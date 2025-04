Pep Canyadell, el rey del Pickleball en España: "En USA es un negocio millonario y aquí aún se está profesionalizando"

Con el 'boom' del pádel ya instaurado en España desde hace varios años, el pickleball se ha convertido en la nueva 'fiebre' deportiva del país. Una disciplina de raqueta cuyo origen reside en Estados Unidos en la década de los 60 y que parece haber llegado aquí para quedarse.

Una mezcla de bádminton, tenis, tenis de mesa y pádel. Esto es, a rasgos muy amplios, el pickleball. Pero va mucho más allá. Concentración constante, golpes cortados, espacio reducido y muy poco margen de error protagonizan una disciplina totalmente novedosa en su forma y fondo.

Se puede jugar en individual o en parejas y se compite en una pista pequeña que se asemeja a la del bádminton. La pelota es de plástico duro, hueca y con múltiples orificios, parecida a una wiffle ball, lo que reduce su velocidad y permite un ritmo de juego más controlado y apto para todo público.

🙌🏻 Protagonisme català en el I Pickleball Master Finals, celebrat a Madrid.



✅ Pep Canyadell

🥇 Individual

🥇 Dobles

🥇 Dobles Mixt



✅ Ignasi De Rueda

🥇 Dobles

🥈 Individual



✅ Clàudia Caymel

🥇 Individual

🥇 Dobles

🥉 Dobles Mixt



✅ Sheila Domínguez

🥉 Dobles pic.twitter.com/BfbiOqmgbF — Tennis Català (@FCatTennis) December 24, 2024

Por su parte, las palas son sólidas, sin cuerdas, y están hechas de materiales ligeros que permiten un mejor control y maniobrabilidad. No se parece nada a la raqueta de tenis, pero tampoco a la pala de pádel o tenis de mesa.

Nacido en 1965, hace más o menos una década que aterrizó en España y, desde que empezó a formar parte de la Federación de Tenis hace un par de años, el crecimiento está siendo total. Tanto es así que ya se ha creado un circuito con torneos alrededor del país.

El Pickle Pro Tour, que tendrá entre 6-8 pruebas, visitará en su primera temporada algunas de las principales ciudades de España con Málaga, Madrid o Barcelona. Allí estará Pep Canyadell (Lleida, 1999), número 1 del ranking en España y vigente subcampeón de Europa, que habla con EL ESPAÑOL para contarnos su inmersión en la disciplina.

Del tenis al pickleball

Pep Canyadell nació hace 26 años en la ciudad de Lleida y prácticamente ha pasado toda su vida pegado a una raqueta. Con cuatro años comenzó a jugar al tenis y así estuvo hasta finalizar sus estudios en la Wingate University de Carolina del Norte.

"Siendo un niño comencé a jugar a tenis. Llegué a ser top 150 de España y a los 18 años tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos con una beca. Fue allí donde conocí el pickleball", dijo el jugador catalán a EL ESPAÑOL.

De golpe y porrazo, Canyadell dejó el que había sido el motor de su vida. Una decisión que no fue nada fácil. "Mi historia con el tenis es de amor-odio. Desde los 12 años ya entrenaba tres horas al día. No concebía un día sin tenis en mi vida", reconoce el jugador catalán.

"Estuve 6 años en Estados Unidos. Los 5 primeros los jugué en el equipo de la Universidad y el sexto pasé a ser entrenador asistente. Dejé de entrenar tan seguido, no tenía tiempo, y decidí dar un paso al lado. No fue nada fácil, pero terminé quemado", añade.

Fue entonces cuando sustituyó la raqueta de tenis por la pala de pickleball. "Fue en 2023. Una profesora me dijo que lo probara y le hice caso. Me dijo que se me daba bien y llegué a entrenar con una de las mejores jugadoras de USA. Se quedó sorprendida con mi nivel y me dijo que podría llegar a ser profesional", apunta.

Diferencia de nivel

Sin embargo, Pep Canyadell dejó aparcado el sueño americano y volvió a España para "buscar sitios y torneos y disfrutar cada vez más del pickleball". Eso sí, se encontró con muchas diferencias de un país a otro: "Allí, la cantidad de gente que juega es alucinante. En una ciudad de 100.000 habitantes había 4 o 5 parques públicos con 17 pistas y estaban todas llenas. Aquí cuesta un poco más", apunta.

El jugador catalán, que viajará en mayo a Alemania y París, cree que comenzar a jugar en USA le dio ventaja: "El nivel es muy alto. Podía practicar cada día con jugadores muy buenos y eso aumentó mis cualidades", confiesa un Canyadell que admite también "que jugar bien a tenis me hizo también tener algo de ventaja".

Ahora, Canyadell disfruta del pickleball en España. Es el número 1 del ránking nacional y en noviembre se proclamó subcampeón de Europa. Podría vivir de ello, pero en España no es posible. "En Estados Unidos los buenos ganan millones. Aquí todavía se está profesionalizando. Quizá podría vivir de ello en USA, pero ahora quiero estar aquí. En el futuro, cualquier cosa puede pasar".

Todavía tiene mucha carrera por delante y Canyadell está centrado en el nuevo circuito por España anunciado hace apenas dos semanas. "Se está apostando mucho por el pickleball. Hay gente potente detrás poniendo su granito de arena y el futuro es prometedor. Si se profesionaliza, jugadores de pádel y tenis verán con mejores ojos pasarse al pickleball", sentencia.