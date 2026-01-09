Carolina Marín (32), jugadora de bádminton, sobre el plato con el que se mantiene en forma: "Una receta rápida y sencilla"

Carolina Marín lleva más de una década viviendo en la élite con un mensaje que últimamente repite tanto como sus gritos en la pista: no basta con entrenar.

En un reel de Instagram, grabado en su cocina, miraba a cámara rodeada de hortalizas frescas y resumía su filosofía en una frase que funciona casi como eslogan: "No todo es entrenar, el secreto es también una dieta sana".

A continuación remacha la idea con otra sentencia que se ha convertido en su bandera nutricional: "¿Sabéis cuál es el secreto de una deportista? Una dieta sana y equilibrada".

En ese vídeo, Marín presentaba una preparación sencilla a base de verduras de temporada -la típica receta casera que se puede montar en pocos minutos- y la reivindica precisamente por eso: porque "es rápida y sencilla" de integrar en el día a día.

El gesto tiene más peso del que parece: la campeona olímpica no vendía una dieta milagro, sino la normalidad de comer bien sin complicarse la vida, en línea con el discurso que mantiene cuando habla de salud.

Esa coherencia se aprecia también en una entrevista pasada con EFE Salud, donde detallaba cómo encaja la alimentación en una rutina de trabajo extremo.

Lejos de presentarse como una obsesa de las calorías, Marín siempre pone el foco en la lógica deportiva de lo que come: explica que en su disciplina no tiene que seguir un régimen férreo, pero que eso no significa barra libre.

"Por suerte en mi deporte no tengo que llevar una dieta demasiado estricta, pero tengo que cuidar lo que como: al entrenar muchas horas al día (entre 6 y 8, según la época del año) necesito muchos hidratos de carbono, por ejemplo", admitía en su día.

Con esa frase dejaba claro que su pauta no nace de modas, sino de una ecuación sencilla: si se pasan entre seis y ocho horas diarias golpeando y cambiando de dirección sobre la pista, el combustible principal han de ser los hidratos de carbono, acompañados de proteínas y grasas de calidad.

En la misma conversación, al hablar de "vida saludable", amplió el foco más allá del plato. Sostenía que "la dieta, el ejercicio" y otros factores como el trabajo, la familia o los amigos forman parte del mismo puzle, y subraya que no es sólo una cuestión física, sino también mental.

"Para mí es importantísimo mantener las dos en orden", afirmaba, ligando directamente lo que come, cómo entrena y cómo se siente.

El hilo conductor entre el reel y la entrevista es la idea de una receta doble. Por un lado, la muy literal: platos rápidos y sencillos, llenos de verduras, que cualquiera puede incorporar a su mesa sin necesidad de ser deportista profesional.

Por otro, la receta intangible de la campeona: entrenar duro, pero aceptar que "el secreto es también una dieta sana y equilibrada" y una cabeza en calma. Carolina Marín no vende sacrificio permanente, sino consistencia: pequeños gestos repetidos a diario que, como sus golpes cruzados, acaban marcando la diferencia en el marcador.