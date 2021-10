La UDEF destapa la trama corrupta de la Federación de Taekwondo: "Me tienen que quedar mil limpios"

La cúpula de la Federación Española de Taekwondo está bajo sospecha por su gestión económica en los últimos años. Según el último informe elaborado por la UDEF y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los principales directivos del organismo se habrían beneficiado del dinero recibido por subvenciones mediante estrategias como la duplicidad en la justificación de subvenciones, pagos justificados que no se materializaron, trasvases de fondos sin autorización o gastos no asumidos por la RFET que fueron justificados ante el CSD.

Jesús Castellanos, presidente de la RFET; Miguel Pérez Otín, (entonces) tesorero; Alicia Sancho Carbonell, gerente desde 2015; José María Pujadas Fernández, secretario general y Victorino Pizarro, antiguo presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo, son las personas contra los que están abiertas las diligencias previas. Entre los querellantes se encuentran el propio Consejo Superior de Deportes o la Federación Gallega, así como Jesús Tortosa (extécnico) o el entrenador Eugenio Granjo. Se espera que en el próximo mes de enero el fiscal tome una postura concreta.

La unidad policial, mediante el análisis de las cuentas de la RFET (la cual intervino en 2016), el volcado informático, los datos facilitados por el CSD y el pinchazo de llamadas telefónicas, ha podido constatar el 'modus operandi' de la cúpula de la Federación de Taekwondo. Además de los nombres anteriormente referidos, la UDEF también da relevancia a personas como Antonio Toledo Munuera, vicepresidente de la Federación, presidente de la Catalana y uno de los rostros más cercanos a Castellanos. Además, se cita a Lee Kim Young Woo, a quien, pese a acabar la relación laboral en 2013, se le siguió asignando un salario similar según este informe. Actualmente aparece en el organigrama de la Federación Catalana como uno de los tres vicepresidentes.

La UDEF, por si fuera poco, también recoge en este informe resumen de más de 190 páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el conflicto con la Federación Gallega en el que una supuesta deuda desapareció sin realizarse ingresos o "la percepción irregular de dietas por el personal administrativo" de "las chicas", en relación a las secretarias que aparecen en el organigrama de la Federación.

El caso más llamativo y que cabe destacar es el de Alicia Sancho Carbonell, quien llegó en 2015 con el aparente objetivo de reorientar la gestión de las cuentas y que desde su incorporación a la Federación alertó en diversas ocasiones de que las cosas no se estaban haciendo adecuadamente. De hecho, la UDEF subraya en el informe que "no estaba de acuerdo con muchas de las prácticas", aunque su llegada supuso "el continuismo de esas prácticas" cuyo inicio se fijan en 2009.

Jesús Castellanos, en conversación con EL ESPAÑOL, ha negado los hechos de los que le acusa la UDEF y ha asegurado que cuenta con hasta tres informes privados que desmienten los presentados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. El dirigente ha calificado el primero de ellos como "demoledor" y que "no hay la más mínima medida cautelar tras casi seis años" de investigación. Bajo su visión, "los informes son muy genéricos" y "no hay nada" más que "mucho interés por hacer ruido".

El presidente de la Federación, además, ha celebrado que el pasado mes de mayo revalidó su quinto mandato al frente del organismo en lo que considera una muestra del respaldo del mundo del taekwondo. Dichas elecciones fueron denunciadas por la oposición ante la pérdida de 400 votos. Respecto a las conversaciones captadas por la Policía y donde aparentemente se confirman las prácticas irregulares, Jesús Castellanos ha asegurado a EL ESPAÑOL que"están sacadas de contexto", defendiendo la buena gestión suya y de su equipo en lo que considera "una federación modesta".

El Consejo Superior de Deportes, que es otro de los posibles afectados en caso de que se confirmen las irregularidades en la Federación de Taekwondo, ha trasladado a EL ESPAÑOL que es un tema que está en el juzgado y que hasta que el juez no decida el CSD no puede actuar. El informe de la UDEF cuenta con las explicaciones de Andrés López Alonso, en su día jefe de área de gestión económica y presupuestarias de Federaciones, que reflejan la mala administración por parte de la Federación Española de Taekwondo.

El 'modus operandi'

La UDEF recoge en su informe que, gracias a la intervención de las llamadas, se detectó una presunta práctica "irregular" y "recurrente" en el cobro de dietas por parte de la cúpula federativa. La estrategia, además, era habitualmente la misma: se incluía a altos cargos como miembros del staff técnico para que cobraran ciertas dietas, se presentaban facturas de viajes a campeonatos que nunca había realizado el cobrador y se fijaba un kilometraje mensual para cobrar la dieta pertinente.

Así queda claro en una conversación entre Alicia Sancho y el tesorero Miguel Pérez Otín en 2015, donde Otín envía a la nueva gerente la forma de organizar su contrato. En dicho correo, subraya que "hay que tener en cuenta que el IVA se deducirá de ADO y se resta a los 28.086,67€". "Limpio me quedan 1.500€ por 15", llega a advertir el tesorero. En más conversaciones siguientes, Sancho no termina de comprender el mecanismo que le propone el tesorero y este responde: "Con Jesús (presidente) quedamos que a mí me tenían que quedar limpio 1.000€ de la factura más 500 de los gastos del despacho". Un despacho que, según el auditor, no servía a Otín para trabajar ya que ejercía desde su domicilio.

También recalca el tesorero que "aparte estarán los 355€ de un viaje al mes". La UDEF, de esta manera, ha constatado que facturó como si su labor fuera de "control de deportistas de Alta competición ADO" cuando nunca realizó dicha función, sino que se limitaba a una "gestión federativa". Es decir, la RFET justificaban ante el CSD unas retribuciones incluidas en concepto de gastos indirectos y asociados a un programa que en realidad está destinado a los técnicos deportivos.

Facturación mensual de Miguel Pérez Otin, tesorero de la RFET, durante 2016 EL ESPAÑOL

Una táctica que se siguió con otros de los nombres presentes en el informe como Young Woo (quien presuntamente siguió cobrando cifras similares después de 2013 pese a que ya se había acabado la relación laboral) o Patricia Lillo, secretaria que ejerció también como psicóloga (tenía titulación) en momentos puntuales, y que cobraba "oficialmente" como psicóloga oficial. Incluso el secretario general acudió a torneos

De hecho, otra de las llamadas revisadas por la Policía, captó cómo el presidente Jesús Castellanos hablaba con el gerente, José María Pujadas ('Puji' en el círculo más cercano), que había que "compensar la nómina con dietas" y que podían inventarse "un viaje cada mes" para cobrarlas. En una de estas conversaciones incluso hablan de cambiar el sistema para que no todos los meses aparezcan las mismas cifras y que pasen así desapercibidas.

Hay otra conversación evidente entre el vicepresidente Toledo Munuera y 'Puji' en la que se da a entender la posibilidad de aumentar el salario de una tercera persona inventándose que van a hacer una reunión al mes en Alicante con los técnicos de taekwondo, justificándose así un posible viaje y otros kilómetros recorridos que cobrar. Todas estas conversaciones, siempre según el informe de la UDEF, tenía una repercusión en las cuentas bancarias de los investigados.

Correo electrónico recibido por Pujadas en calidad de Secretario General EL ESPAÑOL

Los pinchazos telefónicos permitieron incluso recoger una conversación entre el presidente y el tesorero donde Jesús Castellanos criticaba a 'Puji' por su escasa implicación en la Federación. "Me sabe muy mal, pero te lo voy a decir claro: Puji se ha tirado dos años viniendo dos días a la Federación a la semana y eso no puede ser, y venir a las once y marcharse a las dos. No puede trabajar seis horas a la semana [...]. Sigue siendo mi amigo, pero ahora ha venido esto y está como un chiquillo, y si lo ves se ha quedado chupado", hablaron durante 2016.

Pujadas, como en otros casos, estuvo percibiendo sus retribuciones hasta 2013 en calidad de técnico deportivo. Sin embargo, el informe de la UDEF desmonta esa faceta y limita su labor al ejercicio como directivo. José María Pujadas, como recogen algunos de los correos electrónicos, cartas o circulares que recibía, era secretario general y no técnico deportivo. Como mucho, según llegaron a contar algunos testigos en la investigación, se le vio como fotógrafo en cierto campeonato.

El cambio de gerente, sin efecto

La llegada de Alicia Sancho en 2015, que como recalca la Policía alertó sobre que la gestión no estaba siendo la adecuada, hizo que la cúpula ocultara cierta información a esta. Además, en correos electrónicos captados por la UDEF se observa cómo el tesorero, Miguel Pérez Otín, explica a la nueva gerente que las dietas del personal directivo que aparecieran como "kilometraje" no fueran incluidas.

La trama llegaba a tal punto que Miguel Pérez Otín involucró a sus dos hijos en la Federación. Según los datos de la UDEF, pudo haber transferencias desde las cuentas de sus hijos a la cuenta del padre. El tesorero, además de ejercer en la Federación, es funcionario en el Institut de Barcelona Esports desde 2005. En 2015 se da de alta como autónomo tras las peticiones del CSD para formalizar los contratos de personal de la Federación.

Durante todo este tiempo, Otín presuntamente recibió fondos en dietas irreales, pues las fechas de los viajes eran coincidentes con las de su calendario laboral en el Institut. También se presentaban, según la UDEF, justificantes de telefonía que ya asumía la Federación y, según el auditor, se pagaba una dieta por una oficina en Barcelona que no existía, pues Otín llevaba la contabilidad desde su casa.

Una vez dado de alta como autónomo, la RFET encontró una solución para mantener la presunta retribución irregular a su tesorero y fue, como con otros casos, presentar justificantes de subvención ADO como si fuera un técnico deportivo. La UDEF, en una comparación de fondos, refleja cómo en 2011, por ejemplo, tuvo 27.000 euros en facturas, menos de 9.000 presentados ante la Agencia Tributaria, y más de 51.000 en efectivo o cuentas.

Sin embargo, no fue Otín el único que no pudo justificar de forma adecuada estas dietas (con días coincidentes en su trabajo en la Federación y en el Institut). También Pujadas acostumbraba a asistir poco a su lugar de trabajo, tal y como se pudo comprobar en una conversación entre presidente y tesorero en la que Jesús Castellanos criticaba que su "amigo" fuera únicamente dos días a las instalaciones de la Federación.

Las irregularidades, según el informe de la UDEF al que ha accedido EL ESPAÑOL, se extienden a la justificación de viajes (con facturas duplicadas) o a la duplicidad en la justificación de subvenciones (pudiendo caer en una sobrefinanciación del proyecto en cuestión).

Informe de Gastos Directos Justificados del Stage de Verano, presente en el informe de la UDEF EL ESPAÑOL

Una de las pruebas recogidas por la unidad policial hace referencia a un correo de Otín a Alicia Sancho donde hablan de facturas pendientes de años anteriores y con el objetivo de presentar documentos justificativos al CSD. Según explica el tesorero a la gerente, el CAR de Murcia debía darles una subvención de 30.000 euros y donde pidieron una factura mayor para consumir todo el presupuesto inicial: "En realidad costó 8.000€, pero como el presupuesto era de 11.000€, les pedimos una factura de 11.00€". Los 3.000 sobrantes, según la UDEF, "se deducen que se encuentra justificados en el Campeonato de España Absoluto de Cartagena 2015" como había indicado Pérez Otín en uno de los correos.

También se refleja la misma praxis en los pagos justificados, pero no materializados a Patricia Lillo y Jesús Tortosa, que en ambos casos aseguraron en su declaración que las firmas que aparecían en las facturas no eran las suyas. De esta manera, presuntamente, lograban defraudar al CSD mediante los pagos a unas personas que nunca recibieron dichas cantidades. En el caso de Tortosa, una factura superaba los 6.000 euros y la otra rozaba los 10.000. En el caso de Lillo, se presentó una justificación de gastos por manutención teóricamente pagados en efectivo (1.000 euros), pero ella negó haber estado en dicho campeonato.

Los informes con los que cuenta Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, desmontarían los datos obtenidos por la UDEF. Sin embargo, pese a la petición de este periódico, ha rechazado cederlos porque se está "en fase de investigación". "No queremos entrar", ha subrayado en conversación con este medio.

