La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana reconoce el talento, la inspiración y la pasión por el deporte

Los Silvestres del Año volvieron a reunir en el Espacio Cultural Serrería Belga de Madrid a figuras muy distintas del deporte y la comunicación, todas ellas unidas por los valores que definen a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana: esfuerzo, superación, influencia social y una profunda conexión con la comunidad deportiva madrileña.

Entre los galardonados de esta edición se encuentran los periodistas Paco Grande y Chema Puente, el exfutbolista y comentarista Pedro Riesco, la atleta paralímpica Alba García Falagán, el comunicador deportivo Roberto Gómez, la creadora de contenido Estefanía Unzu (Verdeliss) y la seleccionadora nacional de fútbol Sonia Bermúdez.

La gala comenzó con el reconocimiento a Paco Grande, una de las voces más reconocibles del deporte español, que ha narrado durante décadas grandes momentos del atletismo y del deporte popular desde Televisión Española.

Su hijo, Lucas Grande, recogió el premio en su nombre: “Para mi padre, la Vallecana tiene un significado muy especial, puesto que debutó en la Cadena SER retransmitiendo la llegada y quiero expresar en su nombre el agradecimiento por crear un símbolo del deporte español”, explicó.

A continuación, el exjugador del Rayo Vallecano Pedro Riesco recibió su Silvestre del Año por su larga vinculación con la Vallecana como corredor habitual y su destacada labor como divulgador deportivo.

"Mi primer recuerdo de la Vallecana es con cinco años, bajando a la calle a animar a los corredores. Vivíamos frente al estadio, así que para mí es un orgullo recoger este premio”, señaló emocionado.

Imagen de la entrega de los Premios Silvestre. SAN SILVESTRE VALLECANA

La atleta paralímpica Alba García Falagán fue otra de las protagonistas de la jornada. Su medalla en salto de longitud en los Juegos de París y su creciente impacto mediático la han convertido en una de las grandes revelaciones del atletismo español.

"La medalla fue un antes y un después en mi carrera deportiva. Fue un año muy complejo, pero vivirlo con la gente que quieres es increíble", declaró.

El periodista Chema Puente, histórico de Radio Nacional de España y antiguo jefe de prensa de la San Silvestre Vallecana, también fue distinguido en esta edición. Su labor ayudó a consolidar la identidad de la carrera y a acercarla a los medios y al público, dotándola de la proyección que hoy la caracteriza.

"Tuve mucha química con la familia Sabugueiro y les tengo mucho cariño. Algo mágico tiene que tener la Vallecana cuando todos los principales atletas del mundo la han corrido”, señaló al recoger el premio.

La seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, ausente en la entrega de premios por compromisos de última hora, envió un cariñoso vídeo de agradecimiento en el que destacaba lo emocionante que es recibir este premio, como vecina del barrio de Vallecas.

El periodista Roberto Gómez, reconocido por su larga trayectoria y su apoyo constante al deporte popular, recibió uno de los momentos más cálidos de la gala.

Tariku Novales, en el acto del acuerdo de media partnership entre EL ESPAÑOL y la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Sara Fernández - EL ESPAÑOL

"Por la Vallecana ha pasado mucha honestidad, mucho esfuerzo y mucha ilusión de una familia, de un barrio, de una ciudad y del deporte entero", afirmó, no sin antes bromear con su fama de tertuliano difícil de callar.

La nota más sorprendente la puso Estefanía Unzu, Verdeliss, cuyo reto de completar cinco maratones en cinco días ha inspirado a miles de personas a iniciarse en el running. "Soy Navarra, pero he vivido muchos años en Madrid, con lo cual este premio me hace especial ilusión", reconoció.

Desde 1991, los Silvestre del Año han distinguido a deportistas, instituciones y personalidades que representan el espíritu de la Vallecana.

Este año, la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana vuelve a reforzar ese compromiso con un elenco diverso y representativo, a las puertas de una nueva edición de la carrera que volverá a llenar Madrid de emoción el próximo 31 de diciembre. Porque, un año más, la Vallecana sigue siendo la carrera que emociona.