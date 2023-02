Mourinho, tras su último fracaso con la Roma: "He aprendido a no llorar después de la derrota"

AS ROMA

La Roma dio la gran campanada de la ronda de cuartos de final de la Copa de Italia. El equipo de José Mourinho cayó derrotado frente al Cremonese por 1-2 en el Olímpico de la ciudad eterna y dijo adiós a su sueño de sumar su segundo título desde que el entrenador portugués llegó al banquillo de los italianos.

'La Loba' tenía la esperanza, al menos, de colarse entre los cuatro mejores de la competición ya que tenían un cruce a priori asequible. El sexto clasificado de la Serie A, a solo tres puntos del Inter que va segundo, se enfrentaba contra el último. El Cremonese solo ha sumado 8 puntos en lo que va de temporada y está casi desahuciado.

De hecho, no han ganado todavía ni un solo partido en lo que va de temporada. Pero se cargaron al Nápoles, líder destacado en la tabla, en octavos de final, y se han deshecho de la Roma en la ronda de cuartos. Están a un solo paso de luchar por un título y a dos de hacer historia mientras ya se hacen a la idea de que el próximo año se irán a la Serie B.

Los colistas realizaron una gran primera mitad y consiguieron adelantarse en el marcador con un tanto de penalti de Cyriel Dessers. A la vuelta del descanso, Celik se metió el segundo en propia puerta y puso a los de Mourinho, que había apostado por suplentes y canteranos para el partido, contra las cuerdas. Belotti hizo el único gol romanista en el 94' después de toda una segunda parte peleando contra todo.

Mourinho no decepciona

Tras el partido, Mourinho no buscó excusas y dejó una de esas frases tan comentadas a las que acostumbra: "Felicitaciones al Cremonese. Es una Copa extraña, que penaliza a los equipos inferiores y por eso tienen aún más mérito. Pagamos por una horrible primera parte. He aprendido a no llorar después de la derrota y a pensar en lo próximo".

Sin embargo, el técnico italiano admitió que a su Roma, todavía en construcción, le sigue faltando algo para poder dar un paso hacia delante y tener la entidad que tienen los grandes ante un calendario tan apretado: "Nos cuesta jugar tres partidos por semana".

'Mou' arriesgó con su once titular, ya que prescindió de jugadores como Paulo Dybala, Chris Smalling o Tammy Abraham, tres de sus pilares. Sin embargo, defendió su elección y asegura que lo hizo por prevención: "Mi personal médico me dijo hace dos días después de analizar los datos que había riesgo de que pudieran lesionarse. Cuando te sientes así, tienes que proteger a ciertos jugadores... Dybala, Tammy o Matic no tenían que jugar".

Por último, no se marchó sin dejar antes un palo por la situación que está viviendo el Olímpico de Roma. Ahora mismo, hasta tres equipos comparten césped, Roma, Lazio y la selección de Italia de Rugby. Por ello, sufren para acoplar el calendario y también por el estado del césped: "¿Por qué jugamos el sábado? El domingo hay rugby, el lunes el campo estará destruido. Es duro para los futbolistas, es difícil aceptar que no puedes jugar en tu propio estadio por otro deporte. Pero hablamos de Italia, es un deporte muy bonito el rugby... que lamentablemente arruina el campo. Buena suerte para ellos".

