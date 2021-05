Jesús Tortosa y el cisma en el taekwondo español por los JJOO: ataques, recogida de firmas y comunicados

El deporte español no está teniendo una aproximación fácil a los Juegos Olímpicos. Se han producido ya algunas polémicas que en nada ayudan a generar un clima de estabilidad que sirva para fomentar ese espíritu olímpico tan demandado y esa tranquilidad tan necesaria para focalizar todos los esfuerzos en la lucha por las medallas.

El último problema se ha desatado en el taekwondo nacional, deporte que está viviendo su cisma particular tras la decisión de la RFET de dejar fuera de los elegidos para acudir a los Juegos de Tokio 2020 al conocido deportista Jesús Tortosa. El madrileño de 23 años no comparte en absoluto la decisión de la Federación y ya se ha generado una campaña a su alrededor para intentar lo que considera un trato de favor hacia el seleccionado, Adrián Vicente, al que eso sí, considera ajeno a todo el lío que se ha formado.

Mientras tanto, la Real Federación Española de Taekwondo sigue manteniendo firme su decisión de dejar a Jesús fuera de la cita olímpica y alegan para ello únicamente criterios deportivos, algo con lo que Tortosa no está de acuerdo. De momento, ya se han producido varios ataques entre ambas partes, han salido a la luz comunicados bastante duros y se ha iniciado hasta una recogida de firmas en favor del madrileño.

Mourad Laachraoui ante el español Jesús Tortosa

Inicio del conflicto

Todo comenzó hace unos días cuando la RFET dio a conocer la que era su selección de candidatos para los Juegos Olímpicos para su deporte en cada uno de los diferentes pesos. Javier Pérez Polo en la categoría de -68 kilos y Raúl Martínez en la categoría de -80 kilos, ambos por ránking, y Adriana Cerezo en -49 kilos, plaza obtenida en el Preolímpico.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó en el peso de -58 kilos, ya que Javier Tortosa, el mejor español de la categoría, se quedaba fuera y en su lugar entraba Adrián Vicente. Nada más conocerse la noticia, tanto el propio Jesús como su entorno más directo, encabezado por su padre, decidieron hacer una protesta pública ante lo que consideran un atropello, hecho por el cual llevan varios días con un enfado mayúsculo. Este cabreo, además, ha ido creciendo exponencialmente con el paso de las horas tras conocer las explicaciones dadas por la RFET a la hora de hacer su elección.

Jesús, que en todo momento ha dejado claro que su lucha no va contra su compañero Adrián Vicente y sí contra la Federación, no entiende cómo le han podido dejar fuera si todos los ránkings le dan como el mejor español clasificado. La clasificación olímpica, que tiene en cuenta los resultados de los pesos -54 y -58 kilos, le sitúa en cuarta posición, mientras que Adrián Vicente se sitúa el undécimo. Por otro lado, en el ránking mundial, que solo tiene en cuenta los resultados en la categoría de -58 kilos, Tortosa asciende hasta la segunda posición y Vicente cae hasta el vigésimo puesto.

Jesús Tortosa en un combate Reuters

De hecho, de los cuatro atletas que han sido seleccionados y que de momento se jugará el futuro del taekwondo español en los próximos Juegos Olímpicos, Jesús Tortosa es el que mejores registros presenta en estos dos ránkings. Por ello, no puede entender que la decisión de la RFET, sorprendente y muy polémica, se deba solo a criterios deportivos tal y como ellos han manifestado.

Desde la Federación explican que solo han tenido en cuenta los resultados obtenidos los dos últimos años y no durante todo el ciclo olímpico, desde 2016, considerando que la situación del país y de la sociedad en general ha cambiado drásticamente desde el estallido de la pandemia. Ese acotado periodo, Vicente ha conseguido cinco medallas por solo una de Tortosa.

Ataques del entorno

Este conflicto tan importante que se ha formado entre los dos bandos, el que defiende a Jesús Tortosa y el que defiende la labor de la Real Federación Española de Taekwondo, ha tenido varios capítulos paralelos que se han alejado de lo puramente deportivo. Desde el entorno del deportista madrileño creen saber cuál ha sido el motivo real que ha llevado a la RFET a tomar esta decisión.

La familia de Jesús está profundamente dolida con la situación después de conocer el veredicto, pero en especial lo está su padre, Jesús Tortosa Alameda, quien también fue profesional del taekwondo y que ahora es entrenador y una persona muy influyente en España en este deporte. Jesús Tortosa senior no tiene buena relación con el actual presidente de la Federación, Javier Castellanos Pueblas. Tanto es así que se ha mostrado partidario del rival de Castellanos por la presidencia del estamento nacional.

Jesús Castellanos Pueblas, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo RFET

Por ello, desde el entorno de Jesús están convencidos de que el verdadero motivo por el cual la Real Federación Española de Taekwondo le ha dejado fuera es por esa oposición a la candidatura del alicantino, la cual no han sabido digerir de una forma deportiva. Ahora, el pequeño de los Tortosa podría pagar las consecuencias de esta especie de venganza velada que incluso ha llevado a la Federación a llevar a Vicente al Open de México que se celebrará a principios de junio con una lesión importante en la mano, tal. y como ha contado el propio Jesús.

Una opción de medalla

A pesar de tener solo 23 años, Jesús Tortosa es un deportista que cuenta con una gran experiencia profesional en el más alto nivel. Ha defendido los colores de España en numerosas competiciones y tal y como demuestran los ránking citados anteriormente, se trata de uno de los mejores del mundo en lo suyo.

Su mayor éxito hasta el momento llegó en el año 2017 cuando se llevó la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de Muju, en Corea del Sur, en la categoría de -58 kilos. Antes, ya había ganado una medalla de bronce en el Europeo de Bakú de 2014 y una plata en los Juegos Europeos de 2015, también celebrados en la capital de Azerbaiyán. Su idilio con las preseas plateadas es importante ya que en el año 2016 consiguió también quedar segundo en el Europeo celebrado en Montreux, Suiza, y dos años más tarde revalidó su posición en Kazán, Rusia.

Además, este 23 de mayo se acababa de proclamar campeón de España tras vencer con autoridad sus cuatro combates para colgarse la medalla de oro. Por si esto fuera poco, Jesús ya ha tenido el honor y la responsabilidad de defender a España en unos Juegos Olímpicos, ya que en Río de Janeiro 2016 estuvo peleando por el bronce hasta el final, aunque finalmente se tuvo que conformar con la quinta plaza.

Jesús Tortosa y Luisito Pie durante una pelea Reuters

En su comunicado en el que denuncia el atropello de la Federación, Jesús Tortosa argumenta que desde la RFET no han tenido en cuenta todos estos resultados para hacer la selección que irá a los JJOO de Tokio a pesar de haber tenido lugar la mayoría de ellos en el ciclo olímpico, pero no en los años 2020 y 2021. El palo ha sido tremendo porque el madrileño sentía que este podía ser su año para atacar el podio olímpico.

La última palabra

La última palabra en el cisma del taekwondo español parece no estar dicha todavía. Los Tortosa alzaron la voz tras conocerse la designación final de la RFET y estos ya han intentado aclarar su postura a través de un comunicado y unos criterios que no han convencido a nadie. Tiene poco sentido argumentar que una decisión poniendo a la pandemia como excusa y no preservar los importantes que resultados cosechados antes de la misma y, sobre todo, dentro del ciclo olímpico.

Jesús, en uno de sus últimos comunicados, no ha dudado en lanzar un ataque durísimo hablando de "manipulación, irregularidades y ocultación de información" después de que la Federación utilizara los datos de los deportistas nacionales para intentar justificar su decisión y el juicio realizado que, según pasan las horas, parece cada menos objetivo.

Jesús Tortosa durante una pelea Reuters

El taekwondista español, que todavía se siente clasificado para los Juegos Olímpicos y que quiere defender su derecho a estar en la cita olímpica hasta las últimas consecuencias, está utilizando las redes sociales para que su historia y su caso lleguen cada vez a más gente. Siempre queriendo mantener al margen de todo el caos a Adrián Vicente, Jesús ha anunciado una campaña para defender lo que considera justo y que, ahora mismo, le tiene bastante dolido y cabreado.

Tanto es así que Tortosa ha revelado que los criterios puestos en práctica por la RFET para tomar su decisión nunca le fueron comunicados y que esos mismos criterios no han sido utilizados en las otras categorías olímpicas, dudando así de su existencia. Jesús quiere ir hasta el final de esta historia porque se siente ganador de la plaza olímpica, así como víctima de un engaño y de una manipulación totalmente injusta. Además de la campaña que se ha llevado a cabo a través de las redes sociales, se ha iniciado también una recogida de firmas con el 'Justicia para Jesús Tortosa' con la que se pretende seguir haciendo presión e intentar cambiar una decisión que, por otro lado, parece inamovible.

