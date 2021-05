Carolina Marín hace saltar las alarmas: nueva lesión de rodilla que pone en peligro los JJOO

Malísimas noticias para el deporte español y en especial para el mundo del bádminton. Carolina Marín ha vuelto a sufrir una importante lesión de rodilla tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales. La jugadora onubense ha transmitido que tiene que pasar más pruebas médicas, pero las sensaciones no son buenas.

Importante revés para la volantista española el que ha sufrido en la mañana de este viernes mientras participaba en uno de sus habituales entrenamientos para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. La onubense, que no iba a participar en ningún torneo más antes de la gran cita, tenía pensado apurar su preparación a base de entrenamientos.

Sin embargo, esta misma mañana han saltado todas las alarmas cuando ha sentido una importante molestia en su rodilla izquierda. En un primer momento, el alivio era que no se trataba de la rodilla que ya se lesionó de gravedad en enero del año 2019, por lo que todo podría ser un susto.

No obstante, Carolina no ha podido continuar con su práctica y se ha ido inmediatamente a pasar unas primeras pruebas médicas para tener un primer diagnóstico de la lesión, ya que los Juegos Olímpicos de Tokio están a la vuelta de la esquina. Quedan menos de dos meses para la inauguración y cualquier lesión puede ser un muro en su preparación del asalto al oro olímpico. Eso, si no se vuelve a tratar de la lesión grave que arruine sus opciones de participar.

Tras pasar esas primeras pruebas médicas en su rodilla izquierda, la onubense ha informado de los resultados a través de sus redes sociales, los cuales no son ni mucho menos esperanzadores. Tal y como ella misma confirmaba, vuelve a tener afectación en el ligamento cruzado anterior, aunque esta vez de su rodilla izquierda.

Carolina se siente con fuerza ante este nuevo reto y en las mejores manos, pero no hay duda de que ha sido un palo durísimo que podría poner en serio riesgo su presencia en el gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos de Tokio donde aspira a revalidar el oro logrado ya en Río 2016.

En el peor momento

Marín estaba siendo una de las mejores jugadoras del circuito mundial, ya que había recuperado su magia y se había preparado físicamente de manera formidable para no notar el efecto del parón por la pandemia. En la presente temporada sumaba ya cuatro títulos, entre ellos su quinto Campeonato de Europa consecutivo.

Una de sus grandes metas este año era, además de llevarse ese preciado metal de Japón, culminar el año con el Campeonato del Mundo que se celebra en su ciudad, en Huelva. Con este éxito lograría un hito histórico en el bádminton, alcanzar en un mismo año la Triple Corona con el Europeo, los Juegos y el Mundial. Una oportunidad provocada por el cambio de fecha que ha tenido la cita olímpica y que le han hecho coincidir en el calendario con el Campeonato del Mundo.

Se esperan más noticias en las próximas horas sobre el estado de Carolina Marín y de esa rodilla izquierda que tiene en vilo al bádminton mundial y que podría arruinar una de las mayores esperanzas de medalla de la delegación española en Tokio. Las sensaciones no son nada esperanzadoras, pero hay margen para que todo quede en un simple susto.

[Más información: Carolina Marín y su 'nueva versión' camino de los JJOO: su plan para luchar por la Triple Corona]