Guerra en el atletismo de Portugal: "Ni soy una prostituta, ni soy como tú"

En Portugal son dos atletas los que acaparan la actualidad deportiva después de un tenso intercambio de declaraciones. Por un lado, Nelson Évora, de 38 años. Por el otro, Pedro Pablo Pichardo, de 29. Y ambos con algo en común, haber brindado al país por el que compiten, ya que ninguno de los dos nació en territorio luso, varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos en triple salto.

Nelson Évora nació en Costa de Marfil y logró el oro en los JJOO de Pekín 2008. Pedro Pablo Pichardo vino al mundo en Cuba y conquistó el metal dorado en los JJOO de Tokio 2020. Este último, no compitió bajo la bandera de Portugal hasta el año 2019, después de marcharse de su país en 2017.

Hasta aquí podría parecer todo normal. Aunque hay algo más que relaciona a ambos atletas. Évora cambió el Benfica por el Sporting de Portugal tras doce años militando en él y al primero llegó Pichardo seis meses después. Pero ha sido ahora cuando un fuerte intercambio de declaraciones ha colocado a los dos en primera línea.

Intercambio de golpes

Fue Évora el primero en abrir fuego el domingo en el pódcast 40 minutos de Radio Observador: "Pichardo fue un atleta comprado para tener resultados a corto plazo". Y continuó con su discurso después de que el presentador le dijese que si quería matizar sus palabras al parecerle un poco extremas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de World Athletics (@worldathletics)

"Solo quiero que haya igualdad de oportunidades. Cualquier extranjero que llega a Portugal tiene que vivir 5 años, que entiendo que es mucho para el deporte de élite, pero que sean los mismos meses para todos", se reafirmó Nelson Évora en el citado pódcast.

[El dramático relato de Quique Llopis sobre su caída: "Recuerdo estar en el aire y caer, fue caótico"]

Pichardo no dudó en contestarle poco después a través de Instagram: "Cuando dices que fui comprado, me estás faltando al respeto. No soy una prostituta, ni soy como tú, que saliste mal del club porque te ofrecieron más. No sé los problemas que tienes o si los tienes con alguien del Benfica, pero no debes mezclar las cosas hablando de mí".

En el año 2017, cuando estaba concentrado con la selección de Cuba en un hotel de Stuttgart, Pichardo decidió huir. En solo ocho meses, no en esos 5 años que aludía Évora, el cubano obtuvo la nacionalidad portuguesa. Por todo ello, desde su país de nacimiento le tienen prohibida la entrada hasta 2025. "Que tú hayas tenido que esperar 11 años para tener la nacionalidad no te hace más portugués que ninguno", sentenció Pichardo.

Sigue los temas que te interesan