Diogo Jota, George Foreman o Manolo 'el del Bombo': los 25 grandes nombres del deporte que fallecieron este 2025

Una fotografía de Diogo Jota y flores en su último adiós. Reuters

Finaliza 2025 y por estas fechas es habitual echar la vista atrás para rendir un pequeño homenaje a todos esos protagonistas del deporte que fallecieron en los últimos doce meses.

Desde auténticas leyendas a aquellos que, quizás más en silencio, también dejaron a su modo su legado imborrable.

Un año marcado por el trágico accidente de tráfico de Diogo Jota que cortó de cuajo la vida del futbolista del Liverpool, además de la de su hermano. O el adiós de personajes tan emblemáticos en el deporte rey como el 'Loco' Gatti o Leo Beenhakker.

Impactante resultó la muerte de Felix Baumgartner, el hombre que nos enseñó que se podían desafiar los límites cuando se lanzó desde la estratosfera.

Y en otro plano muy distinto, el adiós de Manolo el del Bombo, el hombre que durante tanto tiempo acompañó a la selección española de fútbol allá donde fuera.

George Foreman

El legendario boxeador estadounidense "Big George" falleció el 21 de marzo de 2025 a los 76 años. Aunque no se han revelado públicamente todos los detalles, su muerte fue confirmada por su familia y conmocionó al mundo del boxeo.

Campeón mundial de los pesos pesados en dos etapas diferentes de su carrera (1973-1974 y 1994-1997), fue el campeón de mayor edad en la historia del boxeo al reconquistar el título con 45 años.

El ex campeón mundial de boxeo de peso pesado George Foreman falleció a los 76 años Reuters

Ganó el oro en México 1968 y protagonizó la icónica pelea "The Rumble in the Jungle" contra Muhammad Ali en 1974. Acumuló un récord profesional de 76 victorias (68 por nocaut) y solo 5 derrotas.

Boris Spassky

El gran maestro de ajedrez ruso-francés Boris Spassky falleció en 2025. Fue campeón mundial de ajedrez desde 1969 hasta 1972, cuando perdió su título ante Bobby Fischer en el legendario "Match del Siglo" disputado en Reikiavik durante la Guerra Fría.

Spassky fue un jugador universal capaz de dominar cualquier estilo de juego. Ganó el Campeonato Mundial Junior en 1955 y fue tres veces campeón de la URSS.

Boris Spassky durante una partida de ajedrez.

Su enfrentamiento contra Fischer en 1972 trascendió el ajedrez para convertirse en un acontecimiento geopolítico que capturó la atención mundial, simbolizando la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Diogo Jota

El delantero portugués del Liverpool falleció trágicamente el 3 de julio de 2025 a los 28 años en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora.

Su Lamborghini sufrió un reventón de neumático durante un adelantamiento sobre las 00:30 horas, saliéndose de la vía e incendiándose. Viajaba junto a su hermano André Silva, quien también perdió la vida en el accidente.

Diogo Jota celebra el gol marcado ante el West Ham en la Carabao Cup la temporada pasada. Europa Press

Jota era una figura consolidada del Liverpool, donde había marcado más de 50 goles desde su llegada en 2020.

Con la selección portuguesa disputó la Eurocopa 2020 y el Mundial de Qatar 2022, y acumuló más de 30 internacionalidades. Su muerte conmocionó al fútbol mundial en plena madurez deportiva, cuando era considerado uno de los mejores delanteros de la Premier League.

André Silva

El futbolista portugués André Silva, hermano menor de Diogo Jota, falleció el 3 de julio de 2025 a los 25 años en el mismo accidente automovilístico que cobró la vida de su hermano en Zamora.

El trágico suceso ocurrió cuando ambos hermanos viajaban juntos y su vehículo se salió de la vía tras un reventón. Silva militaba en el Penafiel de la Segunda División portuguesa y había desarrollado una prometedora carrera en el fútbol luso.

Aunque no alcanzó el mismo nivel mediático que su hermano Diogo, era considerado un futbolista con gran proyección.

André Silva y Diogo Jota en su época en el Oporto

Pinto da Costa

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente histórico del FC Porto, falleció en 2025 tras más de cuatro décadas al frente del club portugués.

Fue el presidente de fútbol con más años de mandato continuo en un gran club europeo, desde 1982 hasta su muerte.

Durante su gestión, el Porto conquistó más de 70 títulos, incluyendo dos Champions League (1987 y 2004), dos Europa League, una Supercopa de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Pinto da Costa, presidente del Oporto, con Iker Casillas FC Porto

Transformó al Porto en una potencia europea y en una cantera de talentos que exportó estrellas a los mejores clubes del mundo. Su legado incluye haber contratado a entrenadores legendarios como José Mourinho y André Villas-Boas.

Leo Beenhakker

El entrenador holandés Leo Beenhakker falleció en 2025 tras una carrera legendaria de más de cinco décadas en el fútbol. Su muerte representó la pérdida de uno de los técnicos más respetados y exitosos del fútbol europeo y latinoamericano.

Dirigió al Real Madrid y a selecciones nacionales como Trinidad y Tobago (llevándola al Mundial de Alemania 2006), Polonia y Países Bajos. Su filosofía de juego ofensivo y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas futbolísticas lo convirtieron en una figura respetada mundialmente.

Hulk Hogan

Terry Gene Bollea, mundialmente conocido como Hulk Hogan, falleció el 23 de julio de 2025 a los 71 años. El icónico luchador profesional estadounidense dejó un legado imborrable en la lucha libre y la cultura popular global.

Hogan fue seis veces campeón de la WWF/WWE y seis veces campeón de la WCW, protagonizando la época dorada de la lucha libre en los años 80 y 90.

Fue la cara visible de WrestleMania en sus primeras ediciones y encabezó el movimiento nWo que revolucionó la WCW.

Su frase "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?" se convirtió en parte de la cultura popular, y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en dos ocasiones.

Hugo Gatti

Hugo Orlando Gatti, apodado "El Loco", falleció el 20 de abril de 2025. El legendario portero argentino fue una de las figuras más carismáticas y excéntricas del fútbol sudamericano durante las décadas de 1960 y 1970.

Gatti es ídolo de dos clubes argentinos: Atlanta (donde se formó) y Boca Juniors, donde conquistó múltiples títulos nacionales. Fue internacional con Argentina y participó en el Mundial de Alemania 1974.

Su estilo arriesgado, su personalidad extrovertida y sus salidas del área lo convirtieron en un portero adelantado a su época. Tras su retirada trabajó como comentarista deportivo en Argentina.

Dick Barnett

Richard "Dick" Barnett falleció en 2025. El escolta estadounidense fue una pieza fundamental de los legendarios New York Knicks que conquistaron los campeonatos de la NBA en 1970 y 1973.

Barnett promedió 15,8 puntos por partido durante su carrera en la NBA y era conocido por su característico tiro en suspensión con las piernas hacia atrás.

Dick Barnett, en un acto de la NBA. NBA

Jugó 14 temporadas en la liga y destacó también su paso por los Philadelphia 76ers. Fue parte del mítico equipo Knicks dirigido por Red Holzman que incluía a Willis Reed, Walt Frazier y Dave DeBusschere, considerado uno de los mejores equipos de la historia de la NBA.

Akinori Nakayama

El gimnasta japonés Akinori Nakayama fue una de las máximas figuras de la gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de México 1968 y Múnich 1972.

Nakayama conquistó un total de seis medallas de oro olímpicas, cuatro de plata y dos de bronce en sus dos participaciones olímpicas. Destacó especialmente en barras paralelas y anillas, donde demostró una técnica impecable.

Fue parte de la dominación japonesa en gimnasia masculina durante la década de 1960 y 1970, y ayudó a que Japón conquistara el oro por equipos en ambas olimpiadas.

Akinori Nakayama, en el podio de los JJOO de México.

Steve McMichael

Steve "Mongo" McMichael falleció en 2025 tras una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2021. El exjugador de fútbol americano y luchador profesional tenía 66 años.

McMichael fue una figura clave de la legendaria defensa de los Chicago Bears que ganó la Super Bowl XX en 1986. Jugó 13 temporadas en la NFL como defensive tackle y destacó por su intensidad y liderazgo.

El jugador de fútbol americano Steve McMichael.

Tras retirarse del fútbol americano, incursionó en la lucha libre profesional con la WCW. Fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol americano universitario y permanece como uno de los defensores más queridos en la historia de los Bears.

Xabier Azkargorta

El entrenador vasco Xabier Azkargorta falleció el 14 de noviembre a los 72 años. Su muerte representó una gran pérdida para el fútbol español y sudamericano, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Azkargorta dirigió a la selección de Bolivia en el Mundial de Estados Unidos 1994, evento para el que logró la histórica clasificación del país andino.

También entrenó a las Chivas de Guadalajara en México, a la selección de Perú y a varios clubes sudamericanos. Era conocido por su filosofía de juego ofensivo y su capacidad para desarrollar jóvenes talentos. Su trabajo en Bolivia sigue siendo recordado como uno de los mayores logros en la historia del fútbol boliviano.

Miguel Ángel Russo

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo falleció en octubre. Fue uno de los técnicos más exitosos del fútbol sudamericano en las últimas décadas. Russo conquistó la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007 y dirigió a múltiples clubes importantes de Argentina, Colombia y otros países sudamericanos.

También fue seleccionador de Colombia y Perú. Su estilo pragmático y su capacidad para manejar vestuarios complicados lo convirtieron en un técnico muy solicitado.

Ganó títulos de liga en Argentina con Vélez Sarsfield, Estudiantes y Rosario Central, consolidándose como uno de los entrenadores más laureados de su generación.

Angela Mortimer-Barrett

La tenista británica Angela Mortimer-Barrett falleció en 2025. Fue una de las grandes figuras del tenis femenino británico durante la década de 1950 y principios de los 60.

Mortimer conquistó tres títulos de Grand Slam en individuales: Roland Garros 1955, Abierto de Australia 1958 y Wimbledon 1961.

Angela Mortimer-Barret, en Wimbledon.

Su triunfo en Wimbledon fue especialmente emotivo ya que venció a su compatriota Christine Truman en la final, por lo que fue la última británica en ganar el título individual femenino hasta 1977. También ganó dos títulos de dobles de Grand Slam. Fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios al tenis.

José Manuel Ochotorena

El exfutbolista español José Manuel Ochotorena desarrolló su carrera principalmente en equipos del norte de España durante las décadas de 1960 y 1970. Ochotorena jugó en el Athletic Club de Bilbao y tuvo un breve paso por el Real Madrid.

Era conocido por su valentía bajo los tres palos y su juego aéreo. Aunque no alcanzó el estrellato de otros porteros de su época, fue un guardameta respetado en la Primera División española.

Tras su retirada se mantuvo vinculado al fútbol y destacaron especialmente sus trabajos como preparador de porteros del Valencia CF y de la Selección.

Rafa Rullán

El exjugador y entrenador de baloncesto español Rafael "Rafa" Rullán fue una figura importante del baloncesto español durante las décadas de 1970 y 1980. Rullán jugó como pívot en equipos como el Real Madrid y fue campeón de España en varias ocasiones.

Posteriormente desarrolló una exitosa carrera como entrenador, dirigió a equipos de la ACB y trabajó en la formación de jóvenes jugadores.

Era conocido por su intensidad defensiva como jugador y por su capacidad para desarrollar jugadores interiores como entrenador. Contribuyó significativamente al crecimiento del baloncesto español durante su época.

Javier García Cuesta

El entrenador español de balonmano Javier García Cuesta fue considerado el primer técnico español en desarrollar una carrera internacional destacada en este deporte. García Cuesta dirigió a selecciones nacionales y clubes de élite en Europa, y fue pionero en exportar el conocimiento técnico español al extranjero.

Trabajó principalmente en países del este de Europa y contribuyó al desarrollo del balonmano moderno. Su legado incluye la formación de numerosos entrenadores que continuaron su filosofía de juego. Su impacto en el balonmano español fue significativo.

Javier García Cuesta.

Michael Ray Richardson

El exjugador de baloncesto estadounidense Michael Ray "Sugar" Richardson fue cuatro veces All-Star de la NBA durante su carrera con los New York Knicks.

Richardson promedió 14 puntos, 5,5 rebotes y 8,2 asistencias por partido durante su carrera en la NBA. Fue líder de la liga en robos de balón durante tres temporadas consecutivas (1980, 1981, 1983).

Michael Ray Richardson saluda al público.

Sin embargo, su carrera se vio truncada cuando fue expulsado de la NBA de por vida en 1986 por violar repetidamente la política antidrogas de la liga. Posteriormente jugó en Europa, donde rehabilitó su imagen y se convirtió en entrenador, pero nunca pudo regresar a la NBA como jugador.

Felix Baumgartner

El paracaidista y saltador BASE austríaco Felix Baumgartner era mundialmente conocido por haber realizado el salto desde la estratosfera en el proyecto Red Bull Stratos en 2012.

El 14 de octubre de 2012, Baumgartner saltó desde una altitud de 39.045 metros (128.100 pies) sobre Nuevo México. Se convrirtió en la primera persona en romper la barrera del sonido en caída libre sin ayuda de un vehículo motorizado.

Felix Baumgartner durante la preparación para el salto Red Bull

Durante el salto alcanzó una velocidad máxima estimada de 1.357.6 km/h. Este hito científico y deportivo fue visto en vivo por millones de personas en todo el mundo y estableció varios récords mundiales, convirtiéndolo en un ícono de los deportes extremos.

Lluís Conesa

El periodista deportivo catalán Lluís Conesa fue una voz de referencia en el periodismo deportivo español, especialmente en Cataluña, durante décadas. Conesa trabajó en diversos medios de comunicación catalanes cubriendo principalmente fútbol, pero también otros deportes.

Lluis Conesa, en la imagen difundida por el Joventut.

Conesa fue presidente del Joventut de baloncesto entre los años 1982 y 1995. Es el mandatario más importante de la historia del club catalán, y bajo su mandato llegaron los títulos más importantes conquistados por La Penya.

Jair da Costa

El futbolista brasileño Jair da Costa fue compañero de Pelé en el legendario Santos FC durante la época dorada del club paulista en los años 60.

Da Costa jugó como extremo y fue parte del equipo del Santos que conquistó múltiples títulos estatales, nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores.

Jair da Costa, en su etapa como jugador.

Aunque vivió a la sombra de Pelé, fue un jugador importante en aquel Santos que deslumbró al mundo con su fútbol espectacular. Era conocido por su velocidad y su capacidad para desbordar por las bandas. Tras su retirada vivió discretamente en Brasil.

Tony Blanco

El beisbolista dominicano Tony Blanco fue un primera base y bateador designado que jugó en Grandes Ligas y tuvo una exitosa carrera en ligas asiáticas.

Blanco debutó en las Grandes Ligas con los Washington Nationals en 2008. Sin embargo, su mayor éxito llegó en la Liga Coreana de Béisbol (KBO), donde se convirtió en uno de los bateadores extranjeros más dominantes, ganando títulos de bateo y estableciendo récords.

Tony Blanco, el exbeisbolista.

Javier Dorado

El futbolista español Javier Dorado falleció el 27 de febrero a los 48 años víctima de leucemia. Dorado se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, y posteriormente militó en otros clubes como la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, Sporting de Gijón o Rayo Vallecano.

Su batalla contra la leucemia fue seguida con solidaridad por la comunidad futbolística española, que organizó eventos benéficos para apoyarlo durante su enfermedad. Terminó colgando las botas en el Atlético Baleares en la temporada 2011/2012.

Manolo el Del Bombo

Manuel Cáceres Artesero, conocido universalmente como "Manolo el del Bombo", era el seguidor más icónico del fútbol español, reconocible por su bombo gigante pintado con los colores de España. Durante más de 40 años, Manolo siguió a la selección española de fútbol por todo el mundo y se convirtió en un símbolo viviente del apoyo incondicional.

Manolo 'El del Bombo' con su instrumento EFE

Estuvo presente en 12 Mundiales y 9 Eurocopas, y animó con su bombo en estadios de todos los continentes. Su figura trascendió el deporte y se convirtió en patrimonio cultural del fútbol español. Fue reconocido oficialmente por la Real Federación Española de Fútbol por su contribución al deporte nacional.

Dick Button

Richard Totten "Dick" Button falleció en enero de 2025 a los 95 años. El legendario patinador artístico estadounidense fue pionero en la técnica del patinaje sobre hielo y revolucionó el deporte con sus innovaciones.

Button ganó dos medallas de oro olímpicas consecutivas (St. Moritz 1948 y Oslo 1952) y cinco campeonatos mundiales consecutivos (1948-1952). Fue el primer patinador en realizar un triple salto en competición y el primer estadounidense en ganar el oro olímpico en patinaje artístico.

Tras su retirada se convirtió en el comentarista de patinaje más influyente de Estados Unidos durante más de 50 años, ganando dos premios Emmy por su labor en televisión.