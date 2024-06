Nicolás Cuestas y Gladys Tejeda vuelan para llevar al triunfo al sur en la KLM Norte vs Sur

Sur, equipo ganador KLM Norte vs Sur

Madrid volvió a volar. La KLM Norte vs Sur, una de las pruebas más divertidas, coloridas y rápidas de la capital despegó esta mañana, con más de 7.000 participantes e innumerables marcas personales.

Este año, la KLM Norte vs Sur se había propuesto desafiar sus límites y situarse en el olimpo de las carreras populares más veloces de la capital. Para ello, se realizaron ajustes en el recorrido, que eliminaron los giros de la parte inicial y el gran desafío de las pasadas ediciones: la bajada y posterior subida a Cibeles desde Puerta de Alcalá.

Aunque la subida con la Puerta de Alcalá como testigo rumbo a avenida Menéndez Pelayo fue todo un reto para algunos, las marcas conseguidas demuestran que la KLM Norte vs Sur cuenta con uno de los 10K homologados más rápidos de Madrid.

KLM Norte vs Sur 2024

Ganadores con aroma olímpico

El uruguayo Nicolás Cuestas lo demostró sobre el asfalto, con nuevo récord de la prueba (28:50). El año pasado tuvo en Yago Rojo un rival de nivel, y este año fue el triatleta Nicolás Regidor el que le plantó cara hasta la recta de meta.

“A pesar de que hice dos ataques en el kilómetro 7 y 8, no he podido soltarle hasta meta. Me ha hecho apretar los dientes para conseguir la victoria. Este triunfo con récord es un orgullo y demuestra que la preparación para los Juegos va por buen camino”, comentó Nicolás Cuestas, que tiene su mirada puesta en el Maratón olímpico de París, donde representará a su Uruguay natal.

Nicolás Regidor (28:53) tuvo que conformarse con el segundo puesto, a pesar de igualar el antiguo récord de la prueba. El podio lo completó Álex Jiménez, rompiendo la barrera de los 30 minutos. Reyes Estévez, capitán del Norte, demostró su gran estado de forma una vez más, con 47 años, imponiéndose en su categoría de edad y marcándose un top 5 en una carrera de nivel superlativo.

Y si la carrera masculina fue de altos vuelos, la peruana Gladys Tejeda se encargó de que las féminas no se quedaran a la zaga. La maratoniana, campeona de los Juegos Panamericanos en 2019 y novena en el Mundial de medio maratón de 2016, destrozó el récord de la prueba (32:47) y se llevó la gloria en la KLM Norte vs Sur.

Salida de la KLM Norte vs Sur

Gladys Tejeda se mostró intratable, superando con cierta solvencia a toda una campeona nacional de 10K como Claudia Estévez (33:40), y un talento del trail running madrileño como es Claudia Gómez (33:47).

"El recorrido es bastante rápido. Haber batido el récord de la prueba, y creo que también el récord de mi país, de Perú, en esta KLM Norte vs Sur, me hace estar muy feliz. Va a ser una carrera muy especial para mí y espero repetir en otras ocasiones", declaró en meta Gladys Tejeda, con la mente centrada desde hoy en el Maratón olímpico.

Como ganadores, Nicolás Cuestas y Gladys Tejeda recibieron un premio especial por parte de KLM Royal Dutch Airlines, patrocinador principal de la prueba: un billete doble (desde España) a cualquiera de los destinos operados por la aerolínea neerlandesa. Para volar desde las calles de Madrid al mundo entero.

Podio masculino en la KLM Norte vs Sur

La Décima del Sur

Pero más allá de la gloria personal, con premio extra por parte de KLM, y un buen número de marcas personales, en KLM Norte vs Sur se libra un duelo en el que todos los participantes, con independencia de su nivel deportivo, tienen mucho que decir. Era la hora de dirimir si el Norte o el Sur se llevaban el triunfo en esta edición.

Cada corredor y corredora, a la hora de inscribirse, elige uno de los bandos, guiados por las motivaciones más diversas -dónde se vive, las raíces familiares, para correr con los amigos del trabajo o con la familia-. ¿Norte o Sur? Esa es la cuestión en esta carrera, en la que el equipo con un tiempo medio neto de todos los integrantes más rápido es el que se hace con la victoria en la KLM Norte vs Sur.

El Sur este año no se dejó sorprender. Con los dos plusmarquistas en sus filas liderando a su equipo, el Sur registró un tiempo neto medio de todos sus componentes de 50:33, con menos de un minuto de ventaja respecto al Norte, que capitaneaba el legendario Reyes Estévez: 51:24. De esta manera, el Sur firma su décima victoria, para poner en el marcador un contundente resultado de 10-5 en el global.

Los corredores pasando por la Puerta de Alcalá

Además del Sur, otro de los grandes ganadores fue nuestro entorno. La KLM Norte vs Sur, por iniciativa de KLM Royal Dutch Airlines, volvió a apostar por el evento deportivo más respetuoso con el medioambiente, con la implementación de diferentes medidas para combatir la huella de carbono: camiseta con tejido ECO, vehículos de carrera cero emisiones y priorización de materiales reciclados o reciclables, además de fuentes de energía limpias fueron algunas de ellas. Además, desde la inscripción se promovió la contribución con la Asociación Reforesta, ONG que trabaja en la renaturalización de nuestros entornos.

Un epílogo sostenible a una gran fiesta del running. Una carrera que vuelve a los números previos a la pandemia. Una KLM Norte vs Sur respetuosa con el medioambiente, divertida, de récord… con el Sur volando más alto. Porque este año el Sur manda en la capital.