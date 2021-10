Así era la corrupción en la Federación de Taekwondo: por qué cobraban un viaje a Croacia si iban a Egipto

La cúpula de la Federación Española de Taekwondo justificó ante el Consejo Superior de Deportes facturas manipuladas donde se incluían viajes con destinos falsos o a torneos que se habían disputado en fechas diferentes a las indicadas por el ente que preside Jesús Castellanos. Además, también se incluían conceptos que en realidad no eran tales y que sortearon los controles del CSD. Esta fue una de las tácticas habituales, según el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que pusieron en práctica los principales dirigentes de la Federación en su presunta trama de corrupción.

El informe de la unidad policial aborda las diferentes irregularidades y parece cometieron presidente, tesorero y secretario general hasta el 2016, fecha hasta la que se extiende la investigación. Alicia Sancho Carbonell, gerente, es otra de las investigadas pese a mostrarse en contra de las prácticas que se estaban realizando a su llegada a la Federación. Además de pactar el kilometraje y las dietas que debían percibir, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, la cúpula federativa también actuó con mala praxis a la hora de justificar los viajes oficiales ante el CSD según la investigación policial. Jesús Castellanos, en conversación con este periódico, negó los hechos y aseguró que cuenta con tres informes privados a su favor (no los ha facilitado a este periódico).

Estos dudosos viajes se engloban dentro de lo que la UDEF cataloga como justificaciones ante el CSD de facturas "que no corresponden con la actuación subvencionada". Es decir, según la investigación, los principales gestores de la Federación Española de Taekwondo presentaron una serie de facturas al Consejo Superior de Deportes que tenían cargos que no correspondían a la verdadera actividad que el CSD subvencionaba.

Así burlaron al CSD

Una de las claves estaba en que la Federación, aprovechándose del desconocimiento de la agencia de viajes (Viajes Ecuador), controlaban la emisión de facturas para poder burlar de forma más sencilla los posteriores controles del CSD. Miguel Pérez Otín es quien, a ojos de la UDEF, se encargaba de gestionar todo este entramado en los viajes. El por entonces tesorero indicaba a la agencia de viajes qué conceptos y gastos debían incluir en la factura. Estos, por desconocimiento, seguían las indicaciones del ente federativo.

De esta manera, la Federación conseguía tener diferentes documentos para presentar al CSD y recibir el pago de los gastos sin mayor problema. La Federación, simplemente con mostrar la factura con el importe y el concepto, lograba el visto bueno de un Consejo que no podía observar con detalle a qué se había dedicado realmente ese dinero. Por el contrario, la investigación de la UDEF ha demostrado que las facturas presentadas incluían en más de una ocasión torneos que realmente se habían desarrollado en otras fechas o viajes a un lugar completamente opuesto al que se indicaba oficialmente y donde sí se celebraba un campeonato.

Así las cosas, la UDEF subraya que en caso de que el CSD hubiera recibido la misma información con la que contaba la agencia de viajes no habría aceptado la presentación de esos gastos al no cumplir con los requisitos establecidos por el organismo estatal.

Viajes ocultos

El informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL constata estas irregularidades en más de un viaje. Y, además, tanto con Viajes Ecuador como con la agencia Viajes Barceló a partir de 2015. En este segundo caso la práctica se reflejó en menor medida que en el primero, pero hay conversaciones donde el tesorero le explica a la nueva gerente cómo debe actuar.

La presunta manipulación y/o falsificación de facturas se produjo en numerosas ocasiones. Por ejemplo, llama la atención lo sucedido con el Campeonato del Mundo Júnior que se disputó en México en 2010. La Federación presentó dos facturas en diferentes fechas con el concepto de alojamiento para el equipo nacional. Un error que permite ver cuál era su 'modus operandi'. Una factura superaba los 9.000 y la otra los 11.000. Según la investigación policial, la primera no correspondía a los gastos presentados, sino que pertenecía a "otras actuaciones".

Facturas facilitadas por la agencia de viajes a requerimiento judicial EL ESPAÑOL

La agencia de viajes, a petición judicial, mostró las verdaderas facturas. Esas que la agencia guarda para todos sus clientes pero que el tesorero pedía modificar según los parámetros que les beneficiaban. La factura que se presentaba al CSD, firmada por el presidente de la RFET, no muestra los cargos sino simplemente el coste y las personas que se iban a alojar. En la de la agencia, tal y como reflejan las imágenes, se puede comprobar que esta factura en realidad era de billetes con destino a China y Singapur.

Lo mismo sucedió con el Open de Croacia de 2009, donde se justificaron más de 7.000 euros cuando en realidad había cargos de viajes a El Cairo y París que no estaban subvencionados. Un proceso que presuntamente se repitió con destinos a Belgrado o Suiza. Incluso se cuenta con una factura destinada al Open de Holanda de más de 12.000 euros, también destinada a gastos de desplazamiento en grupo, donde se incluyen los gastos de una estancia de Castellanos y su esposa a Madrid.

También resalta lo sucedido en las facturas de 2013 a Serunion: la RFET cifró un gasto de algo más de 20.000 euros que presentó ante el CSD, pero la empresa contabilizó menos de 11.000, por lo que se produjo un exceso de más de 9.000 euros respecto a las facturas reales. Y, de igual manera, en el campeonato Iberoamericano de 2010. Para entonces, se presentaron varios cargos del mes de agosto (el torneo fue en abril) o cargos de alojamiento de equipos extranjeros como México y Estados Unidos, aunque un informe de arbitraje confirmó que el cuadro norteamericano no participó pese a 'protagonizar' una factura de casi 13.000 euros.

Gastos disparados

Otra de las partes de esta extensa investigación de la UDEF capta mensajes donde se reflejan los gastos disparados. Por ejemplo, en uno de los correos entre el entonces tesorero Pérez Otín y la nueva gerente, Alicia Sancho Carbonell, el tesorero indica que en las facturas "siempre" ha puesto que lo "realizado" es igual que lo "presupuestado". En este caso, el Open de Serbia tuvo un realizado de menos de 14.000 euros mientras que el presupuestado superaba ligeramente los 15.000.

Por ello, Sancho Carbonell incidió que había "seguir la guía" del CSD porque "que siempre ha pasado no quiere decir que esté bien". "No es que quiera cambiarlo, es que hay que cambiarlo [...]. Yo creo que mejor lo hacemos como quieren y que no nos mareen", llegó a indicar en un correo electrónico la nueva gerente.

El presidente Jesús Castellanos, en una conversación captada por la UDEF con Elena Benítez Morales (directora técnica) en 2016 donde aseguraba que no iban a poder cumplir con el presupuesto previsto para el conocido como 'Programa Deporte y Mujer'. Por ello, optó por usar "un residual de 2.000 euros" que quedaban: "Les voy a dar 500 euros a cada uno [...]. En vez de cobrar esto vais a cobrar por adelantado los 500 euros por Deporte y Mujer, que si no lo tenemos que devolver".

Factura de la RFET a las Territoriales EL ESPAÑOL

A todo esto hay que sumarle otros casos en los que, siempre según el informe de la UDEF que Castellanos desmiente, la Federación cometió otras irregularidades: torneos donde cobraban del CSD los gastos aunque en realidad los afrontaran las Territoriales o facturas donde aparecían deportistas que nunca se alojaron en el hotel indicado por la Federación.

Por ejemplo, durante un Campeonato de España, la RFET emitió una circular donde advertía de que no iba a asumir el gasto de todos los participantes. Posteriormente, la investigación pudo comprobar que eran las federaciones territoriales las que asumían esos costes. La RFET emitía una factura a cada territorial con el pago realizado y en sus cuentas se detectaron ingresos coincidentes. Así, la RFET justificaba la totalidad del gasto sin obviar lo que habían asumido las territoriales. El informe cifra en más de 13.000 euros la cantidad subvencionada a la RFET que en realidad pagaron las territoriales.

