaethje, y llevar la pelea a un terreno donde su grappling pueda decidir.

Más allá del pronóstico, Colmenero reivindica el camino de Pimblett frente a quienes consideran que no merece una oportunidad tan grande. Recuerda que ha sido la propia UFC quien le ha trazado una ruta medida, con rivales estilísticamente asequibles para construir su figura, pero insiste en que el inglés "ha ido cumpliendo" y que estar invicto en la compañía "no lo hace cualquiera".

Ilia Topuria y su cara a cara con Paddy Pimblett tras la victoria ante Charles Oliveira UFC

Sobre la polémica de la meritocracia, es claro: "La meritocracia no es el criterio principal dentro de la UFC". El ranking, recuerda, es solo orientativo y la empresa se reserva el derecho de emparejar al número 2 con el 11 si eso vende más. "La UFC es un negocio, y el negocio está en vender combates", resume.

Con esa lógica comercial en mente, no sorprende que la organización impulse una rivalidad que lleva años alimentándose en redes y careos, y que enfrenta a Topuria con un inglés al que "mucha gente en España ya le llama 'ese inglés que me cae muy mal'".

Desde el punto de vista mediático, el choque encaja a la perfección en la política de la empresa: máxima tensión, figuras con carisma y un campeón con capacidad de arrastrar al público general.

Si Pimblett supera el obstáculo Gaethje, Colmenero no duda en ver viable el combate contra Topuria, pero coloca las cartas con claridad: "Paddy Pimblett tiene posibilidades de ganar a Ilia Topuria, por supuesto que sí, en alguna faceta, pero creo que es muy superior Ilia como luchador de MMA".

Vídeo | Álvaro Colmenero, periodista y escritor, sobre una pelea entre Topuria y Pimblett

Detalla esa diferencia ventaja por ventaja: mejor pegada, mayor calidad técnica en striking, superioridad rotunda en lucha y, aun reconociendo los recursos del inglés en el suelo, también ventaja para el campeón en grappling.

Por eso, cuando se le pide un porcentaje rápido, se moja: "Me voy a un 80% Ilia Topuria, 20% Paddy Pimblett, por no decir 90-10".

Más allá de lo deportivo, el periodista recuerda que un Topuria-Pimblett no puede improvisarse. UFC necesita meses para construir una narrativa global, encajar giras promocionales y exprimir la rivalidad.

Colmenero no descarta incluso volver a ver dinámicas como la histórica gira de Conor McGregor y José Aldo, con varias ruedas de prensa alrededor del mundo, aunque reconoce que el despliegue de recursos que exigirá el evento de la Casa Blanca puede limitar esa ambición.

Aun así, da por hecho que, si la pelea se firma, el deporte saldrá del nicho una vez más y atraerá a multitud de curiosos que se acercarán solo por el morbo del enfrentamiento.

UFC Casa Blanca y el posible Bernabéu

Si hay un símbolo del nuevo tamaño de la UFC es el evento que la compañía prepara en los jardines de la Casa Blanca. Colmenero no esconde su fascinación: "Me parece una absoluta locura", confiesa, recordando que, cuando empezó a cubrir MMA hace una década, habría sido inimaginable pensar en un octágono instalado en la residencia presidencial estadounidense.

Subraya que será uno de los actos centrales del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y lo interpreta también como un gesto personal de Dana White hacia Donald Trump: un "regalo de cumpleaños" a un aliado histórico del negocio.

Vídeo | Álvaro Colmenero, periodista y escritor, sobre el evento de la UFC en la Casa Blanca

El periodista defiende la figura del actual presidente norteamericano como uno de los grandes valedores de la UFC en sus momentos más difíciles. Rememora cómo, en el año 2000, cuando casi nadie quería acoger eventos de la compañía, Trump abrió las puertas de su hotel Taj Mahal y permitió que la rueda siguiera girando.

Por eso entiende este macroevento como una forma de devolución: la organización reconociendo, a lo grande, el apoyo recibido durante más de dos décadas.

De cara al cartel, Colmenero no tiene dudas sobre quién debe encabezar la noche: "McGregor tiene que ser el combate estelar". Está convencido de que, pese al tiempo de inactividad y los escándalos extradeportivos, "nadie va a vender como Conor McGregor mientras siga en activo".

Entre las posibles opciones barajadas por Dana White -como Jorge Masvidal o Michael Chandler-, el analista se inclina por un tercer capítulo contra Nate Díaz, una trilogía que considera perfecta para el contexto, acompañada por uno o dos combates por título y varias estrellas estadounidenses.

Paradójicamente, esa apuesta por grandes escenarios al otro lado del Atlántico contrasta con la cautela respecto a un sueño muy repetido en España: ver a la UFC en el Santiago Bernabéu. Colmenero se muestra escéptico.

Admite que en algún momento visualizó un supercartel con Topuria al frente en el estadio del Real Madrid, pero apunta a los problemas logísticos, la normativa, las obras y, sobre todo, la poca simpatía de Dana White por los grandes recintos de fútbol, incluso cuando son techados.

Aun así, da por hecho que "UFC en España va a haber". Su escenario más realista es un evento tipo Fight Night, más manejable, en 2027, con Joel Álvarez como cabeza de cartel y una base de talento nacional creciente: Aleksandre Topuria, Hécher Sosa y los nombres que puedan ir llegando.

Quizá no sea el Bernabéu soñado, pero, a ojos de Colmenero, sería el paso definitivo para confirmar que aquel "momento dulce" de las MMA en España ha madurado en una realidad estructural.