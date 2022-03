El independentismo golpea la candidatura de Pirineos 2030: Aragón no aprueba la llegada de Monica Bosch

Cuando parecía reinar la calma en la tensa relación entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña, todo ha vuelto a saltar por los aires. Así al menos lo denuncia el presidente Javier Lambán, quien no comparte la última decisión unilateral que ha tomado el sector político catalán en referencia al proyecto Pirineos 2030.

Mónica Bosch, presidenta de la Federación de Cataluña de Deportes de Invierno, ha sido elegida como la coordinadora máxima de la candidatura que deberían liderar, en igualdad de condiciones, la comunidad catalana y Aragón. Sin embargo, la autodesignación que ha hecho la comunidad que preside Pere Aragonés ha sido interpretada como un ataque frontal por parte de Javier Lambán y de todo su equipo.

De esta forma, se aviva así un fuego que parecía ya dormido después de haber pasado por momentos realmente tensos. La candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno, que iba a pasar a llamarse Barcelona-Zaragoza-Pirineos 2030, vuelve prácticamente al punto de partida ya que desde Aragón se interpreta este gesto, no solo como una discriminación más dentro de esta disputa, si no como una ofensa liderada por el independentismo más sectario, algo con lo que no están dispuestos a tragar.

Javier Lambán considera que esta decisión, impuesta con carácter unilateral, ha sido obra de los defensores del secesionismo catalán, quienes querían que la exesquiadora estuviera al frente del proyecto. Por ello, ha vuelto a recurrir tanto al Comité Olímpico Español como al Gobierno central para que interceda por el bien del proyecto y por su futuro, ya que quedan pocas semanas para llegue el momento de presentarlo al COI para hacer efectiva su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030.

Mónica Bosch, el detonante

Mónica Bosch ha sido elegida como la nueva coordinadora de la candidatura olímpica que Aragón y Cataluña pretenden impulsar para albergar la cita del año 2030. Sin embargo, el gobierno de Javier Lambán ha interpretado esta decisión, sobre la que no han sido consultados, como un nuevo ejemplo de la supremacía que la Generalitat quiere imponer sobre ellos. Por eso, han dicho basta y se han plantado ante esta elección.

Bosch fue una reputada esquiadora española que llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 en Lillehammer y en los de 1998 en Nagano. En el año 2000 puso fin a su carrera tras sufrir una grave lesión. Y ahora ejercía la función de presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno desde el año 2020. Antes, en 2016, fue nombrada directora general de la misma. Su función dentro del proyecto olímpico iba a ser importante, pero de esta forma, adquiere un papel fundamental y clave.

El Govern ya ha anunciado que dejará su cargo al frente de la federación para ser la nueva líder del equipo técnico de la candidatura. Además, estará bajo coordinación del Departamento de Presidencia de la Generalitat. El objetivo de Cataluña sigue siendo liderar un proyecto abierto a colaboraciones con otros territorios y esta medida así lo demuestra.

Mónica es licenciada en administración y dirección de empresas por la Universidad Oberta de Cataluña. También había formado también parte de la oficina técnica del Ayuntamiento de Barcelona para los Juegos de Invierno. Desde ahí participó en la elaboración del plan estratégico de los deportes de invierno en la comunidad.

El llamamiento de Lambán

Esta decisión que ha tomado por su cuenta Cataluña ha vuelto a caldear los ánimos en Aragón. Por ello, el gobierno de Lambán ha emitido un comunicado en el que muestra su total enfado y su rechazo a esta decisión y a la postura que sigue manteniendo la Generalitat de impulsar la candidatura por su cuenta. Esto ya había sido condenado frontalmente por parte del COE y también del Gobierno de España.

Es a ellos precisamente a quien reclama ahora su apoyo para intentar terminar con esta rivalidad que ha nacido entre los dos frentes del proyecto. Lambán asegura que este tipo de pulsos lanzados por el independentismo crean un ambiente " intolerante y excluyente" y persiguen "arruinar y boicotear" la armonía que debe reinar en un programa de colaboración.

"Aragón ha agotado su paciencia con los independentistas, esto es inaceptable y tendrán que rendir cuentas", asegura Lambán en su comunicado, instando al COE a denunciar el incumplimiento que Cataluña ha hecho de las normas que ellos mismos impusieron. Además, siguen defendiendo que fue decisión del Comité Olímpico Español que el proyecto fuera de conjunto para poder tener alguna opción de ganar.

Por ello, sacan pecho en su comunicado asegurando que ellos mismos podrían presentar un proyecto superior al de sus rivales, teóricos amigos, pero que no lo harán por mantener el respeto y la concordia nacional, así como el bien del Pirineo: "Aragón podría presentar una candidatura tan potente o más que la de Cataluña, pero siempre hemos entendido que esta era una candidatura de España liderada por el COE en igualdad de condiciones, y nunca hemos supeditado el interés general de España al mantenimiento de ideologías caducas, de nacionalismos excluyentes que tan demoledores están resultando en el conjunto de la UE".

Lambán termina su intervención apelando al apoyo del gobierno central, quien menos se ha involucrado en esta disputa. Mientras Alejandro Blanco y todo su equipo siempre han estado al pie del cañón, Pedro Sánchez se ha mantenido de lado en lo que ya es un conflicto entre dos de las regiones más importantes de España. Ahora, Aragón insta al Gobierno a tomar "una decisión definitiva" ya que "con las condiciones que está planteando la Generalitat de Cataluña no habrá Juegos".

