El Barça sufre más de lo esperado para llevarse una titánica batalla contra el Bayern de Múnich

Sufrió el Barça, pero consiguió una victoria de esas que dan moral y que ayudan a hacer equipo. No jugaron bien los de Sarunas Jasikevicius, que brillaron más en la primera parte que en la segunda, pero que terminaron enfrascados en una batalla física de la que a punto estuvieron de salir escaldados. [Barça 72-70 Bayern de Múnich: Narración y estadísticas].

El conjunto azulgrana realizó un buen primer cuarto en el que consiguió enganchar unos minutos de buen juego y acierto de cara al aro. Sobre todo desde la línea de tres, una faceta que marcó notablemente la diferencia en una primera parte en la que los de Jasikevicius rozaron porcentajes en torno al 50%.

El buen papel de Satoransky en la dirección de juego y las apariciones de Mirotic, Sanli y Kalinic fueron claves. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Bayern subió su nivel defensivo y consiguió llevar el partido a una batalla física que les beneficiaba más que a los locales. No obstante, la aportación de jugadores como Jan Vesely y los continuos intentos por realizar acciones directas y contrataques, permitieron a los culés escapar de esa lucha cuerpo a cuerpo.

El Bayern volvió a apretar en el último cuarto con jugadores como Weiler-Babb, autor de 15 puntos y tres triples, y consiguió poner contra las cuerdas a uno de los mejores equipos de la Euroliga. Finalmente, la línea de tiros libres y una canasta de Cory Higgins a falta de 22 segundos terminaron decantando la contienda del bando local y el triunfo no se escapó del Palau Blaugrana.

Cory Higgins se intenta levantar ante la defensa del Bayern de Múnich EFE

Un Barça de más a menos

No fue un buen partido del Barça desde el inicio, ya que los azulgranas no consiguieron imponer su ritmo desde el inicio y tardaron en hacerse con el control. Aunque se mostraron acertados en el tiro exterior, les costó penetrar en la zona y producir por dentro. De hecho, Sarunas Jasikevius optó por jugar con pívots móviles desde el inicio para que estos buscaran crear superioridad y amenaza por fuera (10-10, min. 6).

Sanli y Mirotic, apareciendo en posiciones para lanzar de tres, especialmente en la cabecera, crearon un problema a la defensa de un Bayern que se desdibujaba lanzando lejos de canasta. Si no conseguían entrar hasta el aro, perdían efectividad y los azulgranas lo aprovecharon para abrir un parcial de 10-2 que trajo los mejores minutos en el choque tanto de juego como de acierto. El primer cuarto terminó con victoria local, 21-14.

El Barça seguía creciendo con Satoransky a los mandos. El base fichado este verano estaba cuajando un gran partido en la dirección de juego sumando cuatro asistencias en sus primeros minutos en la pista. Sin embargo, el Bayern no se amilanó y consiguió abrir un pequeño parcial de 4-0 que, dadas las pequeñas rentas de los locales, le metía de nuevo en la batalla.

El cambio de chip fue notable y es que los alemanes consiguieron llevar el choque a un plano más físico y ahí el Barça terminó sufriendo de verdad. Mientras los locales se entregaban al talento individual de Nikola Kalinic y de Vesely, el cuadro germano aplicaba un juego más coral para intentar asaltar el Palau, eso sí, liderados por un gran Rubit. Sin embargo, el mal día en el lanzamiento exterior, terminaron la primera parte con un 1 de 6, hacía muy difícil coger aire en el marcador. Apretaron en defensa y se llevaron el cuarto por 13-19, pero el Barça mandaba por 34-33 al descanso.

Sarunas Jasikevicius da indicaciones a sus jugadores desde la banda EFE

Una batalla al límite

La segunda parte, en su totalidad, estuvo marcada por la igualdad entre los dos equipos y por la lucha cuerpo a cuerpo que se trasladó a la zona. El Barça conseguía abrir hueco en el marcador intentando darle velocidad a sus acciones, estando fuertes en el rebote y saliendo con vértigo a buscar la canasta contraria. Sin embargo, el Bayern remaba y remaba hasta mantener el duelo en el aire hasta el final. Aunque los de Jasikevicius fueron mejores en el tercer acto, solo consiguieron la victoria parcial por 17-14. Se iban con cuatro de margen al último cuarto.

El Barça no varió el plan que le había dado buenos resultados y abusó de las transiciones rápidas en el tramo decisivo del choque. No obstante, eso dejó algún momento de duda y también pérdidas que complicaron el triunfo local. Eso, unido al buen nivel jugadores como Weiler-Babb, Jaramaz y Rubit, provocó que la batalla no cesara hasta los últimos segundos.

Por su parte, los azulgranas se encomendaron al espíritu combativo de Rokas Jokubaitis, que encontró en un partido físico su mejor hábitat, y de Jan Vesely, que terminó con 10 puntos y 9 rebotes, dando la cara en una noche en la que estrellas como Mirotic o Higgins no brillaron. Eso sí, el americano consiguió la canasta decisiva, a falta de unos 22 segundos, que terminó dando un triunfo que el Bayern no supo atar en la línea de personal. El Barça se agarra al liderato e iguala las 15 victorias de Madrid y Olympiacos, ambos con un partido menos.

Barça 72-70 Bayern de Múnich

Barça: Satoransky (5), Laprovittola (5), Kalinic (4), Mirotic (12), Sanli (10) -equipo inicial-, Da Silva (3), Vesely (10), Abrines (7), Higgins (9), Tobey (-), Kuric (-) y Jokubaitis (7).



Bayern Múnich: Weiler-Babb (15), Winston (4), Bonga (2), Rubit (10), Gillespie (3) -equipo inicial-, Walden (9), Seeley (2), Giffey (4), Jaramaz (12), Zipser (-) y Wimberg (9).

Parciales: 21-14 | 13-19 | 17-14 | 21-23



Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Mario Majkic (ESL). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la vigésima tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.668 espectadores.

