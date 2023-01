John McEnroe se rinde ante Nadal y lanza un dardo a Piqué por "mutilar" la Copa Davis

John McEnroe, tantos años después de su retirada, sigue siendo una eminencia en el mundo del tenis y además suele ser noticia porque nunca se calla lo que piensa. Un hombre que habla claro, que no regala elogios por azar y que, en esta ocasión, sí que se los ha querido lanzar a los dos mejores tenistas españoles del momento como son Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.

El estadounidense, que ahora ejerce como comentarista, fue preguntado sobre el momento actual del tenis y sobre su futuro, y no dudó en sacar a la palestra los nombres de los dos tenistas españoles como ejemplos de presente y de lo que está por venir. Tuvo buenas palabras para ambos y sobre todo mostró su admiración por el jugador balear después de todo lo que ha conseguido.

McEnroe tiene un gran respeto por Rafa Nadal, y así quedó reflejado en sus declaraciones porque sobre él dijo que, pese a sus numerosos problemas físicos como consecuencia del desgaste, hay que ser "atrevido" para descartar ya al balear. Dijo estar "asombrado" por el hambre que tiene todavía, a estas alturas de su carrera deportiva, el de Manacor y además le puso como ejemplo: "Si yo jugara hoy día, me fijaría siempre en Rafael Nadal, y me quedaría claro de que debo esforzarme tanto como él. No conozco a nadie que ponga tanto de su parte", comentó.

Sobre su posible retirada, McEnroe tiene claro que la competitividad del español marcará su decisión porque no competirá "solo para ser el 10 o el 20 de mundo". Así, prosiguió y aseveró que "cuando vea que no está para ganar grandes, ahí será cuando lo dejará".

Sobre Carlos Alcaraz

Rafa Nadal no fue el único tenista español que se llevó grandes elogios de esta leyenda del tenis. El estadounidense se rindió también ante lo que está mostrando Carlos Alcaraz desde su irrupción: "Todo buen aficionado al tenis debería desear que este chico se quede aquí durante las próximas temporadas", dijo.

McEnroe considera clave que al murciano le respeten las lesiones para poder seguir un camino tan prometedor como el que está comenzando: "Espero que le acompañe la salud", dijo sobre este condicionante tan importante para el desarrollo de la carrera de cualquier deportista.

"No se puede negar que Carlos Alcaraz tiene personalidad, tampoco que Kyrgios la tiene, incluso ves a Rune y se mueve como si fuese el amo del cotarro", comentó sobre el carácter, otro aspecto a tener en cuenta y del que el propio McEnroe fue un claro ejemplo durante su trayectoria.

Por último, también tuvo unas palabras para la Copa Davis. Desde la remodelación de su formato en el momento en el que entró Gerard Piqué a través de la empresa Kosmos, considera que esta mítica competición ha sido "mutilada" y que los tenistas ya no tienen tantas ganas de jugarla como en su época.

Por otra parte, no se mostró en absoluto sorprendido sobre las últimas noticias acerca de la ruptura entre Kosmos y la ITF por el torneo después de no llegar a un acuerdo económico: "No estaba funcionando para ninguna de las dos partes", finalizó.

