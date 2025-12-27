Carlos Mayo, Fernando Carro, Nassim Hassaous y Aarón Las Heras potencian la San Silvestre Vallecana 2025

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional de este año promete emociones fuertes.

Si la prueba femenina viene cargada de talento y nos puede brindar una noche histórica como la del pasado año, los chicos no se quedan a la zaga, con los mejores atletas nacionales en liza con el objetivo en mente de levantar los brazos como campeones en el Estadio de Vallecas.

Carlos Mayo parte entre los favoritos. En 2022 debutó en la Vallecana con un sexto puesto y un gran tiempo de 28:04. Este año, con la experiencia de conocer el circuito, el plusmarquista nacional de medio maratón (59:39) llega con la máxima ambición tras conseguir la mínima para el Campeonato de Europa de atletismo en la distancia maratón.

Argumentos no le faltan a Carlos Mayo, que es la séptima mejor marca de la historia en nuestro país de 10K en ruta, con el 27:53 logrado en 2022 en Laredo.

Frente a él, además de los previamente anunciados Jesús Ramos, Adrián Ben o Eduardo Menacho, habrá una extensa lista de atletas nacionales de gran nivel, que van a vender más caro que nunca ese honor de ser el mejor español en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Por palmarés en la prueba, Aarón Las Heras parte con grandes opciones. Segundo en 2023 tras la descalificación de Mohamed Katir con un tiempo brutal de 27:53, el atleta barcelonés siempre ha brillado el 31 de diciembre en las calles de Madrid, y tras el séptimo puesto del pasado año, Aarón Las Heras quiere volver a vivir la emoción de subirse al podio en Vallecas.

En eso también tiene experiencia el navarro Nassim Hassaous, que en 2021 firmó una grandísima actuación para subirse al tercer cajón del podio.

Este año, tras su gran debut en maratón con mínima para el Campeonato de Europa incluida, el doble subcampeón nacional de cross se postula como uno de los grandes animadores del mejor 10K en ruta del mundo.

No faltará a la cita otro debutante en maratón, Fernando Carro, que vuelve a la Vallecana con ganas de subirse a ese podio que, hasta el momento, se le resiste. Plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, tiene una mejor marca en 10K de 27:46, conseguida en 2020 en el recorrido favorable de Alcobendas.

Además de con Hassaous y Carro, el maratón nacional estará perfectamente representado en la clásica de final de año.

Entre ellos destaca Ibrahim Chakhir, campeón nacional de Maratón en 2024 y atleta olímpico en París 2024, que continúa con su progresión, como demostró hace unas semanas en Valencia, donde consiguió la mejor marca nacional del año con 2:07:21.

Ibrahim Chakhir, durante una carrera. RFEA

Junto a él, el campeón nacional de maratón en 2022, Jorge Blanco, el olímpico y mundialista en maratón y plusmarquista nacional de la hora, Daniel Mateo, o la tercera mejor marca de la historia de España en 10K en ruta (27:45), "Chiki" Pérez, que refuerzan una carrera masculina con sabor a maratón.

Completan la nómina de atletas Pol Oriach, Ignacio Fontes, Alejandro Quijada, o Sergio Paniagua.

Una representación estelar de nuestro atletismo, que quiere brillar con más fuerza que nunca en las iluminadas calles de Madrid el 31 de diciembre, en una noche festiva que promete emocionar a todos los aficionados al deporte. Porque la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no es una carrera más. Es el mejor 10K del mundo.