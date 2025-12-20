Anthony Joshua destruye al 'youtuber' Jake Paul con un brutal KO en el combate de boxeo de Netflix

Anthony Joshua conecta un golpe en la cara de Jake Paul durante su pelea de boxeo Reuters

Anthony Joshua recuperó el rumbo de su controvertida carrera con una victoria por nocaut técnico sobre Jake Paul en el sexto asalto de su combate disputado este viernes en el Kaseya Center de Miami.

El británico, bicampeón mundial de los pesos pesados, necesitó más tiempo del esperado para imponerse al youtuber convertido en boxeador, pero finalmente logró derribar a su oponente en cuatro ocasiones antes de sellar el triunfo ante 19.600 espectadores.

La pelea, transmitida en directo por Netflix ante aproximadamente 300 millones de suscriptores potenciales, representaba un punto de inflexión para ambos púgiles. Joshua, de 36 años, regresaba al ring tras quince meses de inactividad después de su dolorosa derrota ante Daniel Dubois en septiembre de 2024.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Paul, de 28 años, enfrentaba el desafío más serio de su breve carrera profesional iniciada apenas en 2020, después de que su combate de exhibición contra el campeón ligero Gervonta Davis fuera cancelado por problemas legales del estadounidense.

Un inicio frustrante

Desde el primer campanazo, Joshua se encontró con un rival esquivo. Paul, consciente de la diferencia de peso -Joshua pesó 110.4 kg frente a los 98.2 de Paul- y experiencia, optó por una estrategia defensiva basada en el movimiento constante y la evasión.

Durante los primeros tres asaltos, el británico persiguió a su oponente sin conseguir conectar golpes significativos, mientras los abucheos comenzaban a resonar en el pabellón ante la falta de acción.

La táctica de supervivencia de Paul incluía frecuentes agarres y caídas intencionales al intentar aferrarse a las piernas de Joshua, lo que provocó la irritación del árbitro Christopher Young, quien en el cuarto asalto advirtió a ambos boxeadores: "Los aficionados no pagaron para ver esta tontería".

A pesar de las críticas al espectáculo, Paul logró conectar algunos derechazos aislados en el cuarto round, demostrando que su intención era prolongar el combate tanto como fuera posible.

El desmoronamiento de Paul

El quinto asalto marcó el punto de quiebre. Un Paul visiblemente fatigado comenzó a sufrir las consecuencias de su constante movimiento y del peso acumulado por Joshua.

“THE FANS DIDN’T PAY TO SEE THIS CRAP.”



THE REF TO JAKE PAUL AND ANTHONY JOSHUA 😨



LIVE NOW ONLY ON NETFLIX! #JakeJoshua pic.twitter.com/T56lwxTuEh — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

El británico conectó primero un golpe al cuerpo que envió a Paul a la lona, y momentos después una combinación de uno-dos lo derribó por segunda vez en el mismo round. Aunque la campana sonó salvándolo temporalmente, el destino del combate estaba sellado.

En el sexto asalto, Joshua se lanzó decidido a terminar el trabajo. Tras un nuevo derribo, Paul se levantó pero no tuvo escapatoria: un devastador derechazo corto lo envió definitivamente a la lona a 1:31 del round, poniendo fin a la contienda.

Paul, con la boca ensangrentada, sonrió desde el suelo en señal de resignación y posteriormente reveló que creía haberse fracturado la mandíbula con el golpe final.

En sus declaraciones posteriores ante Netflix, Joshua reconoció que no había sido su mejor actuación. "No fue el mejor desempeño. El objetivo era acorralar a Jake Paul y hacerle daño. Tomó un poco más de lo esperado, pero finalmente mi mano derecha encontró su destino", admitió el británico.

Jake Paul, en el suelo, tras ser derribado durante su combate por Anthony Joshua Reuters

Paul, por su parte, mostró una actitud desafiante pese a la derrota. "Ya he ganado en todos los sentidos de la vida", declaró el influencer, quien confirmó sus planes de regresar al ring: "Voy a volver y pelear con gente de mi peso para ir por el campeonato mundial del peso crucero en algún momento. Voy a tomarme un pequeño descanso. He estado trabajando duro durante seis años".

Los números reflejaron el dominio final de Joshua, aunque también evidenciaron las dificultades iniciales. El británico conectó 48 de 146 golpes lanzados (32.9%), con 31 de esos impactos concentrados en los últimos dos asaltos.

Paul apenas acertó 16 de 56 golpes (28.6%) y no conectó ninguno en el sexto round. La diferencia física resultó determinante: Joshua contaba con casi 13 centímetros de ventaja en altura y 15 en alcance, además de 12.2 kilos más de peso.

Implicaciones futuras

Para Joshua, la victoria mantiene viva la posibilidad de un enfrentamiento con Tyson Fury, combate largamente esperado entre los dos británicos más destacados del peso pesado.

"Si Tyson Fury es tan serio como cree que es, y quiere poner sus puños en unos guantes, venga a pelear con uno de los más auténticos. Sube al ring conmigo si eres un verdadero tipo duro", retó Joshua tras su triunfo.

Anthony Joshua celebra su victoria contra Jake Paul Reuters

Paul, cuyo récord cayó a 12-2 con 7 nocauts, confirmó su intención de regresar al peso crucero, donde actualmente ocupa el puesto 14 del ranking de la AMB. El estadounidense ha mencionado específicamente a campeones como Gilberto 'Zurdo' Ramírez y Badou Jack como posibles rivales, aunque el australiano Jai Opetaia, considerado el mejor de la división, ha mostrado poco interés en combates de exhibición.

La controversia alrededor de esta pelea -con críticos señalando que erosiona la credibilidad del boxeo- persistirá, pero el resultado fue contundente: Joshua demostró que, incluso en declive, la diferencia entre un campeón mundial experimentado y un novato mediático sigue siendo insalvable cuando finalmente se cierran las distancias en el ring.