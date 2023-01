La UFC recupera a su campeón: Brandon Moreno deja KO a Figueiredo en su casa y logra el cinturón

La UFC ya tiene nuevo campeón en el peso mosca. El mexicano Brandon Moreno recuperó este domingo el título después de vender por KO técnico al brasileño Deiveson Figueiredo en el evento UFC283 disputado en Río de Janeiro (Brasil). 'The Assassin Baby' recuperó el cinturón en un combate con una rivalidad histórica y además una carga emotiva añadida, ya que Figueiredo competía en su país.

El combate dejó a algunos aficionados con sabor agridulce. El espectáculo estaba siendo de alto nivel, pero en el tercer asalto un golpe legal de Moreno forzó la parada médica y privó a la hinchada brasileña de un mejor desenlace. El mexicano dejó así en la lona al vigente campeón y vuelve presumir de ser el mejor, un cinturón que ya llevó hace no demasiado.

Moreno ya había calentado el combate en la previa y tenía claro que la victoria no se le iba a escapar. Luchaba en casa de su rival, ante un ambiente hostil, pero eso no iba a ser un impedimento para él: "Vengo bien decidido finalizar a Deiveson y que ya no quede duda de quién es el mejor peso mosca", comentó.

Una dura pelea

Los dos púgiles se conocían a la perfección y nada cogió por sorpresa a ninguno cuando comenzó el combate. Moreno corrió rápido a por el derribo en la primera ocasión que tuvo, mientras que Figueiredo intentó colocar una guillotina aunque sin acierto. Estos primeros compases se pudo que ver ambos se tenían respeto, aunque no miedo porque los intentos de hacer daño se sucedían uno tras otro.

El primer asalto terminó con el brasileño intentando colocar una llave con su talón para derribar a Brandon al suelo, aunque ahí el mexicano se defendió de forma magnífica y llegó a darle la vuelta a la situación para poner en problemas a su rival.

En el segundo asalto, el que terminara siendo campeón dio un paso al frente y quiso tirar de un boxeo mucho más directo. Figueiredo se defendía y, de hecho, no se quedaba atrás ni mucho menos con un buen trabajo. Incluso volvió a tirar al suelo a su rival, algo que puso en aprietos al mexicano, pero Moreno estaba de dulce y supo salir con genialidad de la complicada situación en la que se había metido.

La gestión de tiempo por parte de mexicano llevó el combate al tercer asalto, el último de la pelea. Moreno se mostró mucho más agresivo, como queriendo evitar cualquier tipo de susto vivido unos segundos antes, y en estas tiró una contundente mano curva para dejar sin sentido al campeón. Un golpe que le abrió un profundo corte bajo su ojo derecho a Figueiredo.

El brasileño se fue al suelo y su hinchazón comenzó a crecer. Terminó el tercer asalto, pero con su ojo completamente cerrado tuvo que ir el médico a revisarlo. Entonces, el doctor detuvo la pelea y le dio el triunfo al mexicano por KO técnico.

