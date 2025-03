Óscar Husillos y el broche de oro soñado: "Llegar a Los Ángeles y cerrar con tres Juegos mi carrera sería maravilloso"

Óscar Husillos es ya un atleta veterano. Él se sigue sintiendo como un chaval de 24 años, pero el DNI dice que está en los 31 y cerca de alcanzar los 32. El velocista, sin embargo, sigue estando entre los mejores.

La prueba de ello es que es el capitán de la selección española para este Campeonato de Europa de pista cubierta que se disputa en Apeldoorn. Husillos charla con EL ESPAÑOL antes de este Europeo en el que no renuncia a nada, especialmente en la modalidad de relevos, donde España cuenta con serias oportunidades de medalla.

Mirando al futuro, el escenario perfecto que se imagina es el de cumplir este ciclo olímpico para poder retirarse en los Juegos de Los Ángeles 2028. "Sería el colofón a mi carrera", confiesa. Sin embargo, sabe que para esto todavía queda mucho y lo primero es este Europeo que empieza de forma inminente.

Óscar Husillos, en su entrevista con El Español. GUSTAVO VALIENTE

Pregunta: Va a ejercer como capitán de la selección española de atletismo en este Europeo. ¿Cómo encaja este papel de líder?

Respuesta: "Aquí cuenta la experiencia, y desde el 2014 ya son 11 años vistiendo la camiseta de la selección española. He sido capitán de mis compañeros en el relevo y ahora por primera vez lo voy a ser de la selección española. Sí que es verdad que el año pasado en el Mundial de Relevos de Bahamas fui capitán, pero aquí ya es diferente porque estamos todas las disciplinas. Lo llevo con orgullo el poder desempeñar estas labores".

¿Siente mucha responsabilidad con este rol? Es ya uno de los más veteranos de la selección.

"Me sigo sintendo, aunque no lo ponga en el DNI, como un chaval de 24 años. Es verdad que con 31 y a punto de cumplir los 32 soy uno de los más veteranos en la selección, pero lo que también da gusto es ver a tanta gente joven y que nos lo pongan difícil. Estoy contento, estoy bien y sano, y espero poder estirar la cuerda todo lo que pueda".

Teniendo en cuenta la madurez que ahora mismo ha alcanzado con el paso de los años, ¿en qué momento de su carrera deportiva se encuentra?

"Creo que lo principal que destaco es la madurez deportiva. Me encuentro físicamente sano y creo que lo ideal o lo suyo sería seguir este ciclo olímpico. Llevo tiempo diciendo que si llego a Los Ángeles, que es mi meta, con 35 años me retiraría. Para mí, sería el colofón a mi carrera deportiva el haber acudido a tres Juegos Olímpicos. Cerrarlo en Los Ángeles sería magnífico y maravilloso, pero queda mucho y primero tenemos que centrarnos en este campeonato".

Óscar Husillos, en su entrevista con El Español antes de viajar al Europeo de pista cubierta. GUSTAVO VALIENTE

Físicamente acaba de decir que se encuentra bien, ¿mentalmente también?

"También. Sé que entrenando quizás hay días que no me debo exprimir tanto porque la edad ya no perdona y me costará más recuperar, pero hay días que no lo pienso, que voy a lo que tengo que ir, a lo que me dice mi entrenador y me costará más o menos recuperarme, pero esto es así. Es un año completo, hay que llegar a septiembre. Que el cuerpo sabe también que si las hace, las paga. Todo lo que he entrenado en años anteriores tiene que servir para saber ahora dosificarme un poco más".

Si se pone en escenario de competición ya de cara a este Europeo, ¿qué opciones se ve?

"Hay muchas. Tenemos dos relevos, tanto el mixto como el relevo masculino. En los dos creo que aspiramos a todo. Luego ya es cosa del seleccionador poner al cuarteto que tenga que poner, pero yo estoy en la convocatoria. Individualmente llevo tres finales seguidas, el primer campeonato en el que me quedé en semifinales, y la idea es luchar para intentar estar en la final.

Sé que va a estar complicado, que la gente este año ha corrido bastante. Creo que hay seis, siete u ocho personas por debajo de los 46 segundos, pero yo también me veo en esas marcas porque sé que estoy entrenando muy bien. Hay que llegar bien al campeonato, hacer esas marcas ahí, y la idea es llegar a la final y lucharla de la forma en la que sea".

Reunión de equipo #EspañaAtletismo 🇪🇸 en Apeldoorn 🇳🇱



👉🏼 @oscarhusillos ha recibido la insignia de🥈 por sus 25 internacionalidades



¿Está ahora mismo muy lejos del Husillos que hace cuatro años ganó un oro?

"Es complicado. Aquel año gané con 46,20 y este año tengo casi la misma marca y estoy el decimoquinto por inscripciones. Es complicado. En los campeonatos hay años que se corre más, otros que se corre menos, así que hay que ir paso a paso. Hace dos años en Estambul iba con la segunda o tercera mejor marca y acabé cuarto. Iba a luchar por todo, me acabaron ganando y me quedé con una medalla de chocolate.

Hay que ir al campeonato y lucharlo. No vale ser el líder europeo, el antiguo ganador o tener la mejor marca. Hay que llegar allí y competir".

¿Todavía en su memoria resuena lo que sucedió en el Mundial de 2018?

"No. Hace hoy -por el día de la entrevista- siete años que pasó eso, y lo sé porque me lo ha recordado Facebook. Pasó y ya está. Al poco tiempo conseguí hacer una brillante carrera en Moratalaz donde batí el récord de España, conseguí ser finalista del Europeo ese mismo año, bronce con mis compañeros, y conseguí quedar subcampeón y campeón de Europa.

Óscar Husillos, antes del Europeo de pista cubierta. GUSTAVO VALIENTE

Ese momento ya pasó. ¿Que esté dentro de mi cabeza? Claro que lo está. Conseguí entrar primero en una final del Campeonato del Mundo. Pasó lo que pasó luego, todo el mundo lo sabe, pero también todo el mundo me vio entrar primero en meta. Eso ya es agua pasada".

¿Se atreve a pronosticar un número de medallas para la selección española?

"No me atrevo. No quiero gafarlo, no quiero pensar ahora mismo en ello. Hay que llegar allí, ponerse en escena y ver cómo llega la gente. Cuantas más mejor".