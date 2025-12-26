Marta García y Carla Gallardo, duelo por la victoria en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana nos brindó el pasado año uno de los momentos más brillantes de la historia de la carrera. Marta García se convirtió en la primera española en subirse a lo alto del podio del estadio de Vallecas desde que lo hiciera Marta Domínguez en 2008.

Este año, Marta García quiere agrandar su leyenda en el mejor 10K en ruta del mundo. Pero para ello, la plusmarquista nacional de 5.000 metros al aire libre, y de 3.000 y 5.000 indoor tendrá que sacarse de la chistera toda su clase, esa que le sirvió para doblegar a Ruth Chepngetich el pasado año con la mejor marca jamás conseguida por una española en la Vallecana: 31:19.

Y es que frente a ella tendrá a la plusmarquista nacional de 10K en ruta, Carla Gallardo, que llega a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana en la mejor forma de su vida. En su estreno, el pasado año, logró un top 5 con un gran tiempo de 32:10.

Este año, el de su salto de calidad, Carla Gallardo viene a por todas y buscará reivindicarse en la clásica de final de año como la recordwoman de la prueba que es, con esos prodigiosos 31:11 conseguidos este año en Laredo.

Si bien ellas son las claras favoritas entre las atletas españolas, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana volverá a presentar un cartel excepcional, con las mejores fondistas de nuestro país.

Carla Gallardo, en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2024 NN San Silvestre Vallecana

Majida Maayouf vuelve a la Vallecana después de firmar un top10 en 2023 pocas semanas después de destrozar el récord de España de maratón en Valencia con 2:21:01. Este año intentará acercarse a sus mejores registros en 10K en ruta, que la llevaron en 2023 a hacer 31:21 en Madrid en una prueba de perfil descendente.

Otra de sus rivales será Fatima Ouhaddou, que quiere despedir un 2025 de ensueño, en el que conquistó el Campeonato de Europa de maratón, precisamente superando a Maayouf. Este año llega en su mejor forma a la Vallecana, como demostró hace poco más de un mes en Madrid, haciendo un 10K en ruta favorable en 31:08. El año pasado consiguió un meritorio octavo puesto (32:22).

Entre los talentos que prometen animar la batalla estará Marta Serrano Azpiazu, doble campeona de España de 3.000 obstáculos, mundialista en esta disciplina y campeona de España de 5K, que aspira a colarse en los puestos de honor tras el 14º puesto del pasado año (33:22).

Ellas, juntos con las campeonas de España Lucía Rodríguez y Lidia Campo, y otras como Laura Priego, Azucena Díaz o Clara Viñarás, darán brillo nacional a las calles de Madrid el 31 de diciembre, en la que podría ser otra noche para la historia como la del pasado año. Una noche en la que el atletismo español escriba con letras doradas una página para el recuerdo.