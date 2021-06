Jesús Tortosa, la medalla 'segura' que no irá a los JJOO: "La Federación de Taekwondo es un cortijo"

Jesús Tortosa (Madrid, 1997) se consolidó como uno de los olímpicos revelación de España en 2016. El taekwondoka se fue a los Juegos Olímpicos de Rio con tan solo 18 años y se llevó un diploma olímpico. Ya apuntaba maneras. Desde entonces, su trabajo ha sido constante con el objetivo de asegurar una medalla para el conjunto español en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha terminado cuarto en el circuito olímpico y segundo en el mundial.

Sin embargo, el 26 de mayo recibió la noticia: no acudiría entre los seleccionados españoles. En su lugar entraba Adrián Vicente (con quien no tiene ninguna mala relación), décimo en el ranking olímpico. Tortosa pidió explicaciones, pero la única que dice que le dieron fue que tenía más opciones de medalla que él e inició una campaña en busca de hacer justicia.

La razón que da el madrileño y su entorno es que todo se debe al conflicto que tiene abierto la Federación con Jesús Tortosa padre. El organismo, presidido por Jesús Castellanos, se ha empeñado en alejar la imagen del extaekwondoka de su hijo, según relata este. Ambos tienen abierta una lucha que ya está en vía judicial y en los últimos meses se acrecentaron las diferencias tras una dura campaña electoral para la Federación en la que Tortosa padre apoyó al opositor de Castellanos. Este último acabó ganando y lo único que hay claro es que Jesús Tortosa, pese a ser el mejor español en su disciplina, no irá por el momento a los Juegos.

Informe de Jesús Tortosa

Para aclarar la situación, el taekwondoka atiende a EL ESPAÑOL. Deja claro que no es algo repentino, sino que lleva sufriendo comentarios y gestos de la Federación desde ese 2016 en el que la batalla contra su padre se acrecentó. Además, denuncia la manipulación de un informe publicado por la RFET a posteriori y tras las críticas por dejar fuera a Tortosa. En él se compara a ambos deportistas, pero empleando solo los resultados deportivos de la temporada 2020-21, y no de todo el ciclo olímpico. Y, como respuesta, ha publicado un informe de siete páginas donde señala irregularidades y ocultación de información relevante en el informe de la Federación.

En este informe de réplica, entre otras cosas, se destaca una frase clarividente de la directora técnica, Elena Benitez, en febrero de este mismo año. "En Madrid a las órdenes de Miguel Ángel Herranz, que es nuestro técnico responsable en el CAR de Madrid, tenemos un grupo de 10 deportistas, entre ellos, nuestros tres clasificados (Jesús Tortosa, Javier Pérez y Raúl Martínez) y sus suplentes (Adrián Vicente, Marcos Caballero y Daniel Quesada)", anunció en mastkd.com. El 25 de mayo, Tortosa publicó una imagen vacunándose para los Juegos Olímpicos. El 26 le dijeron que no iría. Y, por ello, relata en este periódico lo sufrido en los últimos años y los apoyos recibidos de rostros del fútbol o de cine. Incluso el Ayuntamiento de Alcobendas, liderado por el PSOE, ha dado un gesto de unidad con todos los grupos apoyando a Tortosa.

¿Cómo empieza todo el conflicto?

A final este año son los JJOO. Se posponen por la pandemia. El conflicto empieza el 26 de mayo cuando, después de varios días preguntando a la Federación tras ver varias situaciones que no me cuadraban como que no estaba siendo nombrado para ciertos actos con el equipo olímpico, preguntar qué estaba pasando. Días después recibo una llamada del entrenador del Centro de Alto Rendimiento (CAR), Javier Herranz, y me comunica que no soy convocado para los JJOO. Después de haber sido yo la persona que ha ganado la plaza y que ha estado entrenando en todo este ciclo para llegar en las mejores condiciones.

¿Qué le dices tú en esa llamada?

Pregunto que cuáles son los motivos y que si es verdad lo que me estaba diciendo. Era algo muy duro, estaba jugando con todo mi trabajo, todos mis sueños, y por todo lo que había luchado estos años. Preguntaba que qué es lo que había pasado para recibir una noticia así.

¿Y cuál es la respuesta?

Principalmente que, en base a una comisión técnica y unos criterios técnicos, han decidido que hay una persona con mayores garantías que yo de medalla para los Juegos.

se ha utilizado ahora en el último momento, todas estas represalias, contra mí

Retomando todo el conflicto. ¿En 2016 vas a Rio con 18 años y un año después comienza la crisis con la Federación?

Voy a Río con 18 años. Estoy fuera del CAR. Debido a ciertos procesos que empiezan en la via judicial con mi entorno, con mi padre, pues empiezo a recibir ciertos gestos y palabras por parte de la Federación que no son de agrado. Pese a esto, sigo dentro del CAR luchando por una clasificación y por mis objetivos. Entrenando, consiguiendo resultados porque era mi trabajo. Me mantenía la margen de cualquier problema político o judicial que hubiera fuera porque mi labor estaba ahí. Es una cosa que viene de atrás y que parece que se han utilizado ahora en el último momento, todas estas represalias, contra mí.

¿Cómo te dicen que tienes que dormir en el CAR?

En el 2016, después de venir de los Juegos, recibo una llamada para ir a hablar con el entrenador que había en ese momento en el CAR y me comunican que debo entrar en el CAR, que no se puede permitir que siga fuera, porque hay gente en mi peso que va a entrar y que a lo mejor mi puesto podía correr peligro.

¿Y cómo empiezan los detalles que tú ves que van contra ti?

A lo largo de todo el ciclo olímpico he ido recibiendo ciertas cartas por parte de la Federación donde no podía pisar mi club, ni siquiera ir a verles, no podía hacerme una foto en el club, ni con un equipo que viniera a visitar mi club o viniera a entrenar con mi padre. En ciertos campeonatos ni siquiera podía sacarme fotos con mi padre y subirla a redes con el resultado de la medalla porque se sentían ofendidos porque mi padre pudiera tirarse flores por los resultados. Ha habido entrevistas con la Federación Mundial que he hecho con mi padre, porque les interesaba la historia padre-hijo, y me han hecho cambiarla y rectificar mis palabras haciendo ver que yo solo pertenezco a la Federación. Han sido un montón de gestos, dejándote fuera, sintiéndote desplazado por parte de la Federación…

¿Con quién hablas de dentro de la Federación? ¿Quién es el nexo?

En su momento Marco Carreira, que era el entrenador del equipo nacional del CAR. Y ahora el nexo más cercano es Miguel Ángel Herranz.

¿Y esas cartas las firmaban ellos o la Federación?

Casi siempre iban firmadas por parte de la Federación, con copia al Presidente, Directora Técnica, o el secretario de la Federación. Eran cartas, o en persona, o WhatsApp…

Dentro del CAR uno al final hace casi familia con los compañeros. ¿Qué te decían?

Siempre han sabido que es una situación complicada, se han tratado de mantener al margen y a medida que ha pasado el tiempo han preferido ir desvincularse de mí para que no les afectara, cosa que entiendo perfectamente porque en la Federación, la persona que va en contra de ellos u opina diferente, hay miedo y ha sentido represalias. No es mi caso solamente, sino el de Eva Calvo y Joel González, que son un oro y plata olímpicos, que a día de hoy están siendo repudiados.

ni siquiera podía sacarme fotos con mi padre y subirla a redes

¿Con tus compañeros sigues hablando, tienes buena relación?

Mis compañeros, ante todo, son compañeros. Han llegado a ser casi familia porque vivimos continuamente. Sigo manteniendo conversación con ellos, entienden que ahora esté luchando por todo esto, pero por supuesto se tienen que mantener al margen.

Uno, leyendo la historia, podría pensar que va contra Adrián, que es quien ha entrado.

Para nada. Es lo que he dicho en medios y mi comunicado, la historia no va contra Adrián. Adrián es un gran deportista con muy buenos resultados, pero estamos reclamando una injusticia por parte de la Federación. Adrián tiene grandes resultados, está ascendiendo de manera muy grande, pero la plaza la he conseguido yo, el que estaba encima en el ranking olímpico y mundial soy yo, y la persona que tenía que ir a los JJOO era yo.

Adrián podrá ir a los JJOO cuando sea su momento y cuando haya conseguido su propia plaza. La cuestión no es contra Adrián, sino contra una injusticia cometida por la Federación.

¿Cómo es, desde el 2017 que internas completamente en el CAR, hasta 2021?

Entras en rutina, entrar por la mañana, entrenar por la tarde, y muchos campeonatos a lo largo de todo el ciclo olímpico. Campeonatos donde tenías que lograr la clasificación entre cinco primeros del ranking olímpico al final del 2019, el ranking del 1 de enero de 2020, donde me posiciono como el taekwondoka español que más resultados y regularidad ha tenido durante el ciclo olímpico.

No ha sido un proceso fácil, donde he tenido que sacrificar muchas cosas. Familia, amigos, estudios incluso, donde voy más atrasado que compañeros donde hay algunos que ya están trabajando. Y el tema del peso, que es un deporte de contacto donde me tengo que mantener en el peso todo el año. Ha sido un proceso muy sacrificado en donde, al final, tenía el objetivo a conseguir que era una plaza olímpica y luchar por una medalla. Eso estaba por encima de todo y luchaba por ello, pero a menos de dos meses parece que todo lo que he sacrificado no ha servido para nada.

yo me he limitado siempre a trabajar y entrenar, trataba de hacer oídos sordos a cualquier cosa

En 2020, que es la fecha marcada, estabas seguro de que ibas a ir a los Juegos.

Por supuesto. Ahí contaba con que iba a ir. De hecho, en 2021, hasta el 26 de mayo, pensaba que iba a ir yo.

Los Juegos se cancelan a meses de su comienzo. Me imagino que en el CAR tendríais una preparación marcada para ir a los Juegos.

Eso es. Teníamos ciertos campeonatos marcados donde los tres clasificados para los Juegos deberíamos descansar más que el resto del equipo con el fin de llegar en las mejores condiciones y tratar de sorprender a nuestros riales allí.

Y el trato con la Federación, ahí, ¿cómo era?

Pues como yo me he limitado siempre a trabajar y entrenar, trataba de hacer oídos sordos a cualquier cosa que pudiera pasar fuera. Me limitaba a entrenar. Entraba en la sala, iba a los campeonatos y nada más. Una relación profesional donde me mantenía al margen de todo. Pese a eso, si había algún campeonato o algo que les descuadrara con alguna foto, siempre recibía el toque de atención.

En 2020, en el informe que dan ellos, se supone que es que no compites mucho. ¿Por qué no compites?

Al final, gran parte de los campeonatos que hay a lo largo del año, los deportista clasificados, como se han ganado su clasificación y han trabajado durante rodo un clico olímpico, lo que hacen es descansar para llegar en las mejores decisiones. Una decisión que toma la Federación y por parte de todos los técnicos para llegar en esas mejores condiciones. Ni yo ni los otros deportistas clasificados hemos competido.

¿Tú podías pedir competir para coger ritmo?

Si hubiera querido, podría haber competido en algún campeonato que se han tomado como criterio, pero la Federación recomendaba que no hacía falta ni siquiera porque estábamos preparando algo más grande como los JJOO. Si mis compañeros clasificados tampoco competían, por qué iba a tener que competir yo.

Aprovechan que vuelven a estar en el poder para cuatro años

La Federación, entonces, te hacía entender que ibas a ir a los JJOO.

De hecho, el 21 de febrero de 2021, hay declaraciones de la directora técnica en una entrevista alegando que los tres clasificados son Jesús Tortosa, Raúl Martínez y Javier Pérez. Y los tres suplentes X, Y y Z. Está ahí demostrando que no ha habido ninguna noticia ante ningún medio, ante nosotros o a nivel público en la que las plazas que se han conseguido no iban a ser para las personas que las han conseguido.

¿Qué crees que puede cambiar de febrero a mayo?

Se suma en todo este año el proceso electoral que hay. En marzo se producen las elecciones, pero durante los meses previos hay una campaña muy fuerte. Ellos salen vencedores, y mi padre se posiciona en la candidatura contraria. Entonces, creo que ahí marca un antes y un después en esta situación. Aprovechan que vuelven a estar en el poder para cuatro años para poder hacer lo que ellos consideren, alegando criterios técnicos cuando en realidad la gente sabe que no es así.

Hablabas antes de Joel y Eva. ¿Has estado en contacto con ellos?

Hicimos un directo los tres con Nico Abad, de una hora y media, donde sacamos toda la realidad del taekwondo y cómo nos sentimos repudiados por la Federación, habiendo sido los tres antiguos deportistas olímpicos en Rio. Consideran que la situación es muy triste, que ha llegado el momento de hablar, que hay que mirar por los valores del deporte y que no podemos estar liderados por una federación que tiene un presidente que lleva 16 años al mando y consideramos que es casi como un cortijo.

¿Habéis intentado contactar más allá de la Federación?

Sí, con el CSD y el COE. Hemos recibido su respuesta. A día de hoy, ellos se tienen que atener a lo que ha dicho la Federación porque se basan en unos criterios que ellos alegan, y en unos informes que a nuestro parecer son falsos y que no están justificados. Se mantienen al margen.

Los informes que decís, ¿son datos reales pero manipulados?

Por supuesto. Son datos manipulados y que encima son informes a posteriori. Unos criterios hechos cuando nadie los conocía, que ni siquiera existían. Son datos manipulados porque no se aplican a todas las categorías de peso, y solo se aplican a los resultados que ellos quieren. Cómo puede ser que, para una clasificación olímpica, en donde lo que se cuenta es todo un ciclo olímpico, solo cuenten seis campeonatos y no un ciclo entero.

Habéis hecho un llamamiento a cargos políticos. ¿Habéis tenido respuesta?

Distintos se han puesto en contacto con nosotros. El Ayuntamiento de Alcobendas, con todos los partidos de allí, se han unido a la casusa. El portavoz del PP en el Congreso, Javier Merino, se ha puesto en contacto conmigo para reclamar esta injusticia, ha visto que las pruebas son evidentes de lo que está sucediendo y ha llegado el caso hasta el Congreso.

Miembros del partido del Gobierno entiendo que no.

No, a día de hoy no.

Todavía hay tiempo para rectificar. ¿Te sigues preparando?

Hasta el 5 de julio tenemos tiempo. Sigo entrenando, porque confío en que se pueda revertir l situación, pero sabemos que es bastante complicado. Es una decisión que tiene que tomar las autoridades superiores, y que si se demuestra sería que la Federación está cometiendo una injusticia y no está basándose en criterios deportivos, sería un palo muy grande. Lucharemos hasta el final.

un presidente que lleva 16 años al mando y consideramos que es casi como un cortijo

¿Estás en contacto con taekwondoka de fuera de España, habéis intentado trasladar el caso a la Federación Mundial…?

Tengo contacto con muchos. De hecho, puedo mostrar cómo se han presentado en redes. La doble campeona olímpica Jade Jones, que es británica, diciendo que es una injusticia. Gente como el campeón del mundo, que es un coreano. Gente de Turquía, de todo el mundo del taekwondo internacional, se están posicionando a mi favor porque saben el trabajo que cuesta llegar a unos JJOO. Una cosa que te has ganado en el tatami no se puede quitar en los despachos.

Gente del deporte olímpico, del mundo del cine como Miguel Bernardeau, del fútbol como Borja Iglesias… Hay una clara evidencia de que lo deportivo no se ha tenido en cuenta.

Me imagino que en privado también.

En privado también muchos mensajes, de gente con mucha influencia dentro y fuera de deporte que me sirve de ánimo para seguir luchando. Mensajes de gente de dentro del taekwondo nacional que no hablan públicamente porque saben lo que podría pasar, pero que están conmigo.

¿Crees que puedes recibir menos apoyo por miedo a represalias?

Sobre todo en el taekwondo nacional, el resto de la gente que no está vinculada, no tienen ningún problema. Pero la gente del taekwondo nacional tiene algo más de miedo pese a que a mí me lleguen los mensajes. Tienen miedo de que les pueda pasar a ellos en categorías inferiores, campeonatos de Europa o del mundo.

Si los JJOO hubieran sido en 2020, ¿crees que hubieses ido?

Pues a día de hoy ya no lo sé. Viendo esta situación, viendo como ha sido una trama, todo por detrás y con tanto secretismo, a lo mejor en el 2020 se podría estar preparando algo parecido.

