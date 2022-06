Ilia Topuria golpea fuerte fuera de la UFC: de Movsar Evloev a Paddy Pimblett

"Nadie quiere pelear conmigo". Así de contundente se mostró Ilia Topuria hace tan solo unos días. El 'Matador' hispano-georgiano quiere volver cuanto antes al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC), pero parece que le está costando encontrar rival. Mientras pasan los días y semanas sin confirmarse su próxima pelea, el luchador afincado en Alicante golpea muy duro en las redes sociales.

Ilia Topuria mantiene una peculiar guerra abierta con Paddy Pimblett. Ambos protagonizaron un desagradable encuentro en el regreso de la UFC a Europa. Fue en Londres donde se vieron las caras y saltaron las chispas. Desde entonces, el cruce de declaraciones, en forma de mensajes en Twitter, han ido subiendo de volumen.

Todo comenzó esta vez por un tuit en el que un usuario de la citada red social retrataba a Pimblett por no querer enfrentarse a Topuria en la jaula: "Si tienes pelotas, pelea con Topuria". "¡Todos dicen que quieren pelear conmigo, hermano, llamado clickbait! ¿Crees que habló mierda por una escena en Londres? La gente en realidad sabía quién era, nadie lo conocía hasta que le tiré una botella a la cabeza, ¡lo veo todas las semanas sin cámaras y no hace nada!", respondió el británico.

El luchador Paddy Pimblett, tras ganar su pelea de la UFC en Londres Reuters

El 'Matador' español de la UFC entró al trapo y contestó a Paddy Pimblett: "Eres un comep...". Esto lo usó el inglés para acusar de homófobo a Ilia Topuria: "Bastante homofóbico, ¿no crees amigo? ¿Qué pasa si realmente lo hice? ¿Qué dirías entonces? Maldito bicho raro, deja de usar mi nombre para publicidad. Pequeña perra, sigue siendo homofóbica en tu propio país".

El hispano-georgiano se desmarcó de inmediato de la fea acusación hecha por el 'Beatle' de la compañía presidida por Dana White: "Sé que (eres un tonto) eres un comep..., por eso lo dije. No tiene nada de malo, nunca lo he probado, así que no sé si es bueno o malo, pero puedes seguir disfrutándolo 'Paddy the baddy', recuerda que soy tu papi".

Movsar Evloev

También vía Twitter, Ilia Topuria retrató a Movsar Evloev: "Tanto Movsar como Dan Ige apestan. Espero ver algo especial que pueda motivarme a pelear contra el ganador". "¡Luchas vergonzosamente! Otra decisión sin ningún intento de terminarla. Además de eso, no sabes hablar. ¡No tienes las pelotas para llamarme! ¡Ahora todos pueden ver cómo te escapas! Vergonzoso", sentenció el 'Matador'.

Muchos esperaban este cara a cara entre Ilia Topuria y Movsar Evloev después del combate frustrado entre ambos del pasado mes de enero. Sin embargo, el ruso se resiste a programar una nueva pelea con el 'Matador'. Y es que el récord de 12-0 del hispano-georgiano en las artes marciales mixtas (MMA) mete miedo a más de uno.

