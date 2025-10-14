El TAS rechaza las medidas cautelares pedidas por Israel contra exclusión de Mundiales de Yakarta

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó las peticiones de medidas cautelares hechas por la Federación de Gimnasia de Israel (IGF) tras la decisión del gobierno de Indonesia de no emitir visas a la delegación israelí para participar en los Mundiales de Artística entre el 19 y 25 de octubre.

Después del anuncio del ejecutivo de Indonesia el pasado día 10, el TAS recibió un primer recurso de la federación israelí en el que pedía la anulación de la declaración emitida por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en la que tomaba nota de la decisión del país organizador de la competición.

En un segundo recurso, presentado el día 13 junto a los seis gimnastas afectados -Artem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani y Roni Shamay-, solicitó que el TAS ordene a la FIG que tome las medidas necesarias que garanticen la participación israelí en los Mundiales, o en su defecto, que se traslade o se cancelen los campeonatos.

La Federación de Israel argumentó en su apelación que los Estatutos de la FIG exigen que su Comité Ejecutivo tome una decisión en caso de que no se concedan visas de entrada a todas las delegaciones participantes.

También argumentó que la ausencia de una decisión constituye una negación de justicia, creando así una situación de discriminación contra una asociación miembro.

La respuesta

Por su parte, la Federación Internacional declaró que no tiene competencias en la emisión de visas de entrada en Indonesia y que el hecho de que las autoridades indonesias hayan rechazado conceder las mismas a ciudadanos israelíes queda completamente fuera de sus competencias.

El TAS anunció que ha rechazado las dos solicitudes de medidas urgentes provisionales, que fueron estudiadas por el vicepresidente de la División de Arbitraje de Apelaciones y precisó que el primer recurso será cerrado por falta de jurisdicción y que el segundo todavía está en curso.

El ministerio indonesio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios aseguró que el veto a los seis gimnastas israelíes se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia.

Enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina.