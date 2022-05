Los secreto del cambio del nieto de Muhammad Ali: una velada en Las Vegas para conquistar el boxeo

En el MGM Garden de Las Vegas, Nico Ali Walsh logró su quinta victoria como profesional del boxeo después de un impresionante nocaut al estadounidense Alejandro Ibarra. "Estoy trayendo a mi abuelo de vuelta a la vida", dijo el nieto de Muhammad Ali tras la pelea. Un Nico que ha cambiado en las últimas semanas para ir puliendo su técnica. Especial en lo que se refiere a su defensa.

Esto en tan solo unas semanas. Y parece estar satisfecho con los cambios. Más que con los cambios, con lo que ha mejorado su boxeo gracias a ellos. Lo cierto es que en el cuadrilátero en Las Vegas (Estados Unidos), se le pudo ver en un estado de forma espectacular. Él quiere desligarse del mito de su abuelo. Que las comparaciones dejen de ser una constante y para ello se sigue preparando.

El pasado mes de enero ganó a Jeremiah Yeager. En ese combate se vio una mejora en el joven púgil respecto a su actuación en el Madison Square Garden de Nueva York ante Reyes Sánchez. Con más tiempo de preparación, contra Alejandro Ibarra se confirmó en Las Vegas. "Es la mayor mejora que veréis entre peleas", aseguró antes de la pelea en The New York Post.

El boxeador de 21 años ganó a su rival en el primer asalto. Un brillante nocaut gracias a una combinación de gancho de izquierda y derecha. El público del MGM Garden no dudó en jalear al púgil. "¡Ali, Ali!", corearon los aficionados de Las Vegas. Un premio para él y una particular dedicatoria a su abuelo, el mítico Muhammad Ali.

"Es un testimonio de todo el trabajo que he realizado. Cosas como ésta suceden cuando se pone ese trabajo. Estoy devolviendo a la vida a mi abuelo", afirmó el joven Ali después de su victoria. Desde agosto de 2021 a este final de abril de 2022, cinco triunfos para él de cinco posibles. Tres por KO técnico y esta última por nocaut. La otra victoria llegó por vía de la decisión de los jueces.

Un mejor Ali

Este combate ante Alejandro Ibarra fue, además, muy especial para Nico Ali Walsh porque fue en Las Vegas. Allí fue criado el nieto de Muhammad Ali por la hija de la leyenda, Rasheda Ali, y por el marido de esta, Robert Walsh. Antes de subirse al cuadrilátero, el joven atleta comentó que esto era algo con lo que siempre había soñado.

"Definitivamente es algo con lo que he estado soñando", dijo Ali Walsh a The Post. "No pensé que iba a suceder tan temprano en mi carrera, así que es un gran honor. Sobre todo porque esta pelea en particular probablemente va a ser una de las peleas del año. Esto va a ser un gran, gran honor. Va a ser una noche eléctrica. No quiero que la noche pase ya, porque ya siento que la extraño", confesó a The New York Post en la previa.

Dos meses de preparación y un claro pensamiento por su parte: "Sentí que cambié mucho". "Mi defensa ya había mejorado mucho, pero mejoró también mi postura general en el ring. Eso entre las peleas tres y cuatro. Y no hubo tiempo en absoluto. Este es el tiempo más largo que he tenido entre combates, así que esta es la mayor mejora que veréis entre las peleas", apunto Ali Walsh.

Apenas ha tenido trayectoria como boxeador aficionado, pero ha entrenado con muy buenos boxeadores -como Édgar Berlanga, quien posee una marca de 19-0- y también recibe rondas extras en el gimnasio Top Rank. Y no solo se prepara en el cuadrilátero, fuera de él se ha graduado en la universidad.

Precisamente, Édgar Berlanga dijo al diario neoyorquino que el joven Ali tiene grandes valores y un gran poder de sacrificio: "Es increíble. Algunas personas le consideran arrogante, pero cuando realmente conoces al niño, es humilde. Especialmente, porque él tiene esa experiencia con Muhammad Ali como su abuelo. Todas esas cosas. Es solo un niño humilde que trabaja muy duro en el gimnasio".

Un apellido a cuestas que es historia del boxeo y del deporte. Pero también las ganas de labrarse un nombre importante por sí mismo. Mejora en defensa, en postura y también más definición en sus golpes. Claves para ver esa mejora de la que hablaba antes del combate y que demostró que no iba de farol en el ring. Nico Ali Walsh apunta alto.

