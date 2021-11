La intrahistoria de la pelea de 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant: una conversación en mitad del combate

"Eres bastante bueno, ¿yo soy bastante bueno?" Así intentaba romper el hielo Caleb Plant en su ya histórico combate contra Saúl 'Canelo' Álvarez en el MGM Grand Garden Arean de Las Vegas. Una velada espectacular y un evento único que no decepcionó ni a los asistentes ni a los aficionados que lo siguieron por televisión.

La lucha entre el estadounidense y el mexicano es ya historia del deporte porque ninguno de los dos se dejó nada en el tintero. Sobre todo un 'Canelo' Álvarez que se sabía con la oportunidad ser el rey absoluto del peso supermedio y de unificar la categoría si se llevaba el triunfo. Por eso salió a por todas y consiguió tumbar a su rival sin piedad en el penúltimo asalto.

Aquel undécimo round fue una oda al boxeo que 'Canelo' culminó con una combinación que puso contra las cuerdas a Caleb Plant quien, unos minutos antes, había intentado hablar con su rival en lo que fue uno de los momentos más especiales de la velada y que ha pasado desapercibido para muchos.

Saúl 'Canelo' Álvarez, tras unificar los títulos del supermediano Reuters

Esa pregunta del estadounidense tuvo respuesta, ya que 'Canelo' le admitió a Plant que sí, efectivamente, era un rival lo suficientemente bueno para medirse a él. Esta particular charla entre ambos mientras intercambiaban golpes demostró la grandeza y la deportividad de los dos púgiles, quienes habían tenido en las semanas previas al combate unos comportamientos pocos adecuados, especialmente por parte de Plant.

Sin embargo, ese noveno asalto dejó la unión de dos estrellas en una charla en el momento más inesperado. Entre golpe y golpe, Plant y Álvarez tuvieron un momento para parar y reconocerse el uno al otro su valía y su calidad Caleb, intentando a la vez desconcentrar a 'Canelo', era el que más hablaba, el que preguntaba una y otra vez. El mexicano se limitaba a dar respuestas cortas y a mantener la concentración para buscarle las costuras a su oponente.

Diálogo entre Plant y 'Canelo'

Plant seguía con su idea de hablar con 'Canelo y le decía: "Está siendo una buena pelea". Esta vez, el mexicano, que unos minutos después levantaría los brazos en señal de triunfo, entraba algo más al trapo: "Me gusta". Antes de zanjar esta curiosa conversación que ha sido destacada por todos los expertos en la materia, Caleb se quitó el sombrero ante la grandeza de su rival. Parecía que ya conocía el desenlace de la disputa.

Saúl 'Canelo' Álvarez, noqueando a Caleb Plant Reuters

"Respeto tus habilidades". 'Canelo' Álvarez recibió este mensaje con sorpresa, pero estuvo rápido para devolver una contundente respuesta que esta vez no llevaba un mensaje positivo hacia su rival, sino hacia él mismo: "Lo sé". Antes de regresar a la pelea de lleno para consumir lo que serían los últimos dos asaltos, pues no se llegaría hasta doce, Plant le soltó un reto a Álvarez que, esta vez, o no obtuvo respuesta o fue fuera de los micrófonos y las cámaras: "Soy bastante bueno para el 21-0, ¿eh?".

El resto de la historia ya es conocida por todos, ya que 'Canelo' no hizo prisioneros y en ese undécimo asalto consiguió llevarse una victoria que es historia del boxeo y en especial del peso supermedio, que no ha conocido a un dominar como lo es el actual campeón.

