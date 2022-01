De las peleas de almohadas a las carreras de drones: el COI busca renovar el pentatlón moderno

Un combate de almohadas profesional The Pillow Fight Championship

Hace mucho tiempo que las cosas en el mundo del deporte están cambiando. Las disciplinas se modernizan, se cambian criterios y se introduce la tecnología para intentar que todo sea más justo, más exacto y más espectacular. No hay otro objetivo que atraer y vender para que el negocio no decaiga. Si algo no es vistoso, viral o mediático, se cambia por otra cosa que sí lo sea. Pero que la rueda de la fortuna nunca pare. Y eso es lo que pretende ahora el COI con el pentatlón moderno.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 supusieron un antes y un después para un deporte que no cuenta con muchos adeptos en el mundo. No es un deporte de masas, ni siquiera en la vertiente olímpica. Es una combinación de diferentes disciplinas que hasta ahora ha completado el programa, pero que no guardaba en su idiosincrasia un gran potencial.

Además, la cita de Tokio dejó una importante polémica abierta. La equitación debía eliminarse después de que la sombra sobre el maltrato a los animales, concretamente a los caballos, estuviera en el foco. No quiere decir que el pentatlón promueva esta terrible conducta presente en la sociedad mundial, pero sí es cierto que en las últimas fechas se han producido algunos espectáculos lamentables.

Por ello, el Comité Olímpico Internacional, tras sentir la presión popular y de diferentes asociaciones animalistas con mucho peso, decidieron dar un ultimátum a la dirección del pentatlón. La equitación debía ir fuera. Además, tenían que encontrar otras pruebas que añadir para sustituir a esta de manera efectiva y justificada si querían permanecer en el programa olímpico. Y ahí es donde se ha producido lo que muchos califican como el disparate de las almohadas y los drones.

Problemas para la equitación

El pentatlón moderno está fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Así es el dictamen que ha hecho público el COI tras la obligatoriedad de eliminar las pruebas de equitación de la modalidad combinada del pentatlón moderno. Además, existe un plazo que expira en 2023 por el cual deberán encontrar una nueva disciplina sustitutoria que sirva para levantar este veto que mantiene les mantiene bajo la lupa.

"Debe concretar esta propuesta de cambio y también sobre el formato de la competición, que debe llevar aparejado una reducción significativa en el coste y una mejora en seguridad y en ser más atractivo para los jóvenes y el público en general". Así lo referenciaba Thomas Bach, presidente del COI.

La cita olímpica de este verano elevó a su punto más álgido la polémica de incluir deportes en los que participen animales. El asunto estalló cuando una entrenadora del equipo alemán golpeó a su propio caballo durante una de las pruebas de equitación perteneciente al pentatlón moderno. Este gesto que dio la vuelta al mundo provocó el enfado y la alteración, no solo de asociaciones animalistas y por la defensa de las especies, sino también del público en general que veían en estos un ejemplo nefasto.

Las protestas llegaron desde diferentes sectores, sobre todo por vía de la PETA, lo que conllevó a un importante pacto entre el COI y la Federación Internacional de Pentatlón Moderno. No habría más deportes que en los que participaran animales. Por eso se procedió a un cambio que ahora está trayendo cola.

Almohadas y drones

A pesar de que la Federación Internacional y el COI ya tenían encaminadas conversaciones para encontrar cuáles serán las disciplinas que entrarán dentro de la elección final, se decidió someter esta vacante a una especie de concurso semipúblico. Abrir un buzón de sugerencias para encontrar disciplinas que puedan reunir los principios que exige el Comité Olímpico: atracción, reducción de costes y carácter mediático para las juventudes.

Por ese motivo, el Comité de Deportistas de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno puso en marcha una campaña para la recogida de diferentes propuestas, las cuales debían estar argumentadas y entrar dentro de esos parámetros. Y lo cierto es que aunque parezca casi una broma, las proposiciones recibidas y que han sido incluidas en una lista que deberá valorar el COI son de lo más surrealistas.

Sin duda alguna, la que se lleva la palma es la pelea de almohadas, un deporte que aunque no lo parezca se ha profesionalizado recientemente. Por ello, esta disciplina ha recibido el apoyo de muchos aficionados que consideran que reúne esas cualidades de atraer, ser mediático y de poco coste. De momento, ya se ha colado entre las ocho propuestas presentadas y sus aficionados esperan que siga escalando puestos hasta llegar a ser un deporte olímpico.

Esta disciplina considerada como deporte de contacto ha provocado un gran debate en el seno del COI y del propio pentatlón, ya que muchos deportistas han clamado por la vergüenza que dicen sentir. La mayoría de estos se preguntan si se trata de una broma o si de verdad esto es un deporte susceptible de llegar a una cita olímpica. De momento, se trata de un deporte que ya ha conseguido sacar hacia delante su primer evento de pago y que gana adeptos en Estados Unidos.

Otra de las propuestas que más fama ha adquirido son las carreras de drones. También figura dentro de esas ocho propuestas que han accedido a la ronda final y que por tanto podrían ir en el programa último que se presentará al COI para pelear por la supervivencia olímpica de la disciplina. Tras los drones y las almohadas, algunos usuarios rizaron el rizo y pidieron que ya puestos, el 'Mundial de Globos' impulsado por el streamer Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué podría entrar en la terna de candidatos.

Ciclismo, el gran favorito

Lógicamente, ni las peleas de almohadas ni las carreras de drones son los deportes que cuentan con una mayor cuota de apoyo. De hecho, en todas las comunicaciones que el pentatlón moderno y su Federación Internacional han elevado al COI, se apuesta por el ciclismo. Aunque resta por definir la modalidad y cómo estarán estructuradas las pruebas, todo hace indicar que serán las bicicletas las ganadoras de esta contienda.

De momento, no parece que el ciclismo en ruta de carretera entre en la terna, sino que sean pruebas menos mediáticas a nivel internacional como el mountain bike, el ciclocross o incluso competiciones de bicicletas eléctricas. Mientras el ciclismo se postula como el ganador de esta batalla, otros deportes no pierden las esperanzas.

En contrapartida con lo cómico que pueda resultar ver una pelea de almohadas o incluso una carrera de drones en unos Juegos, también se encuentra en la carrera el patinaje sobre ruedas, las pruebas de obstáculos con agua o tierra o carreras de vallas. Además, en las últimas modificaciones que se preparan para la reforma del pentatlón, también se estudia la supresión de la esgrima para dar entrada a una especia de híbrido del triatlón. Así está la situación de un deporte que ya ha generado un gran debate.

