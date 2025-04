El Comité Olímpico Español apuesta por la inclusión de personas refugiadas a través del equipo CEAR CF

El Comité Olímpico Español albergó este martes la presentación del equipo CEAR CF, una iniciativa que favorece la inclusión de personas refugiadas. Apoyado en el lema 'goles por refugio', este proyecto convierte el fútbol en un perfecto vehículo para mejorar la salud física y mental de todos aquellos participantes.

El CEAR CF es un conglomerado formado por varios equipos que cuentan con delegaciones en lugares como Alicante, Valencia, Madrid, Málaga y Canarias. En cada uno de estos conjuntos, más de 20 jóvenes de diferentes nacionalidades se juntan cada semana para formar un equipo y una familia. El objetivo es claro, cambiar las reglas del juego.

En la presentación del CEAR CF estuvieron presentes personalidades importantes como Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, Carlos Berzosa, el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Mónica López, la directora general del CEAR, o Nyom, el jugador del Getafe CF.

"Aquí no hay medallas, no hay primer puesto ni segundo ni tercero, hay personas. Lo importante es ayudar a las personas refugiadas en su integración para que tengan una esperanza. Con este objetivo, la labor que está haciendo el CEAR es impresionante. En esta iniciativa lo importante no es si se llega a ser profesional, sino que cada uno pueda crear su propio camino y se pueda sentir realizado", aseveró Alejandro Blanco.

"Desde el primer momento, cuando me propusieron formar parte de un equipo de fútbol, dije que sí. Aquí todos somos refugiados, todos estamos intentando reconstruir nuestra identidad en un nuevo país y eso hace al equipo especial. Los entrenamientos nos ayudan a no pensar en nada malo, es nuestra medida terapéutica diaria", dijo Mohamed Amro.

Nyom, por su parte, se mostró encantado de formar parte de este proyecto: "Es una gran iniciativa que una organización como el CEAR apoye a personas refugiadas. Yo nací en París y era un niño que tenía muchas ganas de ser futbolista. Con trabajo y algo de suerte he conseguido cumplir mi sueño", comentó.

El equipo cuenta con entrenadores especializados que ofrecen formaciones específicas y con material de entrenamiento. Además, participa en ligas privadas ya que, por temas

administrativos, no pueden acceder a competiciones federadas.

Además, se han diseñado actividades específicas como entrenamientos y partidos semanales, asistencia a eventos deportivos, acciones de fidelización para fomentar la participación del voluntariado y personas colaboradoras, y un torneo intra CEAR con las diferentes delegaciones.