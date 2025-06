Quién acompañó a Ilia Topuria en su esquina en la victoria contra Charles Oliveira: este es el equipo del 'Matador'

"And new champion!". Ilia Topuria es de nuevo campeón de la UFC, lo es de una nueva división: la del peso ligero. 'El Matador' se impuso al brasileño Charles Oliveira y se colgó el cinturón que estaba vacante. Es doble campeón. Su leyenda no deja de aumentar.

El combate fue la culminación de un exhaustivo campamento de entrenamiento, donde Topuria ha estado arropado por los miembros de su equipo. El grupo de trabajo es amplio y por los expertos es considerado uno de los más completos de las MMA.

Este training camp estuvo marcado por la confirmación de una importante noticia en el entorno de Ilia: su separación de los hermanos Climent, Jorge y Agustín, los entrenadores que guiaron su camino desde su llegada a Alicante con 15 años.

Era en realidad un secreto a voces, puesto que su participación ya se redujo en la anterior preparación contra Max Holloway. El traslado de Topuria a Madrid fue el principal motivo de esta ruptura que desde los dos frentes mantienen que fue pacífica.

Este cambio lanzaba una pregunta al aire: ¿quién iba a formar la esquina de Topuria contra Charles Oliveira? Sin Jorge ni Agustín Climent, Ilia debía buscar dos personas que rellenaran los dos huecos dejados por sus antiguos maestros.

La duda fue resuelta antes de la pelea por el propio Ilia Topuria, en declaraciones para Eurosport. En su esquina contó con dos habituales, su hermano Aleksandre Topuria y su entrenador de boxeo Javi Climent, y se unieron dos patas importantes de su equipo.

Por un lado, su amigo y también luchador Guram Kutateladze y, por el otro, su preparador físico Jesús Gallo.

Quién es quién de la esquina de Topuria

Aleksandre Topuria es el hermano mayor de Ilia. Les separa un año y han entrenado MMA juntos durante toda su vida. Aleksandre debutó este año en la UFC, con victoria, pero en cada campamento de su hermano aparca su carrera para dirigir su preparación.

Aleksandre e Ilia Topuria

La figura de Aleksandre representa, a fin de cuentas, la del entrenador principal de Ilia. Su labor es fundamental para trazar la estrategia ante cualquier rival, destacando la habilidad que tiene para imitar a cualquier peleador en los sparrings con su hermano.

Javi Climent es la persona detrás del poderoso striking de Topuria. Es su entrenador de boxeo y el responsable de haber pulido la técnica del hispano-georgiano. No es casualidad que sus últimas victorias hayan llegado por KO de pie.

Guram Kutateladze es casi como otro hermano para Aleksandre e Ilia. Georgiano y con varias peleas en la UFC, es también un habitual en cada training camp de los hermanos. Otra figura clave en los prácticas, especialmente las de suelo.

Jesús Gallo es el cerebro que modela el físico de Ilia Topuria. Su preparador físico, siempre a la última en cuanto al uso de tecnología se refiere. Afincado en Miami, este campamento se trasladó a Madrid para trabajar día a día junto al 'Matador'.

Las otras caras del Team Topuria

Hay que decir que estas cuatro caras son solo la punta del iceberg del Team Topuria. En su preparación física es también vital Aldo Martínez, conocido como el Doctor Aldo. Es su director de rendimiento, la persona que mide y perfecciona cada valor de su cuerpo.

También hay que mencionar al equipo que mima el físico y la recuperación de Ilia Topuria. Son sus fisioterapeutas Fran Ortega y Raúl Valdesuso, junto a su médico David Beneito.

En cuanto al trabajo en la lona, hay que añadir a Mathias Ribeiro y Mani Tavanaei. Expertos en jiu-jitsu brasileño, acompañan esas labores de suelo en los entrenamientos de Topuria.

Por último, hay que añadir otro apoyo constante con el que cuentan tanto Ilia como Aleksandre y es su amigo Merab Dvalishvili. El peleador, también georgiano, es el campeón del peso gallo de la UFC.