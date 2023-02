¿Otro regreso de Tom Brady?: la oferta de los Patriots para su vuelta un día después de su retirada

Tom Brady anunció este miércoles su retirada de la NFL después de una última decepcionante temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Era su segundo adiós después de que ya hizo hace justo un año, el 1 de febrero del 2022. Sin embargo, esta vez parece que sí será la definitiva tal y como confirmó el propio exjugador.

El histórico quarterback de 45 años decidió hacer público su anuncio a través de un vídeo que colgó en sus redes sociales sin mayor espectáculo y sin mayor repercusión. De hecho, él mismo reconocía que las estrellas solo tienen 'derecho' a una despedida y que él ya gastó ese comodín cuando realizó la primera.

Ahora arrancará una nueva etapa en la que seguramente hará historia en la televisión, ya que le están preparando el mayor contrato jamás visto para un comentarista. De hecho, será mucho mayor que ninguna vinculación jamás firmada en el deporte. Sin embargo, Brady podría dar marcha atrás, en cierto modo, a su retirada para tener un último baile. O mejor dicho, un último baño de masas.

Sería su segunda vuelta después de su segunda retirada. ¿Es posible? Parece que no, pero hay quien está dispuesto a intentarlo. Esa persona es Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, quien quiere contar con sus servicios de cara al inicio de la temporada 2023. Una idea disparatada que podría llegar a hacerse realidad.

El plan que tiene en mente el dueño de los 'Pats' sería hacerle una oferta a Brady, pero por un solo día. Es decir, ficharle para un último partido. Que jugara el primer encuentro de la nueva temporada y así rendirle el homenaje que tanto merece, ya que Tom defendió los colores de los New England Patriots durante 20 temporadas. Allí no solo se convirtió en una leyenda del club, sino en el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos y en el quarterback perfecto.

Tom Brady durante un partido de la NFL

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traerlo de vuelta para que firme como Patriot y honrarlo. Kraft quiere despedirse en el terreno de juego del hombre que llevó a los 'Pats' a ganar nada más y nada menos que seis Super Bowls. El otro entorchado que figura en su palmarés y que le elevó a los altares al ser el jugador con más títulos en la historia lo ganó con los Tampa Bay Buccaneers, franquicia en la que ha militado sus últimas tres temporadas.

Negociaciones para su 'regreso'

Robert Kraft justificó su sueño asegurando que no es solo lo que quiere él, sino todos los aficionados a los 'Pats': "No sólo yo lo quiero, nuestros aficionados lo piden a gritos y para nosotros, él siempre ha sido y será un Patriot. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traerlo de vuelta, que firme como Patriot y encontrar formas de honrarlo durante muchos años".

Para empezar esa negociación, al menos de manera oficial, los New England Patriots tendrán que esperar, al menos, hasta el próximo 15 de marzo. Ese es el día en el que finaliza su contrato actual con los Tampa, franquicia con la que no volverá a vestirse de corto. Kraft fue más allá y aseguró no solo es algo que engrandecerá al propio Tom, sino también a ellos como franquicia el hecho de saber despedir a lo grande a su mayor leyenda.

"Hizo mucho para traer vida y buen ánimo a nuestra comunidad, es una figura muy querida, se ganó el respeto y el amor que la gente siente por él como ningún otro atleta en nuestra ciudad y eso que hemos tenido algunos grandes". Brady llegó en el año 2000 y estuvo hasta el 2019, cuando se mudó a los 'Bucs'.



