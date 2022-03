Barcelona quiere la Copa América de Vela: el millonario proyecto de Ada Colau y Pere Aragonès

España es un país que tiene una enorme tradición en deportes como la vela. De hecho, es el gran feudo del medallero nacional en los Juegos Olímpicos. Edición tras edición, las diferentes disciplinas le dan al país unos resultados y unos éxitos muy llamativos. Por eso, la competición más importante del mundo, la Copa América, siempre se ha visto como un auténtico privilegio.

Desde su primera edición en el año 1851, esta competición se ha celebrado en su mayoría de ocasiones en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas, está experimentando un fenómeno aperturista que no había vivido en sus más de 170 años de historia. De las últimas siete ediciones, solo una se ha disputado en tierras americanas.

Dos de ellas se han disputado en España, las dos en Valencia y de manera consecutiva, en los años 2007 y 2010. Las únicas celebradas en Europa. Desde entonces, la competición no ha regresado a la península y ahora, dos ciudades pelean por este honor. Sin embargo, hay una que está dispuesta a hacerlo con toda su fuerza que, generalmente, no suele ser poca. Estas grandes urbes son Málaga y Barcelona. Y es el proyecto de la Ciudad Condal el que está despertando una enorme expectación ya que las autoridades políticas están dispuestas a poner toda la carne en el asador.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ya están sobre el proyecto de manera implacable. El máximo dirigente de la comunidad parece haber aparcado la polémica de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 para lanzarse de lleno a la batalla de la vela.

Pere Aragonès, en un acto. Pau Venteo / Europa Press

Reunión de altos vuelos

La Copa América de vela del año 2024 tiene claro sabor español. Todo hacía indicar que Valencia sería de nuevo la ciudad que optaría a hacerse con este logro. Al menos, así lo era a finales del verano del año 2021. Sin embargo, otras dos ciudades han sido las que finalmente han elaborado sus proyectos para ser presentados ante la organización.

La competencia entre Málaga y Barcelona está abierta, aunque parece que es la Ciudad Condal quien parte con ventaja. El apoyo de las autoridades locales y autonómicas es total, ya que están decididos a hacer de la región uno de los grandes feudos deportivos del país. Y la vela encaja perfectamente entre sus pretensiones.

En los últimos días, se han producido varias reuniones importantes entre Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, y el Comité Organizador de la competición. Unos encuentros que podrían ser clave, ya que restan pocos días para que se tome la decisión definitiva. Se espera que se conozca la sede a finales de este es mes de marzo.

El Comité se vio con las autoridades por separado, aunque lógicamente, el fin de ambos encuentros era el mismo. Apoyar y dar la mejor imagen de la candidatura de Barcelona 2024. La administración total secunda de forma mayoritaria el deseo de Colau, quien asegura que Barcelona puede "ser la mejor sede posible". La edil contó con la presencia de Jordi Martí, teniente de alcalde.

Tras estos encuentros, ha quedado confirmado de manera nítida que tanto ayuntamiento como Generalitat trabajan en una línea común en lo que ya consideran un éxito de Barcelona para mostrar al resto de España: "Somos una ciudad náutica y tenemos una experiencia acreditada no sólo en atraer acontecimientos deportivos, sino en generar sinergias y hacerlos crecer. Esto es lo que queremos también para la Copa América en Barcelona". Afirma el equipo de Colau.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

El millonario proyecto de Barcelona

La Copa América de vela no es una competencia cualquiera. De hecho, está considerada como el tercer evento deportivo que mayor audiencia registra en el planeta tras el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Por eso, conseguir ser elegido como sede oficial es un logro que no solo supone un éxito deportivo, si no también social, político y económico. Una medalla de esas que a todos los políticos les gusta conseguir.

Las conclusiones más positivas sobre el proyecto de Barcelona las apostilló Ada Colau, quien afirmó que el Comité Organizador había mostrado un "gran interés" por su programa. Tal y como transmiten, Grant Dalton, director general del mismo, ha quedado encantado con lo que ha podido ver y comprobar en la Ciudad Condal, donde está pasando unos días para valorar esta candidatura.

Barcelona quiere situar al frente de su proyecto un fenómeno financiero y social denominado 'economía azul'. Esto consiste en reconocer la importancia de los mares y océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento, tal y como afirma la Unión Europea.

Una de las claves del programa de actuación que maneja Barcelona también es la expansión de su Puerto Olímpico, situando la náutica y el deporte como pilares de su actividad habitual. Sin embargo, para mover todo este tipo de cosas, la Ciudad Condal, y sobre todo sus gobernantes, necesitan dinero, algo en lo que también están trabajando. Un proyecto multimillonario a gran escala.

La inversión económica tan importante que hace falta no puede venir solo del sector público. Por eso, los movimientos que ya se están produciendo pueden jugar un papel clave. La asociación Barcelona Global ha comenzado a mover sus hilos a través de una agencia de captación de inversores para impulsar la candidatura.

La búsqueda de Barcelona&Partners (B&P) ya está dando sus primeros frutos, ya que pretende crear un equipo unido y compacto entre autoridades públicas e inversores privados para establecer una única línea de acción. Barcelona y Cataluña saben que tienen que unir fuerzas y apostar por una idea común con el dinero externo a las arcas públicas si quieren tener alguna opción. Algo que precisamente han olvidado en su deseo por albergar los JJOO de Invierno, donde se niegan a colaborar en igualdad con Aragón.

Las personas al frente de estas importantes gestiones son Aurora Catà y Ángel García. La presidenta de Barcelona Global y el CEO de Barcelona&Partners, han encabezado la expedición que ha acompañado a Grant Dalton y todo su equipo de la Copa América para mostrarles las impresionantes infraestructuras de la ciudad y convencerles de que Barcelona debería ser su elección para 2024.

[Más información: Benasque y Jaca, los feudos de la candidatura olímpica de Aragón 2030: la vía para unos JJOO sin Cataluña]

Sigue los temas que te interesan