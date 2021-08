4 de 11

Otro que sigue a vueltas con su edad y que también está en la barrera de los 40 es Roger Federer. En su caso, el suizo sí ha notado ese cambio físico y ese bajón fruto de ir cumpliendo años y las lesiones han mermado una carrera que ya es historia del tenis y que no sabe qué final tendrá. De momento, el ganador de 20 grandes espera poder estar en el US Open, algo que de momento tiene complicado ya que no ha vuelto a competir desde Wimbledon por problemas en una rodilla.

