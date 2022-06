La Velada del Año de Ibai o cómo volver a poner de moda el boxeo en España: "Está generando industria"

Ni Mister Jagger ni tan siquiera Ibai Llanos. El verdadero ganador de La Velada del Año ha sido el boxeo. Las dos ediciones del gran evento de streamers han tenido un éxito rotundo, confirmándolo con el pico más alto de espectadores en la historia de Twitch. Ver peleas mola, pero si las acompañas de entretenimiento continuo se convierte en puro frenesí.

Este sábado 25 de junio, el canal de Twitch de Ibai reunió a una media de 2,4 millones de personas durante cinco horas. Familias y amigos se juntaron en sus salones para ver el evento del año que, a fin de cuentas, consistía en cinco combates de boxeo. No se veía algo igual en España desde la época dorada de este deporte en los 60 y los 70.

No fueron combates de la calidad de los amateurs o los profesionales, pero tampoco pretendían serlo. La Velada se reafirma como un show bajo el máximo respeto al boxeo, un noble arte que estaba en horas bajas en cuanto a repercusión y que no se correspondía con el nivel de los mejores púgiles españoles.

Mister Jagger celebra su victoria en La Velada del Año 2 Kosmos Media

Al habla Sandor Martin: "Hacía mucho tiempo que no veía una velada con un ambiente así. Ha sido un evento de repercusión y magnitud internacional y tiene pinta de que solo va a crecer y mejorar", afirma en conversación con EL ESPAÑOL. El campeón internacional de la WBA -rankeado en el puesto 4 del mundo- y tres veces campeón de Europa tiene bastante claro lo que esto beneficia a su deporte.

Sandor fue un pilar fundamental para que en 2021 naciera la primera edición de La Velada del Año. Todo surgió inicialmente de un pique entre dos streamers, Reven y ElMillor, quienes acabarían protagonizando el main event del año pasado. Ninguno se lo hubiera imaginado entonces, pero a Ibai -que escuchaba la conversación- se le iluminó una bombilla.

Entretenimiento y respeto al boxeo

¿Por qué no subir a un ring de boxeo a sus amigos streamers? El máximo peligro, sin embargo, era hacer el ridículo y que aficionados al deporte se les echaran encima. Pero con conocimiento se logró construir una velada que congregó a 1,5 millones de espectadores simultáneos por Internet y, aún en pandemia, a 50 invitados presenciales. Torete venció a Future, Jagger a Viruzz y Reven a ElMillor en el cierre de la noche.

Todo se montó correctamente y así se ha mantenido un año después. Presencia de árbitro y jueces profesionales, protecciones para los participantes y combates de tres rounds de tres minutos cada uno. El hype creado por el buen sabor que dejó la primera edición y por la presentación de la segunda hicieron dinamitar lo de este sábado.

Reven tras ganar su pelea a ElMillor en La Velada del Año 1

No hubiera sido igual sin la implicación de importantes rostros del boxeo español. Desde la voz del pugilismo patrio, el comentarista Jaime Ugarte, hasta el árbitro Salvador Salvá, con experiencia nacional e internacional. Mención especial para los boxeadores o entrenadores profesionales que se han encargado de los participantes este año, empezando por el mencionado Sandor y siguiendo con Tinín Rodríguez, Ezequiel Gurría, Iván Salcines o Gallego Prada.

Abrir las puertas al público hizo el resto: casi 13.000 personas se congregaron en el Pabellón Olímpico de Badalona que acogió La Velada del Año 2. La estampa recordaba a cuando Javier Castillejo se proclamó campeón del mundo del peso superwélter WBC el 29 de enero de 1999, ante 15.000 espectadores en La Cubierta de Leganés. Pero esta vez no había profesionales y sí streamers/youtubers.

2.4 millones de media



3.3 millones de pico.



Récord histórico de Twitch, y no lo siento un récord mío, esto es un récord de la comunidad España-LATAM. Yo hoy era uno más.



Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho HISTORIA. https://t.co/qSLNh45SVl — Ibai (@IbaiLlanos) June 25, 2022

Sandor, que en la primera velada entrenó a Reven, preparó este año a dos participantes: Spursito y Lolito. Ambos ganaron sus peleas contra los streamers Carola y Luzu, respectivamente: "Spursito hizo un trabajo técnico de movilidad, con buen uso del directo de izquierda y se anotó los golpes más claros. Lolito venció por abandono de Luzu tras su lesión y eso le quitó un poco de épica a la victoria, pero le podría haber pasado por encima. Es una persona que si hubiera cogido el boxeo en otro momento de su vida, quién sabe, igual hubiéramos tenido un buen boxeador en él. Estoy muy contento con el desarrollo y la actitud de ambos", analiza el púgil profesional.

La audiencia respondió con creces: el evento registró una media de 2,4 millones de seguidores y un pico, a las 20:00 horas, de 3,3 millones de dispositivos únicos conectados, rompiendo todos los récords de audiencia en Twitch. El 'minuto de oro' fue durante la pelea entre Viruzz contra el argentino Momo, con victoria para el español. Para rebasar lo inconcebible Jagger volvió a ser el héroe ganando en el main event a uno que es ya un clásico de la cultura popular española, David Bustamante.

Ari y Paracetamor, las más vistas

En la primera edición se reclamó la falta de representación femenina y ellas fueron la revelación de La Velada 2. AriGameplays y Paracetamor -con victoria para la primera- se enfrentaron en una batalla a puños que, 24 horas más tarde, es la pelea del evento más vista en YouTube: 4,5 millones de visualizaciones.

Punto para el boxeo femenino, que también reclama su lugar. El pasado mes de mayo, Katie Taylor y Amanda Serrano hicieron historia en el Madison Square Garden de Nueva York: dos mujeres encabezaron un evento de boxeo por primera vez en los 140 años del recinto. El pico de visualizaciones a nivel global fue aún así de 1,5 millones, pero a su favor hay que decir que se emitió por un canal de pago (DAZN) y no Twitch.

Sandor Martin cree que ante lo visto en el cuadrilátero solo cabe rendirse: "Esta gente está tratando el deporte del boxeo con el mayor respeto y el máximo cariño posibles. Tienen un reto muy grande que es tratar de ser el mejor boxeador posible en cuatro meses y eso no es fácil. Evidenciamos que es gente que no sabe, que comete errores, que no tiene un gran nivel, pero que tiene la valentía de prepararse a fondo y a conciencia para tratar de superarse a sí mismo y ser mejor que el adversario en el ring".

¿Bueno o malo para el boxeo?

Los ha habido críticos con el evento de Ibai. Aquellos que sostienen que no se puede considerar una velada de boxeo o los que se indignan por la atención que recibe. Antonio Ricobaldi -entrenador, mánager y promotor de boxeo- explica a EL ESPAÑOL por qué él se opone a todos estos mensajes negativos:

"Hay muchos competidores que lo critican, pero yo estoy en desacuerdo con ellos. Cuando eres un peleador, de lo que se trata es hacerte lo más famoso posible y ganar el mayor dinero posible", señala el CEO de la promotora Unlimited Global Challengers. Y añade: "En EEUU han hecho y siguen haciendo lo mismo. Mayweather se ha pegado con un youtuber o con McGregor, pero en su día Mohamed Ali ya se pegó con Antonio Inoki que era de lucha libre".

Llega a mucha gente y llena los bolsillos de pasta de muchos otros. Es de lo que se trata, de generar industria Antonio Ricobaldi

Da valor a lo que pueden aportar estas veladas al boxeo español: "Pueden parecer combates frikis, que se salen de la regla, pero llega a tanta gente y crea tal cantidad de dinero... Mal al deporte no le hace y al boxeo tampoco. Hace que llegue a muchísima gente y llena los bolsillos de pasta de muchos otros. Es de lo que se trata, de generar industria".

Los púgiles españoles, en auge

El crecimiento de la exposición del deporte del boxeo llega también en un momento propicio para poder soñar con una segunda época dorada en España. Kiko Martínez fue campeón mundial el año pasado y luchan por esa misma oportunidad otros como Kerman Lejarraga, símbolo de Bilbao, o Sergio García, que ha peleado en EEUU. El que cruzó el charco fue también Sandor Martin para ganar a Mikey García y vivir su propio 'sueño americano'.

Y lo mismo se aplica a las mujeres, que en 2021 dejaron cuatro victorias en cuatro campeonatos de Europa disputados: Joana Pastrana, Joana Suárez, Mary Romero y Melania Sorroche.

En el amateur, tras unos ilusionantes JJOO de Tokio, ha habido dos medallistas mundiales en los últimos meses: Enmanuel Reyes Pla y Laura Fuertes.

El boxeo se tiene que poner las pilas para crear una simbiosis entre la visibilidad que dan los streamers y nuestro nivel Sandor Martin

El éxito de La Velada del Año es el principio de algo muy grande. Sandor Martin hace balance: "Nos da una visibilidad y una exposición que nosotros, por nuestra propia cuenta, no tenemos. Acerca al deporte del boxeo a las nuevas generaciones, que se ven representados en sus ídolos y animan a practicar boxeo. Los gimnasios se llenan. El ambiente es sano. Quien no quiera ver que esto solo aporta cosas positivas al deporte del boxeo no está entendiendo nada".

El campeón internacional, que ha visto el potencial de unirse a las nuevas formas de entretenimiento, termina la charla con EL ESPAÑOL con un contundente mensaje: "El deporte del boxeo se tiene que poner las pilas para generar una simbiosis entre la visibilidad que nos está dando esta gente, su ayuda, y el nivel real de competición que nosotros podemos ofrecer". El primer round ya está ganado.

